Exposición y Concurso de Piñatas Mexicanas 2026 en CDMX: el MAP dará hasta 20,000 pesos al primer lugar

La nueva edición de la Exposición de Piñatas Mexicanas reunirá piezas construidas con materiales tradicionales y propuestas inspiradas en temas de libre elección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Exposición de Piñatas Mexicanas 2026 tendrá lugar en el Museo de Arte Popular (MAP) de la Ciudad de México.

Como parte de esta muestra, el recinto lanzó la convocatoria para el 20° Concurso de Piñatas Mexicanas, dirigido a artesanos y artistas que elaboren piezas bajo técnicas tradicionales.

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El certamen reunirá obras de creación individual y colectiva, mientras que la exposición permitirá al público conocer las piñatas seleccionadas en el patio del museo.

La actividad contempla premios económicos y una temática opcional vinculada con los 200 años de relaciones entre México y Francia.

Los requisitos del Museo de Arte Popular para participar en el concurso

La convocatoria del Museo de Arte Popular está dirigida a artesanos y artistas mexicanos, así como a personas extranjeras que residan en México. Para competir, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Cada participante podrá registrar una sola piñata, de manera individual o colectiva. Las obras no podrán haber participado en otros concursos ni haber recibido premios anteriormente. El registro deberá completarse mediante el formulario electrónico habilitado para el certamen antes del 22 de octubre de 2026 a las 17:00 horas. No habrá prórroga. Las piñatas inscritas deberán entregarse en la Coordinación de Exposiciones del MAP el 26 y 27 de octubre de 2026, de 10:00 a 15:00 horas. Cada pieza deberá tener como base una olla de barro de al menos 25 centímetros de altura. La estructura deberá quedar accesible para su revisión durante la recepción. Las piñatas deberán elaborarse y cubrirse con materiales tradicionales, como papel periódico, papel de china o papel crepé. No se aceptarán plásticos ni materiales metálicos. Los decorados deberán realizarse de forma artesanal. La obra podrá tener cualquier forma y temática, siempre que respete las demás reglas de la convocatoria. Cada piñata deberá pesar como máximo 15 kilogramos. La pieza deberá incluir un lazo bien sujeto que soporte su peso al momento de colgarla.

Las obras que incumplan cualquiera de estas bases serán descalificadas automáticamente. La responsabilidad recaerá en la persona artesana o artista que haya inscrito la piñata.

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La convocatoria del Museo de Arte Popular está dirigida a artesanos y artistas mexicanos, así como a personas extranjeras que residan en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concurso otorgará 20,000 pesos al primer lugar el 7 de noviembre

El concurso concederá tres premios económicos principales. El primer lugar recibirá 20,000 pesos.

El segundo puesto obtendrá 15,000 pesos, mientras que el tercero será reconocido con 10,000 pesos.

El jurado podrá entregar hasta 10 menciones honoríficas. Cada una contará con un estímulo de 2,000 pesos.

La piñata que consiga el primer lugar pasará a formar parte del acervo del Museo de Arte Popular. Esa obra quedará bajo resguardo de la institución tras el resultado del certamen.

La premiación se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026. Ese día se dará a conocer públicamente el fallo.

El MAP designará al jurado y su decisión será inapelable. La convocatoria también invita a las personas concursantes a conformar un grupo de observadores de hasta cinco integrantes.

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Las personas observadoras podrán presenciar la valoración de las obras. No tendrán voz ni voto durante la decisión del jurado.

Los 200 años de relaciones entre México y Francia inspiran la edición 2026

La edición de este año coincide con la conmemoración de los 200 años de relaciones entre México y Francia. Esa efeméride figura como una temática propuesta para quienes deseen incorporarla a sus creaciones.

Las personas participantes podrán presentar piñatas relacionadas con los vínculos entre ambos países. La convocatoria sugiere tomar como referencia monumentos, personajes, historia y gastronomía.

La propuesta abre la posibilidad de representar elementos mexicanos y franceses dentro de una pieza construida con técnicas artesanales. La elección de este tema no es obligatoria.

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Las bases mantienen la libertad para que cada participante elija el asunto de su obra. Las piñatas podrán abordar cualquier temática, siempre que respeten los requisitos materiales y de tamaño.

La conmemoración permitirá que las piezas reflejen interpretaciones diversas sobre México y Francia. Cada creador podrá definir la forma visual de su trabajo sin apartarse de la olla de barro y los materiales permitidos.

La exposición de piñatas estará en el MAP hasta el 13 de diciembre

Las obras participantes serán exhibidas en el patio del Museo de Arte Popular después de la ceremonia de premiación.

La muestra comenzará el sábado 7 de noviembre de 2026. Las piñatas permanecerán en exhibición hasta el 13 de diciembre de 2026.

La exposición reunirá las piezas inscritas en el concurso, incluidas las que reciban premios y menciones honoríficas. El público podrá observar distintas formas de interpretar la piñata a partir de los materiales tradicionales exigidos por la convocatoria.

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El Museo de Arte Popular se encuentra en Revillagigedo 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El recinto será sede de la recepción de las obras, la premiación y la muestra.

El acceso al museo tiene un costo de 60 pesos por persona. Los domingos, la entrada será gratuita.