Lionel Messi podría jugar en México ante Tigres como parte de su gira de despedida: esta sería la fecha

Messi podría pisar tierras aztecas una última vez. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

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La posibilidad de que Lionel Messi vuelva a jugar en territorio mexicano tomó fuerza este jueves, luego de que se revelara una propuesta que involucraría directamente a Tigres y al Inter Miami.

La información apunta a un encuentro amistoso que formaría parte de los planes alrededor de la etapa final de la carrera del argentino, aunque por ahora el escenario todavía depende de que el club regiomontano acepte las condiciones económicas planteadas.

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Messi podría enfrentar a Tigres en Estadio Universitario

De acuerdo con el periodista Willie González, a Tigres le fue presentada una propuesta para recibir al Inter Miami en el Estadio Universitario, con la posibilidad de que Messi sea una de las principales figuras del encuentro.

La propuesta habría llegado por parte del promotor que trabaja con el conjunto de Miami y contempla que el partido se dispute durante una eventual gira de despedida de Lionel Messi.

Messi jugó vs Cruz Azul este septiembre de 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

La información fue dada a conocer por González durante un programa de RG La Deportiva, donde explicó que no se trataría de una iniciativa de Tigres para contratar al futbolista, sino de una oferta que fue presentada directamente al club.

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“A Tigres le hicieron la propuesta para traer a Messi en su tour de despedida”, señaló el periodista, quien agregó que el encuentro tendría como escenario el Volcán.

La versión también establece que el partido sería de carácter amistoso y que el atractivo principal estaría en la presencia del argentino, quien actualmente milita en el Inter Miami.

Sin embargo, la realización del encuentro todavía no está confirmada de manera oficial por Tigres ni por el club de la MLS.

El posible enfrentamiento tendría además el antecedente de que Messi ya disputó un partido en Monterrey.

El argentino visitó el Estadio BBVA con Inter Miami para enfrentarse a Rayados durante la Concacaf Champions Cup, por lo que un eventual partido en el Universitario significaría una nueva aparición del campeón del mundo en Nuevo León.

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Messi ya jugó en México antes contra Monterrey. REUTERS/Daniel Becerril

Esta sería la fecha del posible partido de Messi en El Volcán si Tigres desembolsa millonaria cantidad

La fecha que habría sido propuesta para la visita del Inter Miami a Tigres es el domingo 21 de febrero de 2027, de acuerdo con la información de Willie González.

El calendario todavía tendría que ajustarse para que ambas instituciones puedan concretar el compromiso.

La elección de febrero estaría relacionada con la transición que tendrá el calendario de la MLS, que modificará su estructura para acercarse al ciclo futbolístico utilizado por otras ligas.

De acuerdo con la información publicada, durante ese periodo podrían abrirse espacios para encuentros de este tipo.

No obstante, existe una condición económica importante para que el partido pueda realizarse. González explicó que Tigres tendría que pagar cinco millones de dólares por recibir al conjunto de Miami y contar con Messi para ese encuentro.

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La cantidad representaría aproximadamente 86 millones de pesos mexicanos, tomando como referencia la conversión señalada en la información. Se trataría, por tanto, de una inversión considerable para el club regiomontano, cuya decisión será determinante para que la propuesta avance.