México

Encuesta revela al habitante favorito del público de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa crece en popularidad pese a sacrificar el presupuesto por su inmunidad en la semana 6 de La Casa de los Famosos México 4

Encuesta revela al habitante favorito del público de La Casa de los Famosos México 2026
Encuesta revela al habitante favorito del público de La Casa de los Famosos México 2026
Guardar

La sexta semana de La Casa de los Famosos México 2026 comenzó con grandes movimientos dentro del encierro, ya que el lunes hubo dinámica de teléfono en la que Mariana Ochoa ganó la inmunidad en una subasta, así como la prueba del líder, la cual volvió a ganar Masad Altamimi.

Todos estos movimientos dentro del reality show de Televisa han provocado que la popularidad de los habitantes se mueva fuera de la casa. El periodista de espectáculos Gerardo Escareño, conocido como “Vaya Vaya”, lanzó una encuesta dirigida para el público en la que votan por su participante favorito en la semana seis.

PUBLICIDAD

Ante tanto revuelo en los últimos días, la cantante Mariana Ochoa comienza a posicionarse como una de las favoritas del público, peleando con participantes como Karina Torres, Masad Altamimi y Yahir.

El top 5 de los habitantes favoritos en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México
Gema Garoa y Aldo Rendón se burlaron del atuendo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube)

De acuerdo con la encuesta realizada por Escareño en su página de Facebook, Karina Torres se mantiene como la participante favorita del reality de Televisa, sin embargo, sigue muy peleada su popularidad con Masad Altamimi, quien ha tomado fuerza dentro y fuera de la casa, ganando la prueba del líder dos semanas consecutivas y recibiendo votos positivos del público.

Mariana Ochoa ha tomado fuerza en el inicio de la sexta semana de encierro, luego de ser protagonista en las últimas dos galas dominicales, y haberse enfrentado a otras habitantes como Gema Garoa y Flor Vigna, así como el fashion stylist Aldo Rendón, quien tiene un problema personal con ella.

PUBLICIDAD

Este es el top 5 de los habitantes favoritos del público al momento, según la encuesta:

  • Karina Torres: 25% de votos
  • Masad Altamimi: 24% de votos
  • Mariana Ochoa: 16% de votos
  • Yahir: 11% de votos de votos
  • Aldo Rendón y Brianda Deyanara: 5% de votos
La pareja de amigos han dado de qué hablar durante su estancia en LCDLFM.
La pareja de amigos han dado de qué hablar durante su estancia en LCDLFM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasó con Mariana Ochoa y por qué tomó fuerza en La Casa de los Famosos México?

La popularidad de la ex integrante de OV7 ha crecido en los últimos días dentro de La Casa de los Famosos México debido a los enfrentamientos que ha tenido con otros habitantes del reality, como Flor Vigna, Gema Garoa y Aldo Rendón, esto generalmente es bien recibido por la audiencia al generarse contenido dentro de la casa.

Mariana Ochoa ha sido firme y directa en las últimas dos galas de los domingos, expresando lo que piensa sobre las estrategias de los demás habitantes, por lo que la percepción del público es que ha comenzado a competir en el reality.

El lunes pasado subastó el 40% del presupuesto semanal de todos sus compañeros por obtener la inmunidad en la nominación del miércoles, y aunque parece un movimiento egoísta, gran parte de la audiencia lo tomó bien al tratarse de una competencia individual.

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa acusó a Flor Vigna de fingir un romance con Ese Pérez para generar contenido dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

La polémica de los bots de Masad Altamimi

El influencer árabe aparece constantemente en los primeros lugares de todas las encuestas que salen del reality show, y aunque tiene un importante fandom y el apoyo de otros influencers, muchos usuarios de redes aseguran que utiliza bots para que voten a su favor, o en contra de algún “rival” en la casa, como supuestamente ha ocurrido con Ese Pérez.

De momento la producción no ha dado su postura sobre estas versiones, sin embargo, en redes circula un video en el que Masad habría aceptado que compró cuentas de ViX para que votaran en favor de su amigo Aaron Mercury en la tercera temporada.

Masad Altamimi y Mariana Ochoa tienen inmunidad esta semana

(Infobae/Jenifer Nava)

De los tres habitantes más populares de La Casa de los Famosos México, dos tiene inmunidad en la sexta semana, Masad la obtuvo por ser el líder de la semana por segunda ocasión consecutiva, mientras que Mariana Ochoa recibió este privilegio al ser la que mayor ofertó en la subasta del pasado lunes.

Esto quiere decir que ambos no pueden recibir votos en la gala de nominación del próximo miércoles, por lo que tiene asegurada su permanencia al menos una semana más dentro del reality show.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos 2026La Casa de los Famosos México 4televisarealityKarina TorresMasad AltamimiMariana Ochoamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Línea 2 del STC con retrasos en diferentes estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Línea 2 del STC con retrasos en diferentes estaciones

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre: se manifiestan en Fiscalía de CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre: se manifiestan en Fiscalía de CDMX

El hábito nocturno que arruina tu colesterol aunque comas bien durante el día

Un hábito nocturno muy común podría estar dañando tu colesterol sin que lo notes ni siquiera con una dieta impecable durante el día

El hábito nocturno que arruina tu colesterol aunque comas bien durante el día

Cuánto epazote es seguro consumir: la dosis que marca la diferencia entre remedio y riesgo

El epazote puede pasar de condimento a riesgo cuando se toma como té concentrado o aceite esencial, advierte la Secretaría de Salud

Cuánto epazote es seguro consumir: la dosis que marca la diferencia entre remedio y riesgo

Luis Donaldo Colosio acusa linchamiento político contra Grecia Quiroz tras asesinato de Carlos Manzo

El legislador acusó al oficialismo de utilizar la justicia de manera selectiva y defendió a Grecia Quiroz ante los señalamientos en su contra

Luis Donaldo Colosio acusa linchamiento político contra Grecia Quiroz tras asesinato de Carlos Manzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

Buscan en San Luis Potosí a Vanessa Almanza, colombiana vista por última vez el 28 de agosto

Así intentaron traficar por el AICM casi un kilo de extracto de ayahuasca procedente de Perú

Procesan a 12 adultos y un menor por secuestro exprés: robaron un tráiler con más de 2 mil cajas de vino tinto en el Edomex

Vigila, ataca y neutraliza: así es el dron Quetzal que crearon estudiantes universitarios para contrarrestar al narco

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón vuelve a atacar a Mariana Ochoa y la llama “mustia” tras comprar la inmunidad

Aldo Rendón vuelve a atacar a Mariana Ochoa y la llama “mustia” tras comprar la inmunidad

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

Estrenan “En el camino” en streaming, la película mexicana que va para los Óscar: dónde verla

Ese Pérez habla de su relación con Flor Vigna y niega haberla invitado a su cuarto

De Marvel a violento thriller policíaco: Tenoch Huerta protagonizará “Copperhead” con Jason Momoa y Miles Teller

DEPORTES

Checo Pérez cede el volante: Cadillac dará oportunidad a Colton Herta en Monza

Checo Pérez cede el volante: Cadillac dará oportunidad a Colton Herta en Monza

El Wolverhampton de Raúl Jiménez cae goleado por el West Ham de Edson Álvarez

Afición de Cruz Azul explota contra los representantes de Erik Lira por la caída del fichaje al Mónaco

Obed Vargas convence al Atlético de Madrid y podría seguir con los colchoneros

Memo Ochoa vuelve a vestir los colores del América gracias a Emilio Azcárraga