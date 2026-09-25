México

Operativo Otomí deja 45 detenidos vinculados con homicidios dolosos en el Estado de México

El despliegue de seguridad abarcó 20 municipios del Valle de México, con acciones contra el narcomenudeo y generadores de violencia

Operativo Otomí Seguridad Edomex motocicletas autos SSEM
Operativo Otomí donde se revisan motocicletas y autos en el Edomex (Gob. Edomex)
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Más de 6 mil elementos de corporaciones estatales, federales y municipales participan en el Operativo Otomí, estrategia de seguridad desplegada en 20 municipios del Estado de México para combatir delitos de alto impacto y detener a generadores de violencia.

Como parte de los primeros resultados de esta operación, las autoridades reportaron la detención de 45 objetivos prioritarios vinculados con homicidios dolosos durante el último mes, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

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El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Caramillo, explicó que el Operativo Otomí contempla la revisión de vehículos y motocicletas con el propósito de detectar posibles conductas delictivas y reforzar las acciones de investigación, análisis de información e inteligencia operativa.

La estrategia busca concentrar los esfuerzos de las corporaciones de seguridad en zonas consideradas prioritarias, particularmente aquellas donde se han identificado actividades relacionadas con delitos de alto impacto.

Operativo Otomí se despliega en 20 municipios

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Operativo Otomí se realiza en 20 municipios mexiquenses (Gob. Edomex)

El operativo cuenta con la participación coordinada de autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluida la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las acciones se desarrollan en Acolman, Atizapán de Zaragoza, Axapusco, Chalco, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Jaltenco, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nicolás Romero, Otumba, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco y Zumpango.

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De acuerdo con la información oficial, uno de los objetivos principales es combatir el narcomenudeo, además de identificar y detener a presuntos generadores de violencia y líderes de células delictivas del crimen organizado que operan en la región.

La intervención ocurre después de que se registraran 19 eventos con 23 víctimas en 14 municipios de la entidad, situación que llevó a reforzar las labores de seguridad y coordinación entre las distintas instituciones.

Refuerzan patrullajes y vigilancia aérea

Operativo Otomí Seguridad Edomex motocicletas autos SSEM
Operativo Otomí se hace también por aire (Gob. Edomex)

Además de las revisiones a vehículos y motocicletas, el despliegue contempla patrullajes preventivos, recorridos estratégicos y vigilancia focalizada en las zonas de atención prioritaria.

Como parte de estas acciones también se realizan sobrevuelos con un helicóptero Black Hawk, utilizado para labores disuasivas y de vigilancia en diferentes puntos del Valle de México.

La estrategia pretende aprovechar el intercambio de información entre las corporaciones para ubicar a personas relacionadas con actividades delictivas y fortalecer las investigaciones que permitan concretar órdenes de aprehensión y detenciones.

La coordinación interinstitucional incluye labores de análisis e inteligencia operativa, con el objetivo de que los operativos no se limiten a la presencia policial, sino que permitan identificar estructuras y objetivos relacionados con delitos de alto impacto.

45 objetivos prioritarios, entre los resultados reportados

Operativo Otomí Seguridad Edomex motocicletas autos SSEM
Operativo Otomí Seguridad motocicletas autos SSEM (Gob. Edomex)

Uno de los principales resultados dados a conocer por las autoridades es la detención de 45 objetivos prioritarios relacionados con homicidios dolosos durante el último mes.

Castañeda Caramillo señaló que estas detenciones forman parte de las acciones emprendidas para incidir directamente en la disminución de los delitos de alto impacto y reforzar las condiciones de seguridad para las familias mexiquenses.

El Operativo Otomí continuará con presencia en los 20 municipios contemplados, mediante acciones coordinadas entre autoridades estatales, federales y municipales.

La estrategia busca además generar condiciones que permitan a las personas desarrollar sus actividades cotidianas en entornos con mayor vigilancia.

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