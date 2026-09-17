En menos de 70 pesos: Bravos de Juárez lanza promoción de boletos para su partido contra Tigres

Bravos de Juárez se medirá ante Tigres en la jornada 9 del Apertura 2026 (X@fcjuarezoficial)

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Bravos de Juárez lanzó los precios de los boletos para su partido contra Tigres correspondiente a la jornada número 9 del Apertura 2026.

El conjunto fronterizo recibirá al cuadro felino en el Estadio Olímpico Benito Juárez el próximo viernes 18 de septiembre en un duelo que reunirá a dos de los equipos más irregulares en lo que va del torneo.

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A través de sus redes sociales, Juárez anunció la venta de boletos para la Tribuna Brava de cara al partido contra Tigres de la UANL. Las entradas tendrán un costo de 65.60 pesos y estarán disponibles en las sucursales Bravo Tiendas Alameda Iglesias y Plaza Barrancas. El club también informó que habrá venta en las taquillas del estadio.

Las entradas tendrán un costo de 65.60 pesos (X@fcjuarezoficial)

Cabe indicar que la promoción está dirigida a la afición de los Bravos que busca asistir a la zona de animación del inmueble. El mensaje utilizó la frase “la frontera vuelve a latir” como convocatoria para el encuentro ante el equipo regiomontano.

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El aviso establece una restricción para el acceso a la Tribuna Brava: no se permite la entrada a personas que portaran indumentaria de Tigres u otro equipo rival.

¿Cómo llegan Bravos de Juárez y Tigres al partido de la jornada 9?

Juárez atraviesa una crisis deportiva y ocupa el último lugar de la tabla general tras ocho jornadas disputadas.

Los Bravos no han conseguido puntos en el torneo y acumulan derrotas en cada uno de sus compromisos. Su caída más reciente fue ante Santos Laguna, que se impuso por 2 a 1.

El principal problema del conjunto fronterizo está en la defensa: ha recibido 23 goles, la cifra que explica buena parte de su posición en la clasificación.

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Las derrotas más amplias llegaron frente a Monterrey, que ganó 6 a 1; Pumas, que se impuso 5 a 1; y Toluca, que venció 4 a 0.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Oswaldo Virgen in action with Juarez's Gilberto Sepulveda REUTERS/Eloisa Sanchez

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Oswaldo Virgen scores a goal before it was disallowed following a VAR review REUTERS/Eloisa Sanchez

Tigres atraviesa una racha sin victorias que lo mantiene en el puesto 14 de la tabla, con siete puntos tras una campaña de un triunfo, cuatro empates y una derrota.

El equipo dirigido por Vucetich igualó 0 a 0 frente a Monterrey en el Clásico Regio, un resultado que extendió su serie de empates en el torneo.

Juárez termina su relación con Andrés Fassi, director deportivo

FC Juárez enfrentará a Tigres este viernes 18 de septiembre en medio de un cambio en su estructura deportiva. El club informó que Andrés Fassi deja la presidencia deportiva tras tres años dentro del proyecto de Bravos, mediante un acuerdo entre ambas partes.

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“De común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes, Andrés Fassi concluye su ciclo como presidente deportivo de nuestra institución”, informó FC Juárez.

FC Juárez enfrentará a Tigres este viernes 18 de septiembre en medio de un cambio en su estructura deportiva. El club informó que Andrés Fassi deja la presidencia deportiva (X@fcjuarezoficial)

La decisión no modifica de forma inmediata la preparación del equipo para la Jornada 9, pero abre un periodo de definición institucional sin que, hasta ahora, se anuncie a su relevo.