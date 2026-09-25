Balacera en restaurante TaiPak de Culiacán deja un muerto y 6 heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde

Un ataque armado con armas largas y cortas dentro del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde. (REdes sociales)

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Un ataque armado dentro del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos el cantante de corridos Víctor Valverde, de 21 años.

El hecho ocurrió la noche de este jueves 24 de septiembre, alrededor de las 19:50 horas, cuando un grupo armado ingresó al establecimiento de comida china y abrió fuego contra los comensales con armas largas y cortas.

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El cuerpo de la persona fallecida quedó dentro del local ubicado en el cruce del bulevar Enrique Sánchez Alonso y la calle Diego Rivera.

El ataque ocurrió mientras clientes cenaban en el restaurante

Ataque a restaurante en Culiacán, Sinaloa. (X/@michelleriveraa)

Los primeros reportes señalan que un grupo armado llegó a bordo de vehículos de modelo reciente hasta la plaza comercial donde se ubica el TaiPak. Los agresores descendieron y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban dentro del establecimiento.

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar sin que hasta el momento se reporten personas detenidas. Las autoridades tampoco informaron cuántos sujetos participaron en la agresión ni si llegaron con un objetivo específico dentro del local.

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Testigos y trabajadores del restaurante solicitaron auxilio a los números de emergencia, lo que derivó en una movilización inmediata de corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate hacia la zona.

¿Quiénes son las víctimas?

Ataque a restaurante en Culiacán, Sinaloa. (X/@michelleriveraa)

Entre los nombres que trascendieron de manera preliminar se encuentra el músico Víctor Valverde, de 21 años; Ángel Fernando “N”, de 21; Rubén Alberto “N”, de 25; María Isabel “N”, de 72; Edgar Yair “N”, de 23; y Luis Eliseo “N”, de 21.

Las autoridades no dieron a conocer públicamente una relación oficial completa de las seis personas lesionadas, y tampoco se sabe la identidad de la persona fallecida. Algunos medios locales ponen a Rubén Alberto “N” como la víctima mortal y otros en la lista de heridos.

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Las personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales de Culiacán por personal paramédico, que llegó al sitio con al menos seis ambulancias para atender a los heridos por proyectil de arma de fuego.

El cantante sinaloense Víctor Valverde, autor de temas como “El Mayor de los Ranas” junto a JR Torres, resultó herido de bala en un brazo mientras cenaba en el restaurante. Una fotografía difundida enredes sociales confirmó su presencia en el lugar de los hechos.

Valverde, originario de El Dorado y vinculado desde joven a Culiacán, se convirtió en una de las figuras de la nueva generación del regional mexicano y los corridos tumbados. Su repertorio incluye canciones como “Subí a la Blindada”, “Mamoncita”, “Infiltrados” y “Estoy Carita”.

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Víctor Valverde, cantante sinaloense, sería uno de los heridos. (Redes sociales)

Antes de dedicarse a la música, el intérprete se desempeñó como recolector de materiales reciclables, mientras de forma paralela componía y publicaba sus temas de manera independiente en redes sociales, según relata Infobae México.

El Grupo Interinstitucional se desplegó tras el reporte

La SSPE informó a través de un comunicado que, tras recibir el reporte del hecho, integrantes del Grupo Interinstitucional se movilizaron de inmediato al establecimiento. “Las autoridades ya controlaron la situación, la zona está asegurada y se encuentran desplegadas para la localización de los responsables”, señaló la dependencia.

Elementos de corporaciones del Gabinete de Seguridad federal resguardaron el local y acordonaron la zona. La Fiscalía General del Estado llegó posteriormente para realizar las diligencias periciales correspondientes.

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(Captura de pantalla)

Peritos y agentes investigadores recabaron casquillos y otros indicios en el interior del restaurante para reconstruir la mecánica del ataque.

La Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer si alguna de las personas presentes en el establecimiento era el objetivo directo del ataque.

La SSPE exhortó a la población a evitar el sector mientras continuaban las labores de seguridad y a mantenerse informada a través de las cuentas institucionales.

El ataque en Tres Ríos ocurrió en un contexto de violencia sostenida en Culiacán, donde grupos de la población han encabezado marchas por la paz tras más de dos años de crisis de seguridad en la capital sinaloense a raíz de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

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