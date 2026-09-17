México

Majo Aguilar, El Komander y Los Plebes del Rancho encabezan la Feria del Huipil y Café 2026 en Cuetzalan: fechas y cartelera completa

Cuetzalan del Progreso se prepara para una nueva edición de la Feria del Huipil y Café, una celebración dedicada al trabajo de las artesanas, los productores de café y las comunidades de la Sierra Norte de Puebla

Majo Aguilar, El Komander y Los Plebes del Rancho ante un escenario nocturno con multitud, iglesia, huipiles y plantas de café.
La Feria del Huipil y Café volverá a concentrar en Cuetzalan expresiones textiles, degustaciones de café, propuestas recreativas y actividades que forman parte de la identidad local. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Feria del Huipil y Café 2026 reunirá música, actividades culturales, artesanías y propuestas gastronómicas en Cuetzalan del Progreso, Puebla.

El programa incluye actuaciones de Majo Aguilar, El Komander y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, además de certámenes, una cabalgata, un rodeo y un partido de exhibición.

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La celebración integra la LXXV Feria Nacional del Café y la LXI Feria Nacional del Huipil. Ambas actividades convocan a artesanas, productores de café, cocineras tradicionales y habitantes de comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla.

El encuentro permitirá a visitantes y residentes acercarse a los huipiles bordados, la producción cafetalera, la gastronomía regional y otras expresiones de Cuetzalan.

La feria también contará con una expo comercial, juegos mecánicos, danzas folclóricas y espectáculos pirotécnicos.

Feria del Huipil y Café 2026: fechas, lugar y horarios en Cuetzalan

La Feria del Huipil y Café 2026 se realizará del 2 al 11 de octubre de 2026 en Cuetzalan del Progreso, Puebla. Las actividades abarcarán 10 días e incluirán conciertos, ceremonias de coronación, exhibiciones artesanales, degustaciones de café, propuestas gastronómicas y eventos recreativos.

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La edición coincidirá con la Fiesta Patronal de San Francisco de Asís, prevista para el 4 de octubre. La programación une las conmemoraciones de la Feria Nacional del Café y la Feria Nacional del Huipil, dos celebraciones que con el tiempo se concentraron en una misma feria.

Las actividades de la feria se realizarán en distintos puntos de Cuetzalan del Progreso, como el Teatro del Pueblo, la Monumental Plaza del Jaripeo “David Molina Rosas”, el atrio de la Parroquia de San Francisco de Asís, el Recinto Ferial y la Unidad Deportiva Cuetzalan.

El huipil será uno de los ejes de la celebración. Las artesanas mostrarán bordados y diseños característicos de la región, asociados con una tradición textil que se mantiene vigente entre las comunidades de Cuetzalan.

El café tendrá un espacio destinado a degustaciones y al acercamiento con la producción local. Los asistentes podrán conocer aspectos ligados al cultivo, la cosecha, el tostado y la preparación, además de probar productos regionales.

La feria también busca impulsar la comercialización de artesanías, alimentos, café y otros bienes de la zona. La propuesta combina la promoción turística con actividades que ponen en primer plano la identidad cultural y productiva de Cuetzalan.

Personas recorren un mercado al aire libre con puestos de huipiles bordados y sacos de café frente a una iglesia y montañas.
La Feria del Huipil y Café 2026 se realizará del 2 al 11 de octubre de 2026 en Cuetzalan del Progreso, Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Majo Aguilar, El Komander y El Costeño: cartelera por día de la Feria de Cuetzalan

La cartelera oficial incluye presentaciones musicales, un rodeo, comedia, un espectáculo infantil y actividades tradicionales.

Estas son las actividades anunciadas, ordenadas por fecha, con los recintos indicados en el programa oficial:

  • Majo Aguilar — 2 de octubre, Teatro del Pueblo.
  • Cuernos Chuecos, Tierra Sagrada y La Charrada — 3 de octubre, Monumental Plaza del Jaripeo “David Molina Rosas”.
  • Coronación de la Reina del Huipil 2026 — 4 de octubre, atrio de la Parroquia de San Francisco de Asís.
  • El Komander, Poder del Norte y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho — 4 de octubre, Plaza del Jaripeo “David Molina Rosas”, dentro de la zona de acceso general. La zona VIP estará en el Recinto Ferial, frente a la Monumental Plaza del Jaripeo.
  • El Costeño — 5 de octubre, Teatro del Pueblo.
  • Las Guerreras K-Pop — 6 de octubre, Teatro del Pueblo.
  • Edgar Oceransky — 7 de octubre, Teatro del Pueblo.
  • Los Pasteles Verdes — 8 de octubre, Teatro del Pueblo.
  • Trío Imperio, Los Elegantes y agrupaciones invitadas — 9 de octubre, Teatro del Pueblo.
  • Jorge Domínguez y su Súper Class, Marco Flores y la Banda Jerez, Garra Norteña y agrupaciones invitadas — 10 de octubre, Recinto Ferial, frente a la Monumental Plaza del Jaripeo “David Molina Rosas”.
  • Selección Leyendas Club Puebla y Selección Cuetzalteca — 11 de octubre, Unidad Deportiva Cuetzalan.

Habrá espectáculos gratuitos y actividades con costo. Entre los eventos de entrada libre se encuentran varias presentaciones musicales, la noche de trova, el show de comedia, Las Guerreras K-Pop y Los Pasteles Verdes.

El rodeo y el baile de cierre aparecen entre las actividades con costo. No se difundieron precios, mecanismos de venta ni puntos de acceso para esos eventos.

Majo Aguilar
La coronación de la Reina del Café abrirá el programa el 2 de octubre. Esta ceremonia estará acompañada por la presentación de Majo Aguilar. (Majo Aguilar)

La Reina del Café, la cabalgata y las artesanías formarán parte de las actividades

La coronación de la Reina del Café abrirá el programa el 2 de octubre. Esta ceremonia estará acompañada por la presentación de Majo Aguilar y formará parte de las actividades tradicionales vinculadas con la producción cafetalera de Cuetzalan.

Dos días más tarde se realizará la coronación de la Reina del Huipil. El certamen se relaciona con una prenda representativa de la cultura nahua local y con el trabajo de las artesanas que preservan técnicas de bordado y diseño transmitidas entre generaciones.

La programación contempla exposiciones y venta de productos artesanales. Los huipiles bordados ocuparán un lugar destacado dentro de esas actividades, junto con otros artículos de la región.

Los visitantes también encontrarán muestras gastronómicas y degustaciones de café. La feria prevé la participación de productores locales, cocineras tradicionales y personas dedicadas a la elaboración de artículos regionales.

El 9 de octubre se celebrará la cabalgata tradicional. Ese mismo día se realizará la Gran Huapangueada, con la presencia de Trío Imperio, Los Elegantes y otros invitados.

Cartel promocional con fechas de conciertos, imágenes de artistas, granos de café y mujeres vestidas con indumentaria tradicional
El cartel oficial anuncia las actividades y presentaciones artísticas de la Feria Nacional del Huipil y del Café 2026 en el municipio de Cuetzalan, Puebla. (Redes)

El programa suma juegos mecánicos, danzas folclóricas y espectáculos pirotécnicos. Estas propuestas se distribuirán durante los días de feria, aunque no se publicó una agenda con horarios para cada una.

El rodeo de medianoche con Cuernos Chuecos, Tierra Sagrada y La Charrada tendrá lugar el 3 de octubre. La actividad se integra a la oferta de entretenimiento de pago prevista para esta edición.

El partido entre la Selección Leyendas Club Puebla y la Selección Cuetzalteca cerrará las actividades el 11 de octubre. Con ese encuentro deportivo concluirá una feria que reunirá música, tradiciones, comercio y expresiones culturales de la Sierra Norte de Puebla.

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