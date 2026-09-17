Sevilla vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIV0 el encuentro de la Jornada 7 en LaLiga desde México

El conjunto culé sigue modo goleador y buscará mantener la diferencia en el liderato del futbol español cuando visiten el Sánchez-Pizjuán. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Sevilla y Barcelona se enfrentan este sábado 19 de septiembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Ramón Sánchez- Pizjuán en juego correspondiente a la Jornada 7 de la LaLiga.

La actualidad del Sevilla

El Sevilla mantiene un buen arranque en este inicio de temporada.

La salida de Matías Almeyda y la llegada de Luis García Plaza marcaron un cambio en el Sevilla. Después de una temporada en la que el equipo se mantuvo cerca de los puestos de descenso, el conjunto andaluz mostró una respuesta distinta en el inicio de la campaña y recuperó posiciones en la clasificación.

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El Sevilla ocupa el quinto lugar de LaLiga con 13 puntos, tras registrar cuatro victorias, un empate y una derrota. Ese balance refleja una mejoría en comparación con el curso anterior, cuando el club enfrentó dificultades para sostener resultados y alejarse de la parte baja de la tabla.

La llegada de García Plaza le dio una nueva dinámica al equipo. El técnico ha encontrado una respuesta favorable de sus jugadores y logró que el Sevilla compita con mayor regularidad, tanto en los partidos disputados en casa como en sus visitas.

El objetivo del club pasa por mantenerse en los primeros puestos y conseguir el regreso a las competencias europeas. Para una institución con la historia del Sevilla, volver a disputar torneos continentales representa una prioridad después de quedar fuera de esa pelea en campañas recientes.

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El conjunto sevillista busca recuperar el protagonismo que lo distinguió en Europa, sobre todo por sus conquistas en la UEFA Europa League.

Barcelona en modo goleador

Raphinha celebra después de marcar el segundo gol del Barcelona desde el punto de penalti durante el partido de fútbol de La Liga española entre Barcelona y Racing de Santander, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Barcelona ha mostrado una ofensiva dominante en el inicio de la temporada, pues en LaLiga acumula seis triunfos en seis partidos, encabezando la clasificación con 18 puntos y 28 goles a favor.

Su actuación más reciente ocurrió en la jornada de media semana, cuando el conjunto dirigido por Hansi Flick venció 7-2 al Racing de Santander, donde los refuerzos respondieron de gran forma, incluido Gabriel Jesús, quien se incorporó más tarde al plantel y marcó su primer gol en LaLiga o el segundo contando Champions.

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La principal duda sigue siendo la defensa. Aunque el equipo domina a sus rivales en ofensiva, han vuelto a mostrar fragilidad cuando han sido exigidos, lo cual puede perjudicarles cuando enfrenten a rivales de menor jerarquía.

En la UEFA Champions League, Barcelona también tuvo un arranque favorable con una goleada de 5-1 sobre Feyenoord en su debut y extendió su buen momento en el plano internacional.

Ahora, el cuadro blaugrana buscará seguir manteniendo la diferencia en el primer lugar y comenzar a despegarse de los demás desde las primeras jornadas.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El encuentro entre Sevilla y Barcelona podrá seguirse este sábado 19 de septiembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports.

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