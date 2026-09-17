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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 17 de septiembre

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Mapa satelital de México con íconos de nubes y valores de temperatura en grados Celsius, junto a logotipos institucionales
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional reporta las temperaturas actuales y las condiciones del cielo en el territorio de México. (SMN)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones durante el transcurso de este jueves. Además, la interacción de una masa de aire frío con sistemas sobre el Golfo de México generará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste.

Sigue en vivo las actualizaciones más importantes:

06:06 hsHoy

Clima en CDMX hoy jueves 17 de septiembre: lluvias, temperatura y calidad del aire

Antes de salir de casa, también conviene consultar las condiciones de la calidad del aire y las restricciones del programa Hoy No Circula

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.

El clima en Ciudad de México hoy jueves 17 de septiembre tendrá cielo nublado, ambiente fresco durante las primeras horas y condiciones cálidas por la tarde, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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06:05 hsHoy

Estados donde se prevén lluvias durante la madrugada:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas

  • Sonora
  • Veracruz
  • Oaxaca

Lluvias puntuales muy fuertes

  • Chihuahua
  • Puebla
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias puntuales fuertes

  • Durango
  • Sinaloa
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos

  • Baja California Sur
  • Nayarit
  • Guerrero
  • Estado de México

Lluvias aisladas

  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Coahuila
  • Nuevo León

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