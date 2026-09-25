De compañeros a dirigidos: estos son los jugadores de la Selección Mexicana que compatieron vestidor con Rafa Márquez

Tras representar durante 21 años a la Selección Nacional como futbolista, ahora el Káiser enfrenta un nuevo reto desde el banquillo, con la mira puesta en el Mundial 2030. (Fotos: REUTERS: Raquel Cunha/Axel Schmidt)

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El estreno de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana contará con una fotografía especial que el tiempo cambió por completo.

Hirving Lozano, Jesús Gallardo y Orbelín Pineda compartieron viajes, entrenamientos y partidos con el histórico excapitán del Tri; este sábado 26 de septiembre, en Baltimore, volverán a coincidir con él, pero ahora atendiendo sus indicaciones desde la cancha.

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Rafael Márquez se alista para su debut como entrenador nacional este sábado 26 de septiembre frente a Colombia. REUTERS/Raquel Cunha

El duelo ante Colombia abrirá un ciclo rumbo al Mundial 2030 y una gira que continuará frente a Perú, Estados Unidos y Chile. El “Káiser” llega con jugadores que conoce desde su última etapa como futbolista, jóvenes que intentan ganar terreno y una convocatoria que ya sufrió bajas antes de su estreno.

Tres excompañeros acompañarán el debut de Rafael Márquez como técnico

Rafa cerró su carrera profesional después del Mundial de Rusia 2018. En ese último tramo coincidió con tres jugadores que integran su primera convocatoria como seleccionador, una conexión que enlaza la generación de su despedida con el arranque de su proyecto desde el banquillo.

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Hirving Lozano es quien más partidos compartió con Márquez . Ambos coincidieron en 12 encuentros entre 2016 y 2018, desde el debut del atacante hasta la última Copa del Mundo que disputó el entonces defensor.

El regreso del “Chucky” también tiene peso dentro de la lista. El delantero no era llamado desde noviembre de 2025 y no participó en el Mundial 2026 bajo el mando de Javier Aguirre .

Jesús Gallardo jugó siete partidos junto al nuevo entrenador. El lateral estuvo con Rafa en Rusia 2018 y conserva un lugar entre los hombres de mayor experiencia en el plantel mexicano.

Orbelín Pineda coincidió con el ex capitán en dos amistosos de 2017, cuando comenzaba su recorrido con la selección mayor. Nueve años después, volverá a encontrarse con él bajo una relación distinta.

Jesús Gallardo y Orbelín Pineda integran la lista del estratega tras compartir cancha con él durante la Copa Mundial de Rusia 2018 y encuentros amistosos. REUTERS/David Gray

Así, los tres ofrecen conocimiento del entorno y una referencia para los jugadores más jóvenes. Márquez deberá transformar ese vínculo previo en una dinámica nueva, con decisiones deportivas que ahora dependerán de él.

La primera lista mezcla referentes y nombres que encabezan el relevo generacional hacia 2030

La convocatoria presenta una base que ya conoce la exigencia de los partidos internacionales, pero también abre espacio a futbolistas que pueden ganar terreno en los próximos años. El amistoso ante Colombia será la primera señal sobre el reparto de responsabilidades.

Gilberto Mora aparece entre los nombres jóvenes con mayor atención. El mediocampista puede aportar desequilibrio y apunta a tener minutos durante una gira que servirá para medir su respuesta como el nuevo “10″ del Tri .

Armando González , Obed Vargas y Mateo Chávez integran una camada que busca dejar de ser una promesa y convertirse en parte habitual del equipo nacional.

Raúl Rangel compite por afianzarse en la portería. Su presencia ofrece al Káiser una alternativa para observar un puesto que puede definir la continuidad del ciclo hacia el Mundial 2030.

Jóvenes promesa como Gilberto Mora, Armando González y Mateo Chávez buscarán sumar minutos con el Tricolor durante la gira de preparación orientada al Mundial de 2030. REUTERS/Raquel Cunha

Por otro lado, México no vence a la Selección Colombia desde 2010 y perdió los cuatro antecedentes más recientes. La primera prueba de Márquez tendrá un rival incómodo y una oportunidad para empezar a definir qué jugadores sostendrán su idea.

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Las bajas y ausencias reducen las variantes para el estreno del Káiser

El primer llamado del Káiser ya sufrió movimientos antes del debut. Las lesiones dejaron fuera a dos futbolistas y otros nombres que podían ocupar lugares de peso no aparecieron.

Alan Cervantes salió de la lista antes de la concentración por una molestia muscular. Su ausencia permitió la incorporación de Isaías Violante .

César Montes quedó descartado en las últimas horas por un desgarro en el glúteo derecho. El defensor regresará a Rusia para continuar con su recuperación y Dagoberto Espinoza fue citado como reemplazo.

Líderes en el vestidor como Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Edson Álvarez no aparecieron desde el inicio en la convocatoria.

Las ausencias de Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Edson Álvarez reducen las opciones del cuerpo técnico. REUTERS/Raquel Cunha

En este sentido, Rafael Márquez iniciará su etapa con antiguos compañeros bajo sus órdenes, una nueva generación en busca de espacio y una lista que ya tuvo que ajustarse antes de su primer silbatazo como técnico del Tri.