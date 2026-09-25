Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Colombia en el debut de Rafa Márquez

Rafael Márquez prepara su estreno con la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre con el Chucky Lozano de regreso y dos decisiones pendientes. REUTERS/Raquel Cunha

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La cuenta regresiva ya corre dentro del entorno del Tri. Rafael Márquez se prepara para vivir su primera noche como técnico de la Selección Mexicana, un estreno que pondrá frente a frente al antiguo capitán del Tri y a una Colombia que se ha convertido en un rival incómodo durante los últimos años.

El amistoso del sábado 26 de septiembre abrirá una gira que también llevará a México frente a Perú, Estados Unidos y Chile.

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Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico coach Rafael Marquez during training REUTERS/Raquel Cunha

Más allá del resultado, el partido ofrecerá la primera imagen del equipo que Márquez busca moldear para el ciclo rumbo a 2030, con regresos, caras nuevas y decisiones que todavía se resuelven en los entrenamientos.

El primer once del Káiser presentará una defensa con una duda pendiente

De acuerdo con diferentes fuentes cercan al entorno del Tri, el posible equipo de Márquez partiría con Raúl “Tala” Rangel como responsable de custodiar el arco. El arquero de Chivas tendría su primera oportunidad para demostrar que puede sostenerse tras el Mundial 2026.

Raúl Rangel aparece como el candidato para iniciar bajo los tres postes. El amistoso ante Colombia le permitiría responder ante un rival con gran velocidad por las bandas y presencia física en el área.

La defensa estaría integrada por Jesús Gallardo , Johan Vásquez , Israel Reyes y Denzell García .

Denzell habría tomado ventaja en el último ensayo, aunque Jorge Sánchez sigue como alternativa para ese sector.

La baja de César Montes , por un desgarre en el glúteo derecho , modificó la planificación del cuerpo técnico. El defensa regresó a Rusia para completar su recuperación y Dagoberto Espinoza se incorporará después del partido en Baltimore.

Gallardo será uno de los jugadores que se reencontrará con Rafa desde otra función. Ambos compartieron siete partidos como futbolistas de la Selección y ahora el lateral podría ser parte de su primera línea defensiva.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Raul Rangel celebrates after the match REUTERS/Daniel Becerril

La zaga tendrá así una exigencia inmediata frente a una Colombia que proyecta a Daniel Muñoz y cuenta con Luis Suárez como referencia de ataque.

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Lira como certeza y una competencia aún en duda para el mediocampo tricolor

El centro del campo reuniría una mezcla entre recuperación, golpeo de media distancia y desequilibrio, con un Erik Lira aparentemente con lugar asegurado como contención.

Erik Lira asumiría la tarea de equilibrar al equipo ante un mediocampo colombiano que podría contar con Gustavo Puerta , Richard Ríos y Jhon Arias . Su función será cortar circuitos y darle salida limpia a México.

Luis Chávez habría tomado ventaja sobre Álvaro Fidalgo para iniciar. La decisión aún no está cerrada y el cuerpo técnico puede optar por Fidalgo si busca mayor control de pelota.

Gilberto Mora se perfila como una de las apuestas del debut. El joven mediocampista tendría libertad para acercarse al área y conectar con los tres atacantes.

La ausencia de Edson Álvarez deja un vacío en la zona central. Tampoco aparecieron en la convocatoria inicial Raúl Jiménez y Julián Quiñones, tres nombres que habrían ampliado las variantes del técnico.

El duelo ante Colombia medirá la respuesta de un mediocampo que todavía busca su forma definitiva. Márquez tendrá que elegir entre el remate de Chávez y la asociación de Fidalgo para acompañar a Lira y Mora.