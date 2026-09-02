El stylist calificó de "mustia" a Mariana Ochoa luego de comprar la inmunidad. (IG Aldo Rendón)

Guardar

Aldo Rendón vuelve a atacar a Mariana Ochoa y la llama “mustia” tras comprar la inmunidad durante la gala del lunes 31 de agosto.

El stylist aseguró, mientras hacía ejercicio junto a Karina Torres, que la cantante finge organización y justicia dentro de La Casa de los Famosos México 2026, pero actúa distinto cuando le conviene.

PUBLICIDAD

La confrontación ocurre un día después de que Ochoa pagara el 40 por ciento del presupuesto semanal de la casa para asegurar su inmunidad.

Rendón describió la manera en que, según él, Ochoa construye su imagen dentro del reality.

“Ella navega con la bandera de la ayuda y de que todo sea perfecto y que fulanito no hizo esto y esto no hizo lo otro”, comentó el stylist.

Puso como ejemplo la nominación de Luis Chaparro, eliminado el 30 de agosto. Según Rendón, Ochoa habría promovido esa nominación bajo el argumento de que Chaparro “no ayudaba” dentro de la casa, reforzando así la idea de una estructura basada en la exigencia hacia los demás.

PUBLICIDAD

Aldo Rendón compartió su opinión sobre Marina Ochoa mientras realizaba ejercicio con Karina Torres. (Captura de pantalla )

El reclamo por la compra de la inmunidad

El cuestionamiento central de Rendón llegó al vincular ese discurso de justicia con la decisión de Ochoa de comprar la inmunidad durante la gala del lunes.

La cantante ofertó el 40 por ciento del presupuesto semanal de la casa en la dinámica “La sala de acuerdos” y se quedó con el beneficio tras superar las pujas de Karina Torres y Brianda Deyanara.

“¿Por qué si eres tan justa y tan perfecta, según tú, vas y te cag*s en toda la casa?”, cuestionó Rendón.

Agregó que la decisión afecta a los demás habitantes aunque cumplan con las reglas del juego: “Aunque nosotros hagamos todo perfecto, no tenemos comida, para que tú te salves”.

PUBLICIDAD

El stylist cerró ese señalamiento con un insulto directo: “Güey, no seas naca. Eso es lo que opino”.

La cantante ofertó el 40 por ciento del presupuesto semanal de la casa en la dinámica “La sala de acuerdos”. (Captura de pantalla YouTube)

Rendón señaló de “mustia” a Mariana Ochoa

Rendón explicó qué tipo de jugada sí le parece aceptable dentro del reality. Sostuvo que si una persona sin ese discurso de perfección hubiera comprado la inmunidad, no habría problema, porque se entendería como una jugada estratégica abierta.

“Se sabe que lo estás haciendo pa’ cagar el palo. Es muy diferente cuando te haces la mustia a cuando cagas palo”, señaló.

Aclaró que ese tipo de estrategia sí le genera simpatía: “Cuando cagan palo a mí sí me da risa y estoy de acuerdo”.

PUBLICIDAD

El problema, según Rendón, aparece cuando la jugada se combina con un discurso de cuidado hacia los demás habitantes. “Pero cuando navegan y mis hijos y mi niña. Ay, chin*a tu madre, perr*, nos dejaste sin tragar”, expresó el estilista.

Rendón explicó qué si una persona sin ese discurso de perfección hubiera comprado la inmunidad, no habría problema. (Facebook La Casa de los Famosos México)

El impacto de la subasta en el presupuesto de la casa

La subasta por inmunidad dejó a los habitantes con solo el 60 por ciento del presupuesto semanal disponible luego de que Ochoa comprometiera el 40 por ciento.

Yahir mostró molestia por la decisión y se retiró del patio, aunque después le dijo a la cantante que respetaba su forma de jugar.

Ochoa reconoció sentir “un poquito de culpa, no mucha” por el costo que la jugada representa para sus compañeros. La cantante explicó que su objetivo es llegar a la semana diez del reality.

PUBLICIDAD

Mariana Ochoa reconoció sentir “un poquito de culpa, no mucha”. (ViX)

La madre de Ochoa ya había confrontado a Rendón

El nuevo ataque se suma a una tensión que se arrastra desde el inició del reality.

Incluso durante una gala, Yolanda Reyes, madre de Mariana Ochoa, lanzó un mensaje en vivo a Rendón por afirmar que su hija fue expulsada de OV7.

Reyes aclaró que el grupo se desintegró por “malos manejos de la empresa” y le exigió que “le parara a su tren”.

Rendón aseguró dentro del reality que OV7 expulsó a Mariana Ochoa. Su madre salió a desmentirlo: el grupo se desintegró por malos manejos de la empresa que los representaba. (Captura de pantalla YouTube)

Horas después, Rendón y Gema Garoa se burlaron del vestido de Ochoa sin notar que ella estaba detrás escuchando la conversación.

El stylist llegó a llamarla “gata naca, inmunda, asquerosa” y aseguró que “no la quieren ni los de OV7”.

Este roce se une a la serie de desencuentros y declaraciones entre los participantes de La Casa de los Famosos México 2026.