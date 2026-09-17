Chucky Lozano apunta a regresar con la Selección Mexicana de Rafa Márquez (Kiyoshi Mio-Imagn Images)

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De cara a la primera convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mexicana en su nuevo proceso como el director técnico, se espera que próximamente se dé a conocer el primer llamado del Káiser para los duelos amistosos de septiembre y octubre. Debido a que no son partidos oficiales y las lesiones de algunos jugadores, se abriría la oportunidad para el regreso de un viejo conocido.

Hirving Chucky Lozano estará en posibilidades de volver al Tricolor; a pesar de que se espera un cambio generacional en el combinado nacional, el delantero de 31 años podría recibir una oportunidad más de estar en el equipo nacional.

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Recientemente se filtró que con las lesiones de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, el Chucky se podría colar en la lista de convocados bajo la era de Rafael Márquez. Cabe apuntar que también la molestia muscular de César Huerta en su regreso a Pumas, sumado a su inactividad, no estaría considerado para la gira en Estados Unidos.

¿Chucky Lozano regresará a Selección Mexicana?

La última vez que Chucky Lozano jugó con la Selección Mexicana fue en noviembre de 2025 ( REUTERS/Henry Romero/File Photo)

David Medrano, periodista de Azteca Deportes, adelantó que el cuerpo técnico está analizando la posibilidad de convocar a Lozano. Y es que, la última vez que el actual delantero del LA Galaxy portó la camiseta tricolor fue para los amistosos de noviembre de 2025 bajo la dirección de Javier Aguirre.

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Hasta el momento, no se ha confirmado el retorno del canterano de Pachuca. Sin embargo, existen posibilidades de que el futbolista vuelva a selección tras perderse la Copa Mundial 2026.

Cuando el Chucky Lozano fue presentado como el refuerzo del Galaxy dejó en claro que siempre estará disponible para la Selección Nacional de México, aunque hasta ese momento no había tenido pláticas con el entrenador, aseguró que siempre estará abierto a esa opción.

En aquella conferencia de prensa explicó que recibiría con gusto una eventual convocatoria. Su última aparición con México ocurrió a finales de noviembre de 2025, en un partido amistoso ante Uruguay.

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“Si en algún momento se acerca, yo encantado y feliz de tener una plática. No he tenido ningún acercamiento con Rafa”, explicó el canterano de Pachuca durante una conferencia de prensa. También reiteró que mantiene su interés por vestir la camiseta nacional: “Siempre estoy abierto a estar dentro de la selección. Me encanta, me fascina y siempre me siento muy orgulloso de pertenecer a la selección y representar a México”.

Rafa Márquez asegura que su primera convocatoria no tendrá muchos cambios a lo visto en el Mundial 2026 (Europa Press)

Filtran posible lista de Rafa Márquez con el Tri

Durante su presentación como entrenador, Rafa Márquez dejó en claro que le estará dando un seguimiento a un grupo estimado de 60 futbolistas, aunque no reveló detalles de los nombres, insinuó que su objetivo es potencializar a las nuevas generaciones.

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De esta lista saldría la primera convocatoria del ex futbolista y cinco veces mundialista con México. El debut de Rafa Márquez será ante Colombia, posteriormente se enfrentará a Perú, Estados Unidos y Chile. El listado reuniría a referentes del Tri, jugadores de la Liga MX y jóvenes, aunque no representa la convocatoria definitiva.

La inclusión de Edson Álvarez destaca entre los nombres, debido a las versiones que anticipan que podría quedar fuera de los primeros partidos por sus pocos minutos con el West Ham y por la situación legal que enfrenta. Luis Ángel Malagón tampoco aparece en la relación, en un caso vinculado con su recuperación del ritmo competitivo tras una lesión.

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En la portería figuran Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Rodolfo Cota. La defensa contemplaría a César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo e Israel Reyes. Para el mediocampo estarían Orbelín Pineda, Luis Romo, Luis Chávez, Erik Lira y Carlos Rodríguez.

La relación también incluye a Gilberto Mora, Elías Montiel, Brian Gutiérrez, Jordán Carrillo, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas. La participación de Fidalgo y Vargas dependería de su evolución en Europa, donde han tenido poca actividad con el Real Betis y el Atlético de Madrid, respectivamente.

En el ataque estarían, Roberto Alvarado y el Chucky Lozano, además de Armando González, Santiago Sandoval y Ricardo Marín.