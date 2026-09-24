Checo Pérez tendrá nuevo respaldo técnico en Cadillac con talento de Red Bull y Aston Martin de cara al 2027

(Sergio Pérez)

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Cadillac continúa moviendo piezas dentro de su estructura técnica con la mirada puesta en la temporada 2027. Bajo la dirección de Marcin Budkowski, la escudería estadounidense anunció la incorporación de Craig Skinner, Eric Blandin y Tim Lean, tres especialistas con experiencia en equipos de Fórmula 1 que han disputado campeonatos del mundo.

Los nuevos fichajes llegan como parte del plan de Cadillac para fortalecer diferentes áreas técnicas y concentrar esfuerzos en el desarrollo de su proyecto para la próxima temporada, en la que Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas continuarán como sus pilotos.

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A través de un comunicado, el equipo informó este jueves 24 de septiembre que las incorporaciones buscan mejorar el trabajo y la toma de decisiones entre sus instalaciones de Indianápolis y Silverstone, con especial atención en el desarrollo del monoplaza y el área aerodinámica.

Craig Skinner llega a Cadillac después de 20 años en Red Bull

Una de las principales incorporaciones es Craig Skinner, quien asumirá el puesto de Ingeniero Jefe de Desarrollo después de pasar dos décadas dentro de Red Bull Racing.

Durante su trayectoria con la escudería austriaca, Skinner ocupó diferentes responsabilidades, entre ellas la de diseñador jefe, y formó parte del equipo técnico durante la etapa en la que Red Bull consiguió títulos mundiales entre 2021 y 2024.

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Ahora, su trabajo estará enfocado en coordinar la dirección técnica relacionada con el concepto del monoplaza, el diseño aerodinámico y el análisis del vehículo. En Cadillac reportará directamente a Nick Chester, jefe técnico de la escudería.

Cadillac refuerza la aerodinámica con Eric Blandin

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El área aerodinámica también tendrá un nuevo responsable con la llegada de Eric Blandin, quien ocupará el cargo de Jefe de Aerodinámica.

Su incorporación cobra especial relevancia para Cadillac debido a los retos que ha presentado el MAC-26, el primer monoplaza de la escudería en Fórmula 1. Entre las características señaladas por Checo Pérez durante la temporada se encuentra el elevado nivel de resistencia aerodinámica del auto.

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Blandin cuenta con más de 11 años de experiencia como aerodinámico principal en Mercedes y posteriormente trabajó como subdirector técnico de Aston Martin F1. En Cadillac estará encargado de impulsar el desarrollo del departamento aerodinámico y trabajará bajo la dirección de Nick Chester.

Tim Lean fortalece el área de simulación

(EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

El tercer movimiento anunciado por Cadillac estará enfocado en la simulación. Tim Lean se incorporará como Ingeniero Jefe de Modelado y Simulación Aerodinámica, con la misión de reforzar una de las áreas relacionadas con el desarrollo del monoplaza.

Lean cuenta con experiencia en equipos como McLaren y Red Bull Racing, además de haber trabajado durante más de cinco años como aerodinámico principal en Ferrari.

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Dentro de Cadillac, reportará directamente a Eric Blandin y formará parte del grupo encargado de desarrollar herramientas y procesos para mejorar el análisis aerodinámico del monoplaza.