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Pocos aficionados reciben al Tri en Baltimore antes de su primer partido con Rafael Márquez

El M&T Bank Stadium se prepara para recibir el primer partido del Tricolor en Baltimore, con aficionados mexicanos y colombianos en las tribunas

(León Lecanda / X)
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La Selección Mexicana ya se encuentra en Baltimore, Estados Unidos, donde este sábado 26 de septiembre enfrentará a Colombia en el M&T Bank Stadium, en el partido que marcará el inicio de la nueva etapa del Tricolor bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

El equipo mexicano arribó a la ciudad la noche del jueves 24 de septiembre, aunque su llegada tuvo un recibimiento mucho más discreto en comparación con otras sedes de Estados Unidos donde el Tricolor ha jugado, pues menos de 20 aficionados acudieron al hotel de concentración para esperar al combinado nacional.

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Baltimore recibirá por primera vez a la Selección Mexicana

(@miseleccionmx / Instagram)

El encuentro ante Colombia también representará una novedad para el conjunto azteca, ya que Baltimore será una sede inédita para la Selección Mexicana en Estados Unidos.

El partido se disputará en el M&T Bank Stadium, inmueble que pertenece a los Baltimore Ravens de la NFL y que cuenta con una capacidad cercana a los 70 mil espectadores. Para este duelo de la Fecha FIFA se espera una importante asistencia.

En el aspecto deportivo, Rafael Márquez trabaja en la conformación del equipo que enfrentará a Colombia, aunque cuenta con algunas bajas por lesión, entre ellas las de Jeremy Márquez y César Montes, además de la incorporación tardía de Dagoberto.

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¿Dónde ver en México el México vs Colombia de Rafael Márquez?

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El debut de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana podrá seguirse en México por Canal 5, Azteca 7 y TUDN, además de distintas opciones de streaming.

El partido está programado para este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

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