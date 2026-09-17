EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 17 de septiembre

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional reporta las temperaturas actuales y las condiciones del cielo en el territorio de México. (SMN)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones durante el transcurso de este jueves. Además, la interacción de una masa de aire frío con sistemas sobre el Golfo de México generará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste.

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