América Guinart, madre de Alex Fernández, revela cómo se encuentra el cantante tras cancelación de concierto

América Guinart, madre de Alex Fernández, revela cómo se encuentra el cantante tras preocupación por su estado salud. (IG: meraguin)

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América Guinart confirmó que la salud del cantante Alex Fernández registró una evolución favorable tras ser ingresado de urgencia a un hospital en Guadalajara.

La madre del intérprete publicó un video en redes sociales grabado desde Las Vegas.

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En el material explicó que la cantidad de mensajes recibidos le impidió responder de forma individual a cada uno de sus seguidores.

“Buenos días a todos desde Las Vegas, imposible contestar todos los mensajes. Esta es una manera para mí de contestar sus mensajes y como mamá de agradecerles la preocupación por la salud de mi Alex”, expresó América Guinart.

La madre del artista detalló que el estado de su hijo generó tranquilidad en la familia, explicó que los reportes de salud continuarían a cargo de los profesionales y representantes del cantante.

“Su equipo se va a encargar de estar dando las actualizaciones. Puedo adelantarles que amanecí contenta porque Alex amaneció mucho mejor. Imposible contestarles a todos, pero esta es una manera de contestarles, muchas gracias, él amaneció mejor”, declaró en la grabación.

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La madre del artista detalló que el estado de su hijo generó tranquilidad en la familia. (Foto: Instagram/@meraguin)

Alex Fernández recibió diagnóstico de doble infección

El problema de salud comenzó el pasado 15 de septiembre durante un vuelo privado. El artista viajaba desde Las Vegas hacia la ciudad de Culiacán, donde tenía programada una actuación musical.

El malestar obligó a modificar la ruta de la aeronave. La tripulación decidió aterrizar en el aeropuerto de Guadalajara para trasladar al cantante a una unidad médica de forma inmediata.

Un informe publicado este 16 de septiembre confirmó que los médicos diagnosticaron una infección respiratoria y gastrointestinal.

El padecimiento requirió internamiento y vigilancia médica continua para controlar los síntomas.

“Alex Fernández evoluciona favorablemente de la infección respiratoria y gastrointestinal diagnosticada”, indicó el comunicado difundido por la oficina del intérprete para tranquilizar al público.

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El documento oficial precisó que el cantante mantuvo el tratamiento recetado. Los especialistas supervisaron su progreso de forma constante en el centro hospitalario de Jalisco.

“Continúa progresando en su recuperación, bajo continua supervisión médica y siguiendo las indicaciones de los profesionales que le atienden”, añadió el reporte sobre el estado de salud del músico.

Alex Fernández recibió diagnóstico de doble infección. (Facebook Alex Fernández)

La emergencia médica obligó a cancelar la presentación en Sinaloa

La hospitalización forzó la cancelación del espectáculo agendado en la explanada del Palacio de Gobierno de Culiacán. El show formaba parte del programa oficial por el Grito de Independencia.

El concierto de Alex Fernández estaba previsto para desarrollarse entre las 21:00 y las 22:45 horas. El artista figuraba como una de las atracciones principales de la jornada festiva.

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La suspensión del evento se confirmó pocas horas antes del horario programado. En el lugar ya se encontraban los músicos del mariachi y los técnicos encargados de la producción del escenario.

La presentación iba a realizarse de manera previa al acto ceremonial encabezado por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava en la capital sinaloense.

El cartel musical de esa noche incluyó la participación de Diego Castro, Alui Félix y la Compañía Folclórica Sinaloense. Tras el acto protocolario, el programa continuó con el espectáculo del 90’s Pop Tour.

La actuación de Alex Fernández estaba pautada como el número estelar del género regional mexicano. (Captura de pantalla )

Alex Fernández agradeció el respaldo de la afición en Culiacán

El intérprete emitió un mensaje para agradecer las muestras de afecto recibidas tras la emergencia médica. El artista lamentó no haber podido concretar su primera actuación ante el público sinaloense.

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“Muy especialmente, por la comprensión y el cariño del público de Culiacán”, expresó la representación del cantante en la publicación en plataformas digitales.

El cantante manifestó su gratitud a las personas que enviaron oraciones y palabras de aliento tras difundirse su ingreso al hospital en Guadalajara.

“Alex quiere expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días”, añadió el equipo del músico en el comunicado.

La actualización en las redes oficiales del artista concluyó con palabras dirigidas a sus seguidores.

“Gracias por tanto cariño. Dios les bendiga”, cerró el texto del cantante de música regional.

(Instagram)

El equipo del artista mantuvo bajo reserva la fecha en que Alex Fernández recibirá el alta hospitalaria definitiva. Tampoco se especificó cuándo retomará su agenda de presentaciones en vivo.

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Los médicos mantuvieron la supervisión sobre el cuadro infeccioso en los días posteriores. La familia confirmará la reanudación de sus actividades cuando los especialistas otorguen la autorización correspondiente.