Cómo preparar agua de jamaica sin que sepa amarga: el truco de los 10 minutos

El truco para preparar agua de Jamaica sin que sepa amarga no consiste en añadir más azúcar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una buena agua de jamaica debe refrescar desde el primer sorbo, con un color rojo intenso, acidez equilibrada y un amargor apenas perceptible.

En México, esta bebida forma parte de las aguas frescas que acompañan la comida diaria, las reuniones familiares y los días de calor. Su sabor combina muy bien con tacos, antojitos, guisados, arroz y platillos preparados con chile.

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La clave para que no resulte amarga está en controlar el tiempo y la temperatura.

Aunque algunas recetas recomiendan hervir la flor durante 10 minutos, una alternativa más suave consiste en preparar una infusión en frío durante 24 horas.

Este método permite extraer el sabor y el color sin intensificar demasiado el amargor.

Receta de agua de jamaica sin que sepa amarga

El agua de jamaica se prepara con flor seca, agua, azúcar y hielo. Su elaboración es sencilla, pero conviene cuidar algunos detalles para obtener una bebida agradable.

En esta versión, la flor se lava y se deja reposar en agua durante 24 horas, sin hervirla. Después se cuela, se endulza al gusto y se refrigera antes de servir.

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El tiempo activo de la receta es de apenas 10 minutos. La espera corresponde a la infusión, que ayuda a desarrollar el sabor de manera gradual.

El agua de jamaica se prepara con flor seca, agua, azúcar y hielo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 10 minutos.

Tiempo de infusión: 24 horas.

Tiempo total: 24 horas y 10 minutos.

Tiempo de cocción: No requiere cocción.

Ingredientes

100 gramos de flor de Jamaica seca. 8 tazas de agua. Azúcar al gusto. Hielo al gusto.

Cómo hacer agua de Jamaica sin que sepa amarga, paso a paso

Coloca la flor de Jamaica seca en una coladera. Lávala bajo el chorro de agua para retirar polvo, residuos o pequeñas impurezas. Escurre la flor y colócala en una jarra, recipiente grande o vitrolero. Agrega las 8 tazas de agua. Tapa el recipiente para proteger la infusión de olores externos. Deja reposar durante 24 horas en un lugar fresco. Cuela la preparación para retirar por completo las flores. Prueba la bebida y añade azúcar poco a poco. Mezcla hasta disolver el endulzante y alcanzar el sabor deseado. Refrigera el agua de Jamaica antes de servir. Agrega hielo en cada vaso justo antes de llevar la bebida a la mesa.

Consejos para preparar agua de Jamaica

No hiervas la flor si buscas un sabor más suave. El calor puede intensificar la acidez y el amargor cuando la flor permanece demasiado tiempo en el agua.

Endulza después de colar la preparación. Así podrás ajustar el sabor sin que el azúcar interfiera con la extracción de la flor.

Si utilizarás mucho hielo, prepara el agua ligeramente más dulce. Al derretirse, el hielo diluirá la bebida.

Mantén la infusión tapada durante el reposo. Esto ayuda a conservar su aroma y evita que absorba sabores del ambiente.

No hiervas la flor si buscas un sabor más suave. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado truco de los 10 minutos corresponde al tiempo activo de preparación, no al tiempo de infusión de esta versión.

La receta no necesita una cocción prolongada. El reposo en frío es el método elegido para obtener un resultado menos amargo.

Si el sabor final resulta demasiado intenso, puedes agregar un poco más de agua fría. Si queda muy ácido, incorpora azúcar en pequeñas cantidades y mezcla antes de volver a probar.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente de 6 a 8 porciones, según el tamaño de los vasos y la cantidad de hielo que se utilice.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Los valores dependen de la cantidad de azúcar añadida. Como referencia, una porción puede aportar aproximadamente:

Calorías: 70 kcal.

Carbohidratos: 18 gramos.

Azúcares: 18 gramos.

Proteínas: 0 gramos.

Grasas: 0 gramos.

Fibra: 0 gramos.

Si deseas reducir las calorías, utiliza menos azúcar o sustitúyela por un endulzante adecuado para bebidas frías. También puedes servirla con más agua y hielo para disminuir la concentración de azúcar por vaso.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

La receta rinde aproximadamente de 6 a 8 porciones, según el tamaño de los vasos y la cantidad de hielo que se utilice. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda el agua de Jamaica en una jarra limpia y tapada dentro del refrigerador.

La bebida puede conservarse hasta 3 días en buenas condiciones. Antes de servir, mezcla suavemente para integrar cualquier sedimento que se haya formado en el fondo.

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No agregues todo el hielo a la jarra. Es mejor colocarlo directamente en los vasos, porque el hielo derretido puede diluir la bebida y modificar su sabor.

Si detectas un olor extraño, cambios importantes en el color o un sabor diferente, desecha la preparación.