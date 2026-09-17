México

Harfuch anuncia detención de “El Fiera” y “El Coreano”, operadores de una célula de extorsión en Tabasco

Los sujetos fueron señalados por amenazar a comercios del sector cárnico en el sur del país mediante comunicaciones digitales para evitar ser localizados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana compartió imágenes de los detenidos. Crédito: X - @OHarfuch
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana compartió imágenes de los detenidos. Crédito: X - @OHarfuch
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este jueves 17 de septiembre la detención de Mario Iván Policarpo Valenzuela, alias “El Fiera”, y Juvenal García González, alias “El Coreano”, operadores de una célula que extorsionaba al sector cárnico en el estado de Tabasco. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa, y fueron capturados en Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las investigaciones permitieron identificar que la organización realizaba comunicaciones extorsivas contra 77 sucursales del sector cárnico, y utilizaba plataformas de internet para dificultar su localización. Con las detenciones de “El Fiera” y “El Coreano”, la cifra de integrantes de esta organización delictiva capturados hasta el momento se elevó a ocho.

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