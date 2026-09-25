De qué habla “El Mayor de los Ranas”, la canción más famosa de Víctor Valverde ligada a un brazo armado de Los Chapitos

(Instagram)

Guardar

“El Mayor de los Ranas” sigue sonando en fiestas, autos y redes sociales, pero sus más de 487 millones de reproducciones en Spotify contrastan con la realidad que inspiró el corrido: en las calles de Culiacán, el grupo armado al que hace referencia la canción continúa disputando el territorio a balazos. La noche de este jueves, ese conflicto alcanzó a su intérprete, Víctor Valverde, quien resultó herido durante un ataque armado en un restaurante de la capital sinaloense, un hecho que dejó un muerto y seis personas lesionadas.

El tema, lanzado el 13 de septiembre de 2024 junto con JR Torres, no nació de la ficción. Retrata la narrativa de Los Ranas, un brazo armado que opera en Culiacán desde 2016 al servicio de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

PUBLICIDAD

Un ataque armado con armas largas y cortas dentro del restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde. (REdes sociales)

“De arriba pa’ abajo ahí nos miran patrullando, cero tolerancia para el que la ande cagand*”, dice la letra, que documenta la trayectoria de un brazo armado que ha sobrevivido a la muerte de al menos tres de sus líderes.

¿Quiénes son Los Ranas?

Los cimientos de Los Ranas están marcados en el 8 de enero de 2016, cuando la tercera captura de “El Chapo” Guzmán marcó el fin de una era dentro del Cártel de Sinaloa. El control del negocio quedó en manos de sus hijos, los llamados “Chapitos”, quienes asignaron su seguridad a dos lugartenientes de confianza de su padre: Francisco Javier Rosales Zazueta, alias “Pancho Chimal”, y Luis Alfonso Murillo Acosta, conocido como “El Güero Ranas”.

PUBLICIDAD

Cada uno formó su propia célula de pistoleros. De ahí nacieron “Los Chimales” y “Los Ranas”. Murillo Acosta comenzó como pistolero a los 20 años y escaló hasta comandar un grupo de ocho sicarios encargado de cuidar el norte de Culiacán, según información de Ríodoce.

Los Ranas, uno de los brazos armados de Los Chapitos. (Infobae México/Jovani Pérez)

Sin embargo, el episodio que consolidó la fama criminal de ambos jefes ocurrió el 30 de septiembre de 2016, cuando unos 60 sicarios armados con fusiles de grueso calibre y granadas emboscaron un convoy militar en Badiraguato para rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, escolta de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de “El Chapo”. El ataque dejó cinco soldados muertos y una decena de heridos.

PUBLICIDAD

Al frente de esa operación de rescate estuvieron el propio “Güero Ranas” y “Pancho Chimal”. El rescate cumplió su objetivo, pero “El Kevin” no sobrevivió mucho más: su cuerpo apareció el 5 de marzo de 2017, envuelto en una lona, con signos de tortura y heridas de bala, en lo que se interpretó como un ajuste de cuentas ordenado por el propio “Guano”.

El destino de los dos fundadores de esos brazos armados fue similar. “Pancho Chimal” también murió abatido por la Secretaría de Marina en 2017, apenas un mes después de fugarse del penal de Aguaruto. Por otro lado, “El Güero Ranas” cayó en febrero de 2018, en una operación encubierta de la entonces Procuraduría General de la República y la Marina que lo sorprendió tras una intensa persecución en Culiacán.

PUBLICIDAD

La muerte de Luis Alfonso Murillo Acosta inspiró al menos dos narcocorridos. Uno de Grupo Cartel narra el operativo y otro de Grupo La Ventaja, que recupera su voz en primera persona y habla de la confianza que le tenía Iván Archivaldo.

Pese a la muerte de sus dos jefes originales, la célula continuó operando. Durante el Culiacanazo, pistoleros de “Los Ranas” participaron junto con otros brazos armados afines a “Los Chapitos” en la ola de narcobloqueos y balaceras que forzó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a liberar a Ovidio Guzmán López.

Comandante Coco, líder de Los Ranas. (X/@adanmarlox)

Ya en la época actual, su entonces líder corrió la misma suerte que los anteriores: “El comandante Coco” fue abatido en un enfrentamiento en la colonia La Campiña en septiembre de 2024, un día después de que Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, declarara la guerra a “Los Chapitos”.

PUBLICIDAD

Según reportes, el liderazgo actual del grupo lo tiene Jesús Alexis Osorio Álvarez, alias “El Lechu”, y otro sujeto al que le apodan “El Coco” o “Coco Ranas”.

“El Mayor de los Ranas” y “Los Ranas”, los corridos de Víctor Valverde que los menciona

Víctor Valverde, cantante sinaloense. Su canción más famosa es “El Mayor de los Ranas”. (Redes sociales)

Antes de que Víctor Valverde alcanzara la fama con “El Mayor de los Ranas”, hubo un primer corrido, más explícito y menos escuchado, que ya hablaba del grupo armado. “Los Ranas”, lanzada el 22 de diciembre de 2023, ventila nombres de personajes y actividades ligadas a Los Chapitos de los hermanos Guzmán.

El tema, por ejemplo, declara de forma directa la lealtad del grupo hacia los hijos de “El Chapo”: “Si hay que quedar en la raya, ponen el pecho por los Guzmán”.

PUBLICIDAD

Más adelante, la canción rinde homenaje al fundador ya fallecido: “Se le extraña al Güero Rana, varias hazañas hay pa’ contar”, una línea que solo tiene sentido si se lee como una despedida a Murillo Acosta, muerto cinco años antes del lanzamiento del corrido.

“Los Ranas” también nombra a otros actores del organigrama criminal. Menciona a “los Chimales de Panchón Chimal” y describe a los integrantes del grupo como “puro morro jalado, que están bien arriados y de corta edad”, una alusión a sicarios jóvenes reclutados por la organización.

La letra también detalla el armamento del grupo: “un Mínimi es la licencia”, en referencia a la ametralladora ligera FN Minimi, de uso militar, y “la Glock siempre va fajada, pa’ que no haiga fallas si se ha de ocupar”, sobre la pistola del mismo nombre.

PUBLICIDAD

Billboard nombró a Víctor Valverde uno de los "26 artistas en la mira del 2026", luego de que su música alcanzara los primeros lugares de YouTube en México, Estados Unidos y Argentina. (Instagram: victor_valverdeoficial)

La canción describe además a los sicarios “camuflajeados como guachos”, es decir, vestidos como militares, y usa el término “la chapiza” para referirse a la facción de “Los Chapitos” dentro del Cártel de Sinaloa: “pura dura se divisa, es la chapiza, embrechada va”.

Meses después, el 13 de septiembre de 2024, vio la luz “El Mayor de los Ranas”, que canta Víctor Valverde junto con JR Torres. A diferencia de “Los Ranas”, este tema evita nombres propios y ubicaciones específicas, pero conserva el mismo lenguaje operativo: “cero tolerancia para el que la ande cagando” y “pa’ morir nacimos, siempre estamos a la orden” describen una estructura jerárquica y violenta similar a la que documentan las autoridades y medios especializados sobre la célula.

PUBLICIDAD

La letra también incorpora referencias religiosas y de consumo asociadas al entorno criminal. “La Santa protege si salimos a topones” alude a la Santa Muerte, figura venerada dentro de ciertos sectores del narcotráfico, mientras que “nos miran placosones encortados, el aparato a un lado, con un toque bueno y un perico de lavado” menciona el consumo de cocaína durante las operaciones armadas. Otra línea, “y uno de lavada si salimos a misiones”, alude al lavado de dinero como parte de la logística del grupo..

Víctor Valverde (Instagram: victor_valverdeoficial)

La canción también describe el trato hacia enemigos o informantes: “sabandijas y ratas en corto los alineamos, yo los amarro”.

El propio Valverde ha dicho en entrevistas que la canción “surgió” de manera espontánea, mientras estaba con un amigo que le prestó una guitarra, y ha evitado confirmar que el tema retrate a un grupo armado real. Sin embargo, las referencias textuales de ambos corridos, sumadas a la coincidencia entre el nombre “Los Ranas” y el brazo armado documentado desde 2016, apuntan en sentido contrario a esa versión.

El éxito de “El Mayor de los Ranas” es incuestionable en las plataformas digitales. El tema acumula más de 487 millones de reproducciones en Spotify y permaneció 19 semanas consecutivas en los charts de Billboard, la publicación que además nombró a Valverde uno de los “26 artistas en la mira del 2026”. El video oficial suma más de 641 millones de vistas en YouTube.

La versión en vivo que Valverde interpretó junto a Fidel, vocalista de Grupo Marca Registrada, agregó otras 194 millones de reproducciones en Spotify. El tema también se trasladó a los escenarios: el cantante lo interpretó en la Feria Nacional Potosina, donde abrió el concierto de Grupo Marca Registrada y recibió un Disco de Diamante por el sencillo.