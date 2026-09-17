Aseguran 59 millones de litros de presunto huachicol tras cateo en San José de Iturbide, Guanajuato

El operativo fue revelado por el secretario de Seguridad de Guanajuato. Crédito: Facebook- Juan Mauro González Martínez

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Autoridades federales y estatales aseguraron 59 millones de litros de hidrocarburo en un cateo realizado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato. El operativo, autorizado por un juez federal, resultó de trabajos de investigación y coordinación entre ambos órdenes de gobierno. El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, informó el resultado de la acción en sus redes sociales.

Según los datos oficiales revelados hasta el momento, durante el cateo también fueron asegurados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados. Las imágenes compartidas del operativo mostraron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con integrantes de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado trabajando en el sitio. Además, el mismo material reveló que se trata de una instalación establecida de manera formal, con personal de seguridad en los accesos e infraestructura de una empresa regular.

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El volumen asegurado exigió una intervención coordinada entre dependencias

La cifra de 59 millones de litros ubica a este cateo entre los operativos de mayor escala reportados recientemente en la entidad. El despliegue conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Fuerza de Seguridad Pública del Estado reflejó la magnitud logística que requirió intervenir el inmueble.

Entrada de las autoridades al sitio cateado. Crédito: Facebook - Juan Mauro González Martínez

La autorización judicial previa -una orden de cateo- permitió a los elementos ingresar al predio donde se localizaron los tanques, las unidades de carga y los contenedores. Esa documentación asegurada durante la diligencia quedó integrada al expediente que ahora revisan las autoridades ministeriales.

El caso se suma a las acciones recientes del gobierno federal en coordinación con las autoridades locales para desmantelar posibles redes ilegales de tráfico de combustibles en el país.

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El hallazgo obligó a activar protocolos especializados de manejo

Según los reportes oficiales, por la magnitud del volumen localizado, las maniobras de medición, identificación y manejo del producto continuaron bajo supervisión especializada. La tarea buscó garantizar condiciones de seguridad ante el riesgo que representa el manejo de grandes cantidades de hidrocarburo en un solo punto.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Esa instancia determinará la cantidad definitiva, la naturaleza, la procedencia y la legalidad del producto asegurado, un proceso que en operativos de esta escala suele extenderse por la complejidad técnica que implica cuantificar y clasificar el combustible. Hasta el momento la FGR no ha emitido algún pronunciamiento sobre el caso, únicamente el secretario de Seguridad de Guanajuato ha brindado detalles de la operación.

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De fondo se observa un tanque de almacenamiento móvil con rótulos de la empresa Mobil. Facebook - Juan Mauro González Martínez

El manejo de un volumen de esta magnitud implica además coordinar equipos técnicos capacitados en el trasiego y resguardo de hidrocarburos. Ese trabajo se realiza de forma gradual, para evitar incidentes durante el traslado o almacenamiento temporal del producto asegurado.

En una de las fotografías difundidas este 17 de septiembre se observa un tanque tipo pipa, de los que se transportan mediante tráiler, con el rótulo de la empresa Mobil, dedicada a la comercialización de lubricantes y combustibles. La unidad aparece estacionada dentro de las instalaciones donde se realizó el cateo, mientras elementos de seguridad y personal con casco de protección dialogan en el lugar.

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Investigar el manejo irregular de combustibles reduce riesgos para las comunidades

El secretario Juan Mauro González afirmó que investigar posibles operaciones irregulares con combustibles permite reducir riesgos de incendios, explosiones y derrames en las zonas donde se ubican los puntos de almacenamiento. La medida también busca proteger a las comunidades cercanas y al medio ambiente frente a estos riesgos.

Autoridades federales y estatales durante el cateo en Guanajuato. Crédito: Facebook - Juan Mauro González Martínez

El operativo persigue además afectar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas que operan en torno al robo y manejo irregular de hidrocarburos.

Los riesgos asociados al almacenamiento irregular de combustible no se limitan al entorno inmediato del predio intervenido. Explosiones, incendios o derrames en instalaciones sin condiciones adecuadas pueden extender sus efectos hacia poblaciones cercanas, motivo por el cual las autoridades subrayan la importancia de este tipo de intervenciones de forma segura.

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El cateo forma parte de una investigación en curso sin responsabilidades determinadas

El cateo y los aseguramientos realizados en San José Iturbide forman parte de una investigación en curso y hasta el momento no se conoce el nombre de la empresa investigada. Las autoridades precisaron además que estas acciones no determinan responsabilidades por sí mismas sobre las personas o empresas vinculadas al sitio intervenido.

Corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales resolver conforme a derecho, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Ese principio rige sobre cualquier persona relacionada con el inmueble hasta que exista una resolución judicial firme.

El secretario de seguridad de Guanajuato reiteró que continuará trabajando con las autoridades federales para proteger a las comunidades y combatir los delitos relacionados con hidrocarburos. Esa colaboración interinstitucional se mantiene como parte de la estrategia estatal frente a este tipo de ilícitos.

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Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar de manera anónima al número 089 cualquier punto de extracción, almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustible detectado en la entidad.