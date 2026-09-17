México Deportes

Ángel Sepulveda enciende el Clásico del futbol mexicano y tira dardo al América: “Vamos de visita y parece que somos locales”

Las Águilas vienen de una derrota significativa ante Cruz Azul, mientras que las Chivas llegan encendidas en la búsqueda del liderato tras golear a Pumas

El Cuate Sepúlveda asegura que la afición de Guadalajara siempre logra imponerse en las gradas del Estadio Azteca. REUTERS/Raquel Cunha
El Cuate Sepúlveda asegura que la afición de Guadalajara siempre logra imponerse en las gradas del Estadio Azteca. REUTERS/Raquel Cunha
Guardar

El Clásico Nacional entre América y Chivas representa mucho más que un partido: es historia, orgullo y pasión.

En esta edición, el duelo llega con ambos equipos en la parte alta de la tabla porcentual de la Liga MX y con un ambiente que se calienta desde las declaraciones de sus protagonistas.

PUBLICIDAD

Sepúlveda afirmó en Verde Valle que aunque Chivas va de visita será local en el Estadio Banorte, en la previa del Clásico Nacional. (X/ @Chivas)
Sepúlveda afirmó en Verde Valle que aunque Chivas va de visita será local en el Estadio Banorte, en la previa del Clásico Nacional. (X/ @Chivas)

Uno de ellos es Ángel Sepúlveda, delantero del Rebaño, quien en conferencia de prensa en Verde Valle lanzó un mensaje que resonó fuerte en Coapa: “Seremos locales”.

La frase sintetiza la confianza rojiblanca y que coloca al Rebaño Sagrado como protagonista emocional en la antesala del partido más esperado del calendario.

El Cuate Sepúlveda y la voz del vestuario rojiblanco

El “Cuate” reconoció que aún no ha jugado el Clásico en el mítico Estadio Azteca, pero sí ha sido testigo de cómo la afición rojiblanca invade los estadios rivales.

Sus palabras reflejan orgullo y convicción, instalando la narrativa de que Chivas compite en la cancha y también en las tribunas: “He visto cómo llega la serenata, cómo invaden el estadio. Nosotros vamos de visita y parece que somos locales”.

PUBLICIDAD

América vs Chivas Femenil - cuartos de final Clausura 2024
Aunque Sepúlveda aún no juega un Clásico Nacional en el Estadio Azteca, asegura que la afición del Rebaño siempre abarrota el recinto. (Foto: Luz Coello/ Infobae México)

Además, mencionó una ilusión personal: “Todos hemos soñado desde niños con poder jugarlo. Hoy tenemos esa posibilidad y queremos disfrutarlo entregando todo para conseguir un resultado favorable”.

De esta manera, su discurso mezcla orgullo personal, respaldo de la afición y ambición competitiva, posicionándolo como portavoz del vestidor.

Sepúlveda no sólo calienta el Clásico Nacional con frases de impacto, también refuerza la identidad rojiblanca y minimiza la localía americanista, conectando con la afición y colocando a Chivas como favorito.

El Rebaño encendido y con respaldo total

Las Chivas del Guadalajara llegan con gran inspiración tras golear 3-0 a Pumas, con jóvenes y referentes que atraviesan un momento fenomenal.

Además, la confianza institucional y el respaldo de su afición refuerzan la idea de que el Rebaño está listo para dar otro golpe de autoridad en la Liga MX.

  • Santiago Sandoval, revelación ofensiva, viene de marcar un doblete y suma tres goles en el torneo.
  • Roberto “Piojo” Alvarado, cerebro creativo, lidera el ataque con cuatro tantos y capacidad para asitir y cambiar el ritmo en cualquier momento.
  • Bryan Gutiérrez y Ricardo Marín completan un frente ofensivo que atraviesa una deus mejores épocas.
  • Amaury Vergara encendió el ambiente: “Lo vamos a jugar como lo tenemos que jugar. Estamos preparados para el Clásico”.
  • Gabriel Milito presume marca perfecta en Clásicos Nacionales: dos dirigidos, dos ganados.
Santiago Sandoval anota doblete en la victoria de Chivas contra Pumas. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)
Santiago Sandoval anota doblete en la victoria de Chivas contra Pumas. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

Así, Chivas llega con 17 puntos en la tabla, segundo lugar, y con la posibilidad de recuperar la cima. La mezcla de juventud, confianza y resultados recientes convierte al Rebaño en un rival temible en la competencia y con viento a favor.

Temas Relacionados

Ángel SepúlvedaChivasClub AméricaClásico NacionalLiga MXAmaury VergaraGabriel MilitoGuillermo Almadamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exposición y Concurso de Piñatas Mexicanas 2026 en CDMX: el MAP dará hasta 20,000 pesos al primer lugar

La Exposición de Piñatas Mexicanas 2026 abrirá una nueva edición con obras artesanales y un concurso que reconocerá las creaciones elaboradas bajo técnicas tradicionales

Exposición y Concurso de Piñatas Mexicanas 2026 en CDMX: el MAP dará hasta 20,000 pesos al primer lugar

Rosa María Noguerón desata controversia al compartir polémico video en contra de Masad Altamimi y Aaron Mercury

La productora de La Casa de los Famosos México habría confirmado la razón de sus polémicas salidas, Aaron Mercury le respondió

Rosa María Noguerón desata controversia al compartir polémico video en contra de Masad Altamimi y Aaron Mercury

AICM se anticipa al Simulacro Nacional: activaron protocolos de emergencia la tarde de este 17 de septiembre como ejercicio

Personal de Protección Civil se alista para el escenario hipotético de sismo en México el próximo 19 de septiembre

AICM se anticipa al Simulacro Nacional: activaron protocolos de emergencia la tarde de este 17 de septiembre como ejercicio

Oro verde: a pesar de ser una grasa, el aguacate tiene nutrientes esenciales que ayudan a reducir el colesterol malo

Su combinación ganadora de sabor y nutrientes lo convierten en uno de los alimentos favoritos de los mexicanos

Oro verde: a pesar de ser una grasa, el aguacate tiene nutrientes esenciales que ayudan a reducir el colesterol malo

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 17 de septiembre: por fuertes vientos se activa la Alerta Amarilla en la capital

Entérate de alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 17 de septiembre: por fuertes vientos se activa la Alerta Amarilla en la capital
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

Harfuch anuncia detención de “El Fiera” y “El Coreano”, operadores de una célula de extorsión en Tabasco

Caen siete policías de Coyuca de Benítez por desaparición forzada: estarían ligados a la muerte de un detenido en retén

Sentencian a 125 años de prisión a "El Henry" por ordenar el asesinato de cinco hombres en el Estado de México

Aseguran 59 millones de litros de presunto huachicol tras cateo en San José de Iturbide, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Rosa María Noguerón desata controversia al compartir polémico video en contra de Masad Altamimi y Aaron Mercury

Rosa María Noguerón desata controversia al compartir polémico video en contra de Masad Altamimi y Aaron Mercury

América Guinart, madre de Alex Fernández, revela cómo se encuentra el cantante tras cancelación de concierto

Majo Aguilar, El Komander y Los Plebes del Rancho encabezan la Feria del Huipil y Café 2026 en Cuetzalan: fechas y cartelera completa

El público le daría la espalda, encuesta destapa al próximo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Mexicanos reaccionan al sexo y nombre del bebé de Lady Gaga: “Le puso Frijol Polansky”

DEPORTES

El Turco Mohamed reconoce que está dispuesto a dejar Toluca si esta selección toca su puerta

El Turco Mohamed reconoce que está dispuesto a dejar Toluca si esta selección toca su puerta

Lionel Messi podría jugar en México ante Tigres como parte de su gira de despedida: esta sería la fecha

Chucky Lozano apunta a regresar con la Selección Mexicana de Rafa Márquez

Más que una máscara, un pedazo de historia: Las dos décadas de gloria de Místico que podrían terminar a manos de Averno

En menos de 70 pesos: Bravos de Juárez lanza promoción de boletos para su partido contra Tigres