EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 17 de septiembre

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones durante el transcurso de este jueves. Además, la interacción de una masa de aire frío con sistemas sobre el Golfo de México generará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste.
Sigue en vivo las actualizaciones más importantes:
El clima en Ciudad de México hoy jueves 17 de septiembre tendrá cielo nublado, ambiente fresco durante las primeras horas y condiciones cálidas por la tarde, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Estados donde se prevén lluvias durante la madrugada:
Lluvias muy fuertes a puntuales intensas
- Sonora
- Veracruz
- Oaxaca
Lluvias puntuales muy fuertes
- Chihuahua
- Puebla
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias puntuales fuertes
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos
- Baja California Sur
- Nayarit
- Guerrero
- Estado de México
Lluvias aisladas
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Coahuila
- Nuevo León