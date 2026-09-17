“Ramón Arellano era el bully de los narcos, odiaba a sus enemigos”: tijuanense reveló detalles del líder del cártel

Ramón Arellano fue captado por las cámaras de un programa en EEUU. (TikTok/@elmasbelico_)

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Ramón Arellano Félix era descrito como el “bully” de los narcotraficantes por su violencia contra enemigos y por el trato que daba a su círculo cercano, según relató el creador de contenido tijuanense Fernando Puente, conocido como El Bordo (El Bordo Mx) originario de Tijuana, en un podcast con Jonathan Jovan Vest Sámano, conocido como Gusgri, en un episodio sobre los orígenes del crimen organizado en Tijuana y la disputa entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa.

Fernando aseguró que obtuvo los relatos de personas que habrían conocido al fundador del Cártel de Tijuana o que estuvieron cerca de él. En el episodio 405 de su espacio de entrevistas, titulado “VILLANO DE LOS VILLANOS” | RAMÓN ARELLANO Y EL CHINO ÁNTRAX, abordó anécdotas sobre la violencia atribuida a Arellano Félix, además de la vida y fuga de El Chino Ántrax y el atentado contra Paco Stanley.

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“Gente que conoció a Ramón Arellano Félix me contó mucho de cómo eran. Ese vato era el bully de los narcos, conviví con mucha gente que anduvo con él, muy violento, muy ondeado, trataba muy bien a los que andaban con él o a los que quería pero con los que no te sacaba la pistola y te tiraba en la cara a media peda o donde estuviera”, afirmó el creador de contenido a Gusgri.

El tijuanense sostuvo que el líder criminal habría actuado con hostilidad particular contra quienes consideraba rivales. “Odiaba a sus enemigos, si se enteraba que El Mayo estuviera en una feria ganadera agarraba a tres cholos e iba con la intención de asustarlos, no precisamente matarlos pero sí disparar ráfagas de metralletas y hacer pancho y corría para Tijuana”, relató.

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Ramón Arellano Félix fue descrito por El Bordomx en su canal como un hombre que siempre cambiaba de apariencia para que no lo afrrestaran o lo mataran sus enemigos El Chapo Guzmán y El Mayo Zamabada del Cártel de Sinaloa Foto: ElBordoMx Instagram

El relato ubicó una incursión de Ramón Arellano en Sinaloa

Mencionó una versión sobre una presunta incursión de Ramón Arellano Félix en territorio sinaloense para buscar a Ismael “El Mayo” Zambada. El conductor explicó que entre ambos grupos existía una rivalidad y que las familias tendrían lazos de compadrazgo, aunque dijo desconocer con precisión si Benjamín Arellano Félix era padrino de Serafín Zambada o si Ramón lo era de Mayito Gordo.

“Era un pinche villano de película, era el villano de los villanos porque eran compadres”, dijo antes de contar la historia. Según su versión, Arellano Félix habría llegado con tres hombres a un rancho, atravesó una zona de maizales y disparó ráfagas de metralleta sin una estrategia posterior definida.

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El intento habría fracasado después de que el grupo recibió fuego. Gusgri sostuvo que uno de los acompañantes de Arellano Félix, quien portaba un arma calibre .50, fue capturado, torturado y asesinado; tras ese hecho, el jefe criminal habría decidido no volver a utilizar ese tipo de arma.

El conductor afirmó que Arellano Félix logró escapar cubierto de lodo, tras permanecer en una laguna dentro de territorio controlado por sus adversarios. Añadió que alguien lo recogió para llevarlo al aeropuerto y que después habría realizado una carne asada, donde contó lo ocurrido; también aseguró que le dieron el nombre del hombre que murió en aquella incursión.

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(FBI)

“El Colores” cambiaba su apariencia para pasar desapercibido

La imagen de “El Colores” también formó parte de la descripción hecha en el programa. Gusgri señaló que el apodo respondía a los cambios de ropa, peso y apariencia que se le atribuían a Ramón Arellano Félix, quien en ocasiones se habría teñido el cabello y modificado su estilo para evitar ser identificado.

“A veces estaba gordo, se pintaba de colores el cabello para pasar desapercibido, a veces se dejaba el pelo largo y parecía Steven Seagal o a veces hasta estaba pelón”, contó. El entrevistador lo definió como una persona sanguinaria y dijo que no le habría gustado conocerlo.

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En contraste, aseguró que Benjamín Arellano Félix era descrito como “buena onda” y como el cerebro de la familia. Ramón Eduardo Arellano Félix nació el 31 de agosto de 1964 en Culiacán, Sinaloa, y fue el quinto de seis hermanos: Francisco Rafael, Benjamín, Carlos, Eduardo, Ramón y Francisco Javier; también tuvo una hermana, Enedina Arellano Félix.

Junto con sus hermanos fundó y dirigió el Cártel de Tijuana, una organización dedicada al narcotráfico. La agrupación sostuvo una disputa con Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces identificado como líder del Cártel de Sinaloa; dentro de ese conflicto fue ubicado el atentado del 24 de mayo de 1993 en Guadalajara, donde murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

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Durante más de 20 años, remanentes del Cártel de los Arellano Félix se han enfrascado en una cruenta pugna en contra del Cártel de Sinaloa. (Especial)

El FBI incluyó a Arellano Félix entre sus diez fugitivos más buscados

El 18 de septiembre de 1997, Ramón Arellano Félix se convirtió en el fugitivo número 451 incorporado a la lista de los 10 más buscados por el FBI. Antes de esa inclusión, enfrentaba una acusación sellada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California por conspiración para importar cocaína y marihuana con fines de tráfico de drogas.

El 10 de febrero de 2002, Arellano Félix murió durante un tiroteo en Mazatlán, Sinaloa. La versión incluida en el material señaló que circulaba en un auto blanco en sentido contrario cuando un policía le ordenó detenerse; al desobedecer y disparar contra los agentes, ministeriales repelieron la agresión y lo abatieron.

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Otras versiones mencionadas en el texto sostuvieron que había llegado a Mazatlán con la intención de asesinar a Ismael “El Mayo” Zambada. Esas mismas versiones indicaron que Zambada, al enterarse de su presencia en la ciudad, habría ordenado el asesinato de quien fue uno de los principales dirigentes del Cártel de Tijuana.

Los relatos fueron retomados en el entorno de El Bordo Mx, un proyecto multimedia tijuanense dedicado a crónicas urbanas, entrevistas y vivencias de la frontera. El nombre alude a El Bordo, la zona del canal del Río Tijuana próxima a la línea fronteriza con Estados Unidos, marcada por la migración y la marginación social.

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