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Mexicanos reaccionan al sexo y nombre del bebé de Lady Gaga: “Le puso Frijol Polansky”

Surgen más detalles de la maternidad de la cantante tras revelarse fotos de ella con un recién nacido en brazos

Lady Gaga se convirtió en mamá. REUTERS/Louisa Gouliamaki
Lady Gaga se convirtió en mamá. REUTERS/Louisa Gouliamaki
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Tras el sorpresivo avistamiento de Lady Gaga con un recién nacido en brazos, los fans de todo el mundo esperaban noticias con más detalles sobre la maternidad de la cantante. Hoy ya se conoce el sexo y el nombre del bebé.

Usuarios mexicanos en redes sociales reaccionaron con bromas al conocerse que Lady Gaga y Michael Polansky nombraron a su primera hija Rose Bean Polansky, un nombre que en español se traduce como “Rosa Frijol”. La broma más repetida entre cuentas mexicanas fue “le puso Frijol Polansky”.

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De acuerdo con un certificado de nacimiento obtenido por TMZ, la bebé nació el 9 de junio de 2026 a las 11:19 de la noche en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles. El documento reveló también el sexo de la menor, dato que la pareja había mantenido en reserva.

La traducción literal del nombre desató las bromas en redes

Lady Gaga y Michael Polansky dieron la bienvenida a su primer bebé
La cantante fue fotografiada por primera vez junto a su recién nacido durante un paseo por el norte de California. (Instagram/Page Six)

La combinación de Rose (Rosa) y Bean (Frijol) generó comparaciones inmediatas con la comida mexicana. Entre los comentarios que circularon en X e Instagram destacó uno que decía: “Si Lady Gaga le pone a su hija frijol rosa por qué yo no le puedo poner chilaquiles a la mía”.

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Otro usuario relacionó el nombre con las visitas de la cantante al país: “Lady Gaga quedó tan encantada con las visitas que hizo a México el año pasado que en su honor llamó Frijol Rosa a su hija”. Las bromas se sumaron a la ola de reacciones que la comunidad de “little monsters” mexicana había mostrado desde que se confirmó el embarazo.

El posible significado de Rose Bean: la canción de Édith Piaf y un activista LGBT

(@ladygaga)
(@ladygaga)

El significado que Gaga y Polansky atribuyen al nombre no fue explicado de forma pública por la pareja. La revista PEOPLE planteó posibles conexiones con la carrera de la cantante para cada uno de los dos nombres elegidos.

La primera hipótesis vincula a Rose con el tatuaje de una rosa que Gaga lleva a lo largo de la espalda, diseño que se hizo para conmemorar su interpretación de “La Vie En Rose” en A Star Is Born. Para el segundo nombre, TMZ planteó que Bean podría referirse a Carl Bean, cantante y activista cuya trayectoria estuvo relacionada con el mensaje detrás de “Born This Way”.

Lo que sabemos sobre el estado emocional de Gaga y Polanski tras la llegada de Rose Bean

Lady Gaga anuncia que su boda con Michael Polansky está cada vez más cerca. (Evan Agostini/Invision/AP)
Lady Gaga anuncia que su boda con Michael Polansky está cada vez más cerca. (Evan Agostini/Invision/AP)

TMZ reportó que Gaga y Polansky pasaron tiempo en California junto a la menor y lejos de la atención mediática. La decisión coincide con el bajo perfil que la cantante mantiene desde que concluyó su gira Mayhem Ball en abril de 2026, tras ocho meses y 86 presentaciones.

Una fuente citada por PEOPLE aseguró que ambos “irradian felicidad cuando hablan de ser padres” y describió a Polansky como alguien que “parece más ligero, más feliz”. El 11 de septiembre, Page Six había publicado las primeras fotografías de la pareja con la bebé durante un paseo en el norte de California.

Gaga había hablado durante años de su deseo de ser madre

.REUTERS/Jeenah Moon
.REUTERS/Jeenah Moon

Para la cantante, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, esta etapa cumple una aspiración expresada en múltiples entrevistas. En noviembre de 2025 declaró a Rolling Stone: “Ser madre es lo que más quiero”.

En marzo de 2025, durante una conversación con The New York Times, había dicho: “Estoy emocionada por ser madre. Antes tenía mucha aprensión al respecto”. También añadió: “Lo más importante para mí es no obligar a mis hijos a vivir una vida que no eligen”.

La comunidad mexicana de Gaga es una de las más numerosas de Latinoamérica

La cantante quiere volver al país
La cantante quiere volver al país (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Lady Gaga mantiene un vínculo con México desde 2008, cuando se presentó por primera vez como telonera de New Kids on the Block. Regresó en 2011 para cerrar The Monster Ball Tour y en 2012 llenó el Foro Sol con más de 45,700 asistentes.

El 26 de abril de 2025 volvió a la Ciudad de México después de 13 años de ausencia para inaugurar la etapa de estadios de Mayhem ante más de 60,000 espectadores en el Estadio GNP Seguros. Esa comunidad de “little monsters”, consolidada desde 2012, figura entre las más numerosas de la artista en Latinoamérica junto con la de Brasil.

Los amores de Lady Gaga antes de Polansky

Con Taylor Kinney tuvo un romance durante cinco años Foto: Anthony Harvey/Shutterstock
Con Taylor Kinney tuvo un romance durante cinco años Foto: Anthony Harvey/Shutterstock

Gaga y Polansky iniciaron su relación en 2019 y la hicieron pública en febrero de 2020, con una fotografía compartida durante la semana del Super Bowl. La pareja se conoció gracias a Cynthia Germanotta, madre de la cantante y directora de la Fundación Born This Way.

El compromiso se formalizó en julio de 2024, durante los Juegos Olímpicos de París, cuando Gaga presentó a Polansky como su prometido ante el entonces primer ministro francés, Gabriel Attal. El nacimiento de la bebé ocurre dos años después de ese anuncio.

Polansky nació el 27 de octubre de 1978 en San Francisco, California, y se graduó en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Harvard. Actualmente ocupa el cargo de CEO de The Parker Group, firma que gestiona los intereses del empresario Sean Parker.

También dirige el Instituto Parker de Inmunoterapia contra el Cáncer y participa en Haus Labs, la marca de cosméticos de la cantante.

Antes de esta relación, Gaga estuvo comprometida con el representante Christian Carino y mantuvo un noviazgo de cinco años con el actor Taylor Kinney.

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