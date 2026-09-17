Claudia Sheinbaum y Donald Trump hablaron por teléfono sobre el acuerdo comercial, destapa prensa de EEUU. (AFP)

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y su homologo estadounidense, Donald Trump, dialogaron vía telefónica el miércoles 16 de septiembre. La conversación se habría centrado en el acuerdo comercial bilateral y habría sido muy “constructiva”, según mencionó un alto funcionario.

La información fue dada a conocer por el medio estadounidense Político, a quien una fuente anónima le reveló que la conversación fue calificada como “regular”, generando “confusión” debido a que introdujo “nuevos temas” en la discusión de los líderes, sin que hasta el momento se haya revelado cuáles fueron los puntos abordados durante la llamada.

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“Las conversaciones entre Estados Unidos y México están activas y siguen avanzando en una dirección positiva... Cualquier idea de que la llamada no salió bien es errónea”, agregó el funcionario que aportó su testimonio de manera anónima al medio mencionado.

Cuarta Ronda de negociaciones por el T-MEC se aplaza

México y Estados Unidos posponen la cuarta ronda de pláticas comerciales del T-MEC, prevista originalmente para la semana en curso. El encuentro bilateral se reprogramó para el 28 y 29 de septiembre -en Washington, según información del Wall Street Journal- citada por fuentes cercanas al proceso. Ninguno de los dos gobiernos explica de forma oficial el motivo del retraso.

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La presidenta sostiene que Washington decidió sentarse por país y que Ottawa mantiene su propia ruta tras diferencias con la administración estadounidense, mientras el equipo mexicano mantiene comunicación directa con el gobierno de EU

La revisión del tratado, activa desde mayo, ha cubierto temas como reglas de origen, industria automotriz, acero, aluminio y agricultura. Washington busca endurecer el contenido regional exigido en manufactura, con particular atención en componentes que hoy provienen de China. A la lista se suman nuevas exigencias sobre inteligencia artificial, electrónicos y dispositivos médicos.

El aplazamiento no representa, por sí mismo, una señal de conflicto entre las partes, ya que ha trascendido que ambos equipos negociadores mantienen la intención de cerrar acuerdos durante 2026, aunque persisten puntos sin resolver. La relación comercial resulta determinante para México: en 2025, sus exportaciones hacia Estados Unidos sumaron 534 mil 900 millones de dólares.

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Ebrard evitó confirmar fecha para la firma del T-MEC mientras Trump insistió en “excelente relación” con México

El día de ayer, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, no comprometió una fecha para la firma del T-MEC antes de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. El funcionario, tras el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en el Zócalo, atribuyó la prisa por adelantar la firma a un interés del gobierno de Donald Trump y no a una postura mexicana. “Vamos a ver, vamos a ver”, respondió ante la prensa, sin abundar en detalles del proceso.

La cautela de Ebrard contrastó con el tono conciliador que Trump exhibió días antes desde Dublín. El mandatario estadounidense garantizó una “excelente relación” con México y evitó el discurso de confrontación que sí dirigió hacia Canadá, país al que acusó de aprovecharse de los agricultores estadounidenses durante décadas.

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Canadá mantiene acercamiento con la Unión Europea ante quiebre con Donald Trump. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/RONALD WITTEK

La lista de barreras no arancelarias, que sumaba 54 puntos al inicio de la revisión, bajó a 14 para julio, según el informe que la Secretaría de Economía envió al Congreso. Washington, mientras tanto, descartó la extensión automática del tratado por 16 años que respaldaban México y Canadá, y optó por negociar con cada socio por separado ante la disputa arancelaria abierta con Ottawa.