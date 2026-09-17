Ángel Sepulveda enciende el Clásico del futbol mexicano y tira dardo al América: “Vamos de visita y parece que somos locales”

El Cuate Sepúlveda asegura que la afición de Guadalajara siempre logra imponerse en las gradas del Estadio Azteca. REUTERS/Raquel Cunha

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El Clásico Nacional entre América y Chivas representa mucho más que un partido: es historia, orgullo y pasión.

En esta edición, el duelo llega con ambos equipos en la parte alta de la tabla porcentual de la Liga MX y con un ambiente que se calienta desde las declaraciones de sus protagonistas.

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Sepúlveda afirmó en Verde Valle que aunque Chivas va de visita será local en el Estadio Banorte, en la previa del Clásico Nacional. (X/ @Chivas)

Uno de ellos es Ángel Sepúlveda, delantero del Rebaño, quien en conferencia de prensa en Verde Valle lanzó un mensaje que resonó fuerte en Coapa: “Seremos locales”.

La frase sintetiza la confianza rojiblanca y que coloca al Rebaño Sagrado como protagonista emocional en la antesala del partido más esperado del calendario.

El Cuate Sepúlveda y la voz del vestuario rojiblanco

El “Cuate” reconoció que aún no ha jugado el Clásico en el mítico Estadio Azteca, pero sí ha sido testigo de cómo la afición rojiblanca invade los estadios rivales.

Sus palabras reflejan orgullo y convicción, instalando la narrativa de que Chivas compite en la cancha y también en las tribunas: “He visto cómo llega la serenata, cómo invaden el estadio. Nosotros vamos de visita y parece que somos locales”.

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Aunque Sepúlveda aún no juega un Clásico Nacional en el Estadio Azteca, asegura que la afición del Rebaño siempre abarrota el recinto. (Foto: Luz Coello/ Infobae México)

Además, mencionó una ilusión personal: “Todos hemos soñado desde niños con poder jugarlo. Hoy tenemos esa posibilidad y queremos disfrutarlo entregando todo para conseguir un resultado favorable”.

De esta manera, su discurso mezcla orgullo personal, respaldo de la afición y ambición competitiva, posicionándolo como portavoz del vestidor.

Sepúlveda no sólo calienta el Clásico Nacional con frases de impacto, también refuerza la identidad rojiblanca y minimiza la localía americanista, conectando con la afición y colocando a Chivas como favorito.

El Rebaño encendido y con respaldo total

Las Chivas del Guadalajara llegan con gran inspiración tras golear 3-0 a Pumas, con jóvenes y referentes que atraviesan un momento fenomenal.

Además, la confianza institucional y el respaldo de su afición refuerzan la idea de que el Rebaño está listo para dar otro golpe de autoridad en la Liga MX.

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Santiago Sandoval , revelación ofensiva, viene de marcar un doblete y suma tres goles en el torneo.

Roberto “Piojo” Alvarado , cerebro creativo, lidera el ataque con cuatro tantos y capacidad para asitir y cambiar el ritmo en cualquier momento.

Bryan Gutiérrez y Ricardo Marín completan un frente ofensivo que atraviesa una deus mejores épocas.

Amaury Vergara encendió el ambiente: “Lo vamos a jugar como lo tenemos que jugar. Estamos preparados para el Clásico”.

Gabriel Milito presume marca perfecta en Clásicos Nacionales: dos dirigidos, dos ganados.

Santiago Sandoval anota doblete en la victoria de Chivas contra Pumas. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

Así, Chivas llega con 17 puntos en la tabla, segundo lugar, y con la posibilidad de recuperar la cima. La mezcla de juventud, confianza y resultados recientes convierte al Rebaño en un rival temible en la competencia y con viento a favor.