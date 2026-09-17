México

Sentencian a 125 años de prisión a "El Henry" por ordenar el asesinato de cinco hombres en el Estado de México

La Fiscalía mexiquense acreditó que Irving Adán Altamirano Moreno ordenó abrir fuego contra ocupantes de un auto en San Lucas; cuatro murieron ahí y otro después en un hospital

Sentencian a 125 años de prisión a "El Henry" por ordenar el asesinato de cinco hombres en el Estado de México. FGJEM
Sentencian a 125 años de prisión a "El Henry" por ordenar el asesinato de cinco hombres en el Estado de México. FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 125 años de prisión contra Irving Adán Altamirano Moreno, alias “El Henry”, declarado responsable del homicidio de cinco hombres en el municipio de Temoaya. El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2025 en la comunidad de San Lucas.

El ataque contra cinco hombres en un vehículo en Temoaya

El 23 de septiembre de 2025, cinco hombres viajaban en un vehículo Chevrolet gris, identificado como un modelo Sonic según Milenio, cuando quedó estacionado en un camino de la comunidad de San Lucas, en Temoaya. Sujetos armados dispararon contra ellos por orden de Altamirano Moreno.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Altamirano Moreno se encontraba en compañía de otro hombre cuando ambos sacaron de un automóvil dos armas de fuego: una larga y otra corta. Las entregaron a otros dos individuos.

El sentenciado ordenó entonces a los sujetos armados que dispararan contra las víctimas. Tras ejecutar la agresión, los agresores huyeron del lugar.

Cuatro personas murieron de forma inmediata a causa de las heridas de bala.

Una quinta víctima fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica, pero no logró sobrevivir a las lesiones. El delito se tipificó como homicidio en agravio de cinco hombres.

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Un segundo detenido y la vinculación a proceso en 2025

Junto con Altamirano Moreno fue detenido Óscar David “N”, alias “El Bellako”, señalado también por su presunta participación en el multihomicidio. Ambos fueron vinculados a proceso el 3 de noviembre de 2025.

Óscar David "N", alias "El Bellako". Especial
Óscar David "N", alias "El Bellako". Especial

Según la autoridad ministerial, los dos acusados habrían actuado en compañía de otras personas y recibido instrucciones telefónicas para ejecutar la agresión, lo que apunta a la posible participación de responsables adicionales en el crimen.

Tras la vinculación a proceso, un juez impuso a ambos la prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó plazos de tres y seis meses, respectivamente, para el cierre de la investigación complementaria.

La investigación que llevó a la detención de “El Henry”

Tras conocerse los hechos, la Fiscalía mexiquense inició una investigación que permitió identificar a Irving Adán Altamirano Moreno como probable responsable del multihomicidio. Con esa información, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Sentencian a 125 años de prisión a "El Henry" por ordenar el asesinato de cinco hombres en el Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Fiscalía mexiquense detuvieron posteriormente a Altamirano Moreno. Tras su arresto, fue ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un juez para determinar su situación legal.

Cómo se determinó la responsabilidad penal

La Autoridad Judicial, después de revisar la información presentada por el Ministerio Público, determinó la responsabilidad de Altamirano Moreno en el homicidio de las cinco víctimas. Con base en esa determinación, dictó la sentencia de 125 años de prisión, resultado de sumar 25 años por cada persona asesinada.

La resolución también estableció el pago de una indemnización de 247 mil 776 pesos por cada uno de los cinco agraviados, además de una multa de 395 mil 990 pesos a cargo del sentenciado.

Un antecedente penal previo por secuestro exprés vinculado al CJNG

Altamirano Moreno ya contaba con otra condena registrada meses antes de esta sentencia. En julio de 2026, la FGJEM obtuvo un fallo de 150 años de prisión contra seis integrantes de una célula criminal autodenominada “Los Jockes”, entre ellos Altamirano Moreno, por un caso de secuestro exprés cometido en el municipio de Toluca.

Condenan a seis integrantes de “Los Jockes” por secuestrar a una madre y a su hija en Toluca. Crédito: FGJEM
Condenan a seis integrantes de “Los Jockes” por secuestrar a una madre y a su hija en Toluca. Crédito: FGJEM

Presuntamente, Los Jockes forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y operan en los municipios de Toluca, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc y Temoaya, donde se les atribuían actividades de robo de vehículos con violencia, secuestro, tráfico, portación y acopio de armas.

La FGJEM señaló que, hasta ese momento, 11 integrantes de la organización permanecían en prisión, de los cuales ocho ya habían sido sentenciados por distintos delitos.

Temoaya, un municipio con violencia armada recurrente en 2025

Los registros de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) muestran que Temoaya fue escenario de varios hechos violentos durante 2025, en paralelo al caso que derivó en la condena de Altamirano Moreno.

Un comunicado de la SSEM, fechado el 13 de octubre de 2025, señala que el 24 de septiembre de ese año se registró un cuádruple homicidio en la localidad de Cinco Palos, en Temoaya, luego de que sujetos armados dispararan contra los ocupantes de un vehículo. Ese caso derivó en la detención de nueve personas por delitos de homicidio, secuestro, portación de arma de fuego y contra la salud, señaladas como posibles integrantes de una organización delictiva.

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