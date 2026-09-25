El arte también es política: Festival CulturaUNAM abre espacio a nuevas voces y reivindica el compromiso social

Festival CulturaUNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A cinco años de su primera edición, el Festival CulturaUNAM regresa con una cartelera que reúne diversas expresiones artísticas nacionales e internacionales, donde destaca la música, ópera, teatro, danza, literatura, cine, multidisciplina y actividades académicas dirigidas para personas de todas las edades e intereses.

Bajo el lema “Pasados vivos, futuros posibles”, este evento tiene como una de sus prioridades la vinculación de la política con el sector cultural, creando un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo entre los asistentes.

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En entrevista para Infobae México, Juan Ayala, secretario de programación y planeación de la Coordinación de Difusión Cultural y director del Festival Aleph y el Festival CulturaUNAM profundizó acerca de este panorama político-cultural que respaldan la programación y reflejan los principios de la institución.

“Un festival de esta naturaleza tiene unas bases que responden a los principios de la universidad y universitarios, que tienen una connotación política. Y esta es básicamente el hecho de abrir el espacio a todas las voces en el ámbito del arte, en el sentido de la inclusión y de hacer del arte. un vehículo de diálogo, un vehículo de comunicación y un vehículo de entendimiento. Eso es parte, digamos, de los principios, universitarios que asumimos en el festival como una labor de carácter político basada en principios”

Expresó que este encuentro busca gestar un “espejo de nuestra sociedad, de nuestra realidad para la construcción y el reflejo de identidades”, siendo este otro elemento relevante para las comunidades de creadores culturales.

La política como un referente primordial de las actividades culturales

Siguiendo con la conversación, el director puntualizó que existe un equilibrio entre la política y la cultura, el cual se ve reflejado en la programación de esta quinta edición, indicó que las propuestas reúnen expresiones, valores y formas de vida que pueden generar en los espectadores preguntas sobre su propia identidad, no solo a partir de las manifestaciones artísticas nacionales, sino también de aquellas provenientes de otros países.

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Como ejemplo mencionó la obra “La vida secreta de los viejos” de Mohamed El Khatib, donde la trama principal gira en torno a los adultos mayores y a esta etapa de la vida, en la que surgen ciertos problemas y dificultades, pero también alegrías y orgullo por las vivencias del pasado.

“No es un fenómeno que ocurre solamente en Francia, sino que tiene un eco muy importante en México”.

Gran parte de los actos evidencian y confrontan realidades de orden sociopolítico que tiene un eco en las comunidades de México y las de diversas naciones.

“La ópera Adriana Mater, de Kaija Saariaho, que aborda un tema importante de violencia contra mujeres a través de un embarazo no deseado, una violación. Este tiene ecos en el contexto de una guerra, en el caso de Kaija Saariaho, pero tiene ecos importantísimos en nuestra sociedad actual. Es un estreno en Latinoamérica, por ejemplo, esta pieza de Kaija Saariaho. Cuando las personas acudan a este gran, gran espectáculo, se darán cuenta de que hay una connotación en nuestra realidad en México, muy sobrecogedora, muy potente, que nos hace reflexionar sobre este fenómeno”

Juan Ayala, secretario de programación y planeación de la Coordinación de Difusión Cultural y director del Festival Aleph y el Festival CulturaUNAM. (UNAM)

Artista homenajeado durante el Festival CulturaUNAM

Como parte de la programación, la UNAM reconoce año con año a una figura destacada del ámbito artístico. Para este 2026, el homenaje será para el arquitecto mexicano Teodoro González de León a 100 años de su nacimiento. Ante esto, el académico detalló más sobre su celebración:

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“Creo que nosotros, al elegirlo y al aprovechar la coyuntura de su centenario de vida, y hace diez años de su fallecimiento, quisimos hacer una lectura de la Ciudad de México a través de su arquitectura. Eso es un acto de carácter político para nosotros”

Para presentar su legado cultural, el Ensemble Modern se encargará de interpretar una selección de sus obras favoritas, pertenecientes a compositores que conoció a lo largo de su vida y con quienes mantuvo diversas conversaciones. “Es una especie de un personaje renacentista interesado en todas las disciplinas artísticas”.

Otro de los personajes que será homenajeado durante el festival es Mario Lavista, a quien se dedicará un in memoriam a cinco años de su fallecimiento, así como un espectáculo basado en su música, a cargo del Taller Coreográfico de la Universidad.

Ayala señaló que estas dinámicas sobre “tener la memoria viva de artistas importantes en nuestro país ha sido también una acción de carácter ético y con sus consecuencias políticas en cuanto al reconocimiento y la apertura de la memoria y de la obra de estos grandes personajes en la cultura en México”.

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Teodoro González de León

Criterios de programación para el evento cultural

El Festival CulturaUNAM construyó una programación de calidad, diversidad y equilibrio, con presencia de distintas disciplinas artísticas, contemplando un recorrido que va desde expresiones vinculadas con el canon y las tradiciones artísticas hasta obras y propuestas contemporáneas, con un proceso de selección que se desarrolla durante aproximadamente un año y medio junto con los equipos encargados de la programación.

De acuerdo con el secretario de programación y planeación de la Coordinación de Difusión Cultural, la cartelera integran coproducciones, que permiten trabajar de manera conjunta con distintas áreas del subsistema cultural de la UNAM, como teatro, música, danza, cine, artes visuales y Filmoteca. Para este año también se establecieron colaboraciones con instituciones como el Festival Internacional Cervantino y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para propuestas como las obras de teatro Asuntos familiares y La vida secreta de los viejos, así como la ópera Adriana Mater.

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“Se da un filtro en donde intentamos unir fuerzas en beneficio de comunidades artísticas y audiencias. Entonces, estos, todo esto es un rompecabezas muy amplio en el que se van tratando de ensamblar distintas piezas para generar una especie de criatura, y esta criatura es el Festival Cultura”

La combinación entre artistas nacionales e internacionales se puede representar a través de un equilibro tanto de proyectos institucionales como independientes, destacando a la OJEM, la Academia de Música Antigua y la OFUNAM, esta última con participaciones junto a figuras internacionales como Misha Maisky y John Malkovich.

“Estos ejercicios de coproducción son también un filtro importante en el que nos ponemos de acuerdo con otras instituciones para tener una oferta pertinente a nuestras vocaciones y afines a nuestros intereses culturales. Entonces es ahí también en donde se gesta parte de esta programación y se da un filtro en donde intentamos unir fuerzas en beneficio de comunidades artísticas y audiencias”

Una infografía de Infobae detalla los criterios de selección, alianzas e instituciones que integran la programación del Festival CulturaUNAM en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución del Festival de CulturaUNAM

El Festival CulturaUNAM surgió después de la pandemia con el objetivo de retomar la oferta cultural presencial y reunir en un mismo espacio distintas disciplinas artísticas. La primera edición buscó celebrar el reencuentro de las audiencias con el arte y la cultura, además de acercar nuevas propuestas a públicos que habían permanecido confinados, particularmente jóvenes que atravesaron esa etapa durante su formación académica.

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Ante esto, Juan Ayala comentó que al “tener una enorme capacidad de convocatoria en esa primera edición, pues la segunda refrendamos justamente nuestro compromiso por seguir incluyendo voces distintas y seguir profundizando en nuevas audiencias, tratando de mejorar en todo lo posible en términos de los servicios que brinda un festival”.

Los objetivos desde la primera hasta esta quinta edición se han consolidado para brindar una mejor programación a audiencias más amplías, por lo que ahora se busca un diálogo más significativo y profundo entre los visitantes.

“Lo que queremos es hablar de cómo el canon o las tradiciones artísticas hoy se reproducen en vanguardias, si las vanguardias. Ese es un poco el tema que queremos abordar. Este tema de la construcción de las identidades que normalmente el arte acoge hoy, esa vigencia.

El especialista también reveló que con los testimonios de los participantes se busca crear una publicación digital con el objetivo de compartir con el público las experiencias de estas personas. “Es como retroalimentación discursiva, digamos, de los actores que participan en el festival, y poderle compartir con las audiencias en otro formato, pues grabación audiovisual y formatos de transcripción en texto”.

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La quinta edición de Festival CulturaUNAM se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre al 11 de octubre en diversas sedes de la institución como: Centro Cultural Universitario y CU. Reunirá a 48 actividades artísticas, 12 académicas, con 114 invitados y 28 compañías provenientes de 15 países, en 19 sedes, a través de 11 alianzas y 38 colaboraciones.