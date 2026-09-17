El público le daría la espalda, encuesta destapa al próximo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

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Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz y Mariana Ochoa integran la placa de nominados de la octava semana de La Casa de los Famosos México 2026, luego de una dinámica marcada por el azar en la sala de juegos. La votación del público decidirá el domingo quién abandona la competencia.

Este jueves, el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, destapó el primer recorte de su encuesta en las redes sociales de Vaya Vaya, la cual ha servido, a lo largo de la temporada, para medir cómo votaría el público en las votaciones oficiales del reality show de Televisa.

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Mariana Ochoa, líder de la semana, ejerció su facultad de nominar de forma directa a Ese Pérez. La cantante explicó que la decisión respondió a roces por el manejo del presupuesto de la casa: acusó al habitante de “estar friegue y friegue” y de haber “mordido la mano” de quien les da de comer, refiriéndose a la discusión que tuvo con Yahir.

Un cartel del programa La Casa de los Famosos México presenta a Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz y Mariana Ochoa como nominados. (Instagram: La Casa de los Famosos México 4)

Ernesto Laguardia encabeza la placa de nominados de La Casa de los Famosos

Tras el nominado directo de la líder, el resto de la placa se definió con un sistema de puntos obtenido en la sala de juegos, donde participaron dados, ruleta y cartas. Ernesto Laguardia sumó 5 puntos, la cifra más alta entre los habitantes nominados por votación de sus compañeros.

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Cynthia Klitbo obtuvo 4 puntos y quedó como la segunda con mayor riesgo. Karina Torres y Memo Schutz empataron con 1 punto cada uno. Mariana Ochoa, pese a ser la líder, también entró en la placa con -2 puntos, resultado de la dinámica de la semana.

Gema Garoa se salvó de la nominación por vender todo el presupuesto

No todos los habitantes corren riesgo esta semana. Gema Garoa consiguió la inmunidad tras vender la totalidad del presupuesto semanal, lo que la coloca directamente en la novena semana de competencia sin pasar por la placa.

Gema Garoa aseguró su inmunidad en La Casa de los Famosos México tras subastar el 100% del presupuesto de comida. (Captura de pantalla )

Yahir y Brianda Deyanara tampoco resultaron nominados en esta ronda. Los tres quedan fuera del proceso de votación pública que definirá la próxima eliminación.

Encuesta filtra el nombre del próximo eliminado de La Casa de los Famosos México

Este jueves, el periodista Gerardo Escareño realizó el primer corte de su encuesta en redes sociales de lo que podría pasar en la votación oficial de La Casa de los Famosos México, y como ya es una costumbre en las semanas en las que está nominada, Karina Torres se mantiene como la favorita del público en la octava semana, y la mayoría desea que se quede en la casa.

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Así van las votaciones:

Karina Torres: 28% de votos Mariana Ochoa: 24% de votos Ese Pérez: 18% de votos Memo Schutz: 13% de votos Ernesto Laguardia: 9% de votos Cynthia Klitbo: 8% de votos

De acuerdo con este primer corte, los que más corren riesgo de salir en la octava semana del reality show son Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia, dos famosos que ya han estado en la placa en anteriores semanas y se han salvado por votaciones del público, sin embargo, parece que ahora se enfrentan a habitantes más populares que ellos.

Cynthia Klitbo quiere salir de La Casa de los Famosos México y pide ayuda a sus fans para que la saquen

Robo de Salvación cambiará la placa de nominados en La Casa de los Famosos

Cabe recordar que aún habrá movimientos esta semana, debido a que falta por jugarse el robo de salvación, el cual le dará el poder a un habitante de quitar a alguien de la placa de nominados.

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De momento, Mariana Ochoa tiene ese poder de salvación en sus manos al ser la líder de la semana, pero el día viernes tendrá que defenderlo ante el retador que se revelará este jueves. En caso de conservarlo, todo parece indicar que la cantante se salvaría a ella misma.

La decisión queda en manos del público hasta la gala del domingo

Estos son los jugadores que están en las cuerda floja en ambos realitys. (Infobae/Jenifer Nava)

Con la placa ya cerrada, Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz y Mariana Ochoa dependen ahora del voto de la audiencia. La producción del programa confirmará los resultados durante la gala de eliminación de este domingo.

La salida de alguno de los seis nominados modificará el mapa de alianzas dentro de la casa a nueve semanas de haber iniciado la competencia. La próxima ronda de nominaciones se realizará después de conocerse al habitante eliminado.

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