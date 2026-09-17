Más que una máscara, un pedazo de historia: Las dos décadas de gloria de Místico que podrían terminar a manos de Averno

En el 93 aniversario pondrán fin a esta historia en una batalla máscara vs cabellera (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El viernes 18 de septiembre de 2026, el Rey de Plata y Oro Místico tendrá una cita con su propia historia ante un rival que le dio la bienvenida a la Lucha Libre profesional en el lejano 2004: Averno, su primer rival en un cuadrilátero, podría sellar el ocaso de una de las máximas figuras del CMLL en la catedral Arena México.

El escenario está puesto para recibir al último gran fenómeno de la cultura popular mexicana, Místico, que una vez más expondrá su tesoro más codiciado frente al Amo y Señor de la Tempestad para la celebración del 93 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

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Ante uno de sus rivales históricos dentro del pancracio, el otrora Príncipe de Plata y Oro arriesgará un legado que rescató a toda una industria a principios de los años 2000 y continúa vigente y con más fuerza para regalar al público y a todo el gremio una batalla que marcará época en esta función conmemorativa.

El Orgullo de Tepito y el renacer de una Industria

El capitalino defenderá su tesoro más preciado ante Averno en la Arena México. (Captura de pantalla / TikTok / @clau_lozanog))

Para entender el peso de la máscara de Místico, hay que regresar el tiempo hacia sus orígenes capitalinas: El Rey de Plata y Oro nació en el corazón de Tepito, señalado como el Barrio Bravo de la Ciudad de México. El hombre detrás de la capucha lleva consigo técnicas de boxeo y la Lucha Libre.

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Tras picar piedra bajo otros nombres como Astro Boy, el 18 de junio de 2004, nació un personaje que no solamente vino a revolucionar a la Lucha Libre Mexicana, también a ser un héroe que se transformo en el ídolo de los niños y trascendió a nivel internacional hasta el día de su regreso a territorio nacional.

Místico saltó a la fama en una época donde la Lucha Libre sufría una crisis de asistencia y lucía estancada. El joven de Tepito maravilló en el ring con un estilo aéreo nunca antes visto por el público de México, culminando cada confrontación con su movimiento personal, La Mística, misma que desató la Misticomanía.

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Protagonizan el video musical "Me Muero", melodía que hace retumbar cada arena de la Lucha Libre. (Captura de pantalla)

El autonombrado Príncipe de Plata y Oro logró lo impensado: abarrotar la Arena México varias veces por semana, atrayendo a niños, familias y a una nueva generación de fans de la Lucha Libre. Místico se convirtió en un icono pop, tan así que protagonizó videos musicales, telenovelas y portadas de revistas ajenas al deporte.

Un historial de apuestas exitosas: las Víctimas de Místico en el cuadrilátero

El Rey de Oro y Plata lo destapó en el 2006. (Instagram/caristico_official)

Algo que caracteriza a Místico es su valentía y su alejamiento al temor de poner su incógnita en primera fila. Su vitrina de máscaras y cabelleras ganadas es el testimonio de por qué su tapa es la más valiosa del siglo XXI. Entre sus triunfos más sonados en luchas de apuestas se encuentran los siguientes:

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Máscaras

Black Warrior

Hijo del Diablo

Sepulturero

Skayde

El Oriental

Sin Cara Negro

Histeria

Cabelleras

Ántrax y Ébola , junto a Volador Jr .

Misterioso

Negro Casas

Black Warrior (en una lucha de máscara contra cabellera como Carístico).

Las más llamativas y sobresalientes vienen a continuación:

El Rey de Oro y Plata tendrá nueva lucha por su tapa en la Arena México. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Máscara de Black Warrior en 2006: Durante el 73 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, una de las rivalidades más sangrientas y electrizantes de la era moderna terminó a favor de Místico tras la rendición a La Saeta del Ring con La Mística en la tercera y última caída.

La Máscara del Hijo del Diablo en 2006: Una victoria clave en Tijuana que demostró que su arrastre llenaba arenas fuera de la capital mexicana.

La Cabellera de Negro Casas en 2009: En el 76 Aniversario del CMLL, otra vez Místico dio cátedra de no ser únicamente ese luchador aéreo que impresiona a la gente, sino que puede vencer a cualquier leyenda de la lucha a ras de lona.

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La Máscara de Oriental en 2010: Ganó la incógnita durante su participación en el evento de la empresa Promociones Azteca, sumando otra máscara a su colección antes de su aventura por los encordados internacionales en la marca WWE bajo el nombre Sin Cara.

¿Por qué Místico es el ídolo de México en el Nuevo Siglo?

El Rey de Oro y Plata no decepcionó a los aficionaron que hicieron un lleno total en la catedral de la lucha libre. (TW CMLL)

El Rey de Plata y Oro Místico conecta con el pueblo nacional porque representa la historia del “sueño americano” en su versión mexicana: el caballero de un barrio trabajador y estigmatizado como Tepito que, a base de talento, disciplina y un carisma angelical, ha logrado alcanzar el cielo y convertirse en un superhéroe de carne y hueso.

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A pesar de haber salido del CMLL en su momento para probar oportunidad en el extranjero, principalmente en WWE, la afición de México jamás lo abandonó, mucho menos lo dejó en el olvidó.

A su retorno, la devoción siguió intacta. El público se rindió ante él mientras en el recinto se escuchó en alto volumen las canciones: “Ameno” de ERA y “Me Muero” de la Quinta Estación, evolucionando su consigna y vestimenta para enmarcar el inicio de una nueva era al mando del Rey de Plata y Oro, el estandarte absoluto de la Lucha Libre Mexicana.

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Cuentas pendientes con Averno en una lucha de poder a poder

Toda la mitología de Místico no se puede explicar sin la presencia de Averno. El líder de los Hijos del Averno ha sido el villano perfecto para esta contienda. El rudo despiadado que mejor ha sabido contrarrestar la espectacularidad del técnico, durante más de veinte años han extenuado su cuerpo en luchas donde la sangre se derrama sobre el entarimado.

En este 93 Aniversario, en un combate pactando la Máscara contra la Cabellera, Místico y Averno encabezan la cartelera más esperada del año en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Si Averno le arranca la tapa, no solo ganará un combate; destruirá el mito más grande del Siglo XXI. Si Místico gana, su corona de Rey será, para siempre, inalcanzable.

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