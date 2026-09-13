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Katia Itzel García y Antonio Mohamed protagonizan acalorada discusión en el Toluca vs Atlas: qué le dijo el Turco a la silbante

Los Diablos armaron la fiesta en el Nemesio Diez con goles de Vega, Angulo, Viñas y Paulinho, en un duelo marcado por la polémica

El técnico de los Diablos Rojos sostuvo un choque verbal con la árbitra Katia Itzel García y el episodio ya apunta a revisión disciplinaria, tras la goleada a los rojinegros de Crespo. REUTERS/Eloisa Sanchez
El técnico de los Diablos Rojos sostuvo un choque verbal con la árbitra Katia Itzel García y el episodio ya apunta a revisión disciplinaria, tras la goleada a los rojinegros de Crespo. REUTERS/Eloisa Sanchez
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El Estadio Nemesio Diez fue escenario de un partido cargado de emociones y polémica. El Toluca goleó 5-2 al Atlas en la Jornada 8 del Apertura 2026, confirmando su buen momento tras conquistar la Leagues Cup.

Sin embargo, más allá de los goles y del esperado regreso de Paulinho, el encuentro quedó marcado por un episodio extracancha que encendió el debate en la Liga MX.

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La polémica ocurrió al minuto 12 después de un tiro libre para Atlas, cuando Katia Itzel García se acercó a la zona técnica para pedir orden. REUTERS/Eloisa Sanchez
La polémica ocurrió al minuto 12 después de un tiro libre para Atlas, cuando Katia Itzel García se acercó a la zona técnica para pedir orden. REUTERS/Eloisa Sanchez

La protagonista fue la árbitra mundialista Katia Itzel García, quien sostuvo un intercambio con Antonio Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos. El gesto del Turco, al ignorarla y dejarla hablando sola con fastidio, abrió una discusión que pone sobre la mesa el respeto hacia la autoridad arbitral.

El incidente Mohamed vs Katia Itzel

El momento más polémico del encuentro ocurrió al minuto 12, tras un tiro libre a favor de los Zorros del Atlas.

  • Intervención arbitral: Katia Itzel se acercó a la zona técnica para pedir orden tras los reclamos del Turco.
  • Reacción del DT: Mohamed primero la ignoró, luego respondió brevemente con gestos de molestia y finalmente se dio la vuelta con fastidio, dejándola hablando sola.
  • Registro mediático: las cámaras captaron el intercambio y las redes sociales amplificaron el episodio, incluso con versiones humorísticas sobre lo que habría dicho el técnico.

Aunque no se conocen las palabras exactas, muchos aficionados han especulado con las palabras emitidas por el Turco en contra de la silbante, convergiendo la mayoría en una “habitual mentada parte del juego”.

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La Comisión Disciplinaria podría revisar el caso con base en la cédula arbitral para determinar si hubo insultos o expresiones discriminatorias. (Captura de pantalla)
La Comisión Disciplinaria podría revisar el caso con base en la cédula arbitral para determinar si hubo insultos o expresiones discriminatorias. (Captura de pantalla)

El gesto de cortar el diálogo con fastidio por sí solo podría ser suficiente para que la Comisión Disciplinaria analice el caso. La clave estará en la cédula arbitral, que definirá si hubo, en efecto, insultos o expresiones discriminatorias.

Posibles sanciones y antecedentes de ambos

El reglamento de la Federación Mexicana de Futbol contempla sanciones severas en casos de faltas de respeto al cuerpo arbitral.

  • Suspensión: de 1 a 9 partidos.
  • Multa económica: hasta 1,500 UMAs.
  • Protocolos adicionales: si se comprueba discriminación o expresiones de tipo machista, se podrían añadir cursos obligatorios de sensibilización.

Aunado a ello, el historial pesa: Mohamed acumula ocho expulsiones en Liga MX, sanciones económicas y episodios polémicos como señas obscenas en un Clásico Capitalino.

En abril de 2026, durante un Pumas vs Mazatlán, Katia Itzel García recibió insultos misóginos de Sergio Bueno y el caso derivó en sanciones ejemplares. REUTERS/Eloisa Sanchez
En abril de 2026, durante un Pumas vs Mazatlán, Katia Itzel García recibió insultos misóginos de Sergio Bueno y el caso derivó en sanciones ejemplares. REUTERS/Eloisa Sanchez

Katia Itzel, por su parte, ya había sido protagonista en abril de 2026 cuando Sergio Bueno la insultó con expresiones misóginas, lo que derivó en sanciones ejemplares.

Este contexto convierte el caso en un punto de inflexión. No es sólo un intercambio aislado: es la suma de antecedentes que pondrán a prueba la capacidad de la FMF para aplicar sanciones ejemplares.

La fiesta de los Diablos Rojos en el Nemesio Diez

El Toluca vs Atlas comenzó con dominio de los rojinegros, pero rápidamente los Diablos supieron cómo imponer condiciones.

  • Alexis Vega abrió el marcador desde el manchón penal.
  • Jesús “Canelo” Angulo amplió la ventaja con definición dentro del área chica.
  • Federico Viñas puso el tercero con un zurdazo cercano al poste.
  • En la segunda mitad, Paulinho regresó con gol y reafirmó su gran calidad una vez más .
  • El quinto tanto llegó con un autogol de Jorge Rodríguez, mientras Atlas descontó con Monzón y Duk.
Tras conquistar la Leagues Cup, Toluca goleó 5-2 al Atlas en el Estadio Nemesio Diez, con el regreso de Paulinho como una de las alegrías de los Diablos. REUTERS/Raquel Cunha
Tras conquistar la Leagues Cup, Toluca goleó 5-2 al Atlas en el Estadio Nemesio Diez, con el regreso de Paulinho como una de las alegrías de los Diablos. REUTERS/Raquel Cunha

El encuentro se suspendió cerca de 30 minutos por tormenta eléctrica, lo que añadió dramatismo a una goleada que dejó a Toluca con 16 puntos y peleando la cima de la tabla. Este triunfo no sólo refuerza la confianza del plantel, sino que coloca a los Diablos en un momento clave: tras conquistar la Leagues Cup, el equipo busca consolidarse si título número 13.

La contundencia ofensiva, el regreso de figuras como Paulinho y la jerarquía de Alexis Vega son señales de un proyecto sólido. Sin embargo, la polémica extradeportiva con el Turco tambalear la estabilidad del club.

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