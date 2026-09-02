México

Aldo Rendón vuelve a atacar a Mariana Ochoa y la llama “mustia” tras comprar la inmunidad

El stylist acusó a Ochoa de “hacerse la mustia” al comprar la inmunidad con el 40 por ciento del presupuesto de la casa

El stylist dejó a preocupados a todos sus fans con sus más recientes declaraciones.
El stylist calificó de "mustia" a Mariana Ochoa luego de comprar la inmunidad. (IG Aldo Rendón)
Guardar

Aldo Rendón vuelve a atacar a Mariana Ochoa y la llama “mustia” tras comprar la inmunidad durante la gala del lunes 31 de agosto.

El stylist aseguró, mientras hacía ejercicio junto a Karina Torres, que la cantante finge organización y justicia dentro de La Casa de los Famosos México 2026, pero actúa distinto cuando le conviene.

PUBLICIDAD

La confrontación ocurre un día después de que Ochoa pagara el 40 por ciento del presupuesto semanal de la casa para asegurar su inmunidad.

Rendón describió la manera en que, según él, Ochoa construye su imagen dentro del reality.

Ella navega con la bandera de la ayuda y de que todo sea perfecto y que fulanito no hizo esto y esto no hizo lo otro”, comentó el stylist.

Puso como ejemplo la nominación de Luis Chaparro, eliminado el 30 de agosto. Según Rendón, Ochoa habría promovido esa nominación bajo el argumento de que Chaparro “no ayudaba” dentro de la casa, reforzando así la idea de una estructura basada en la exigencia hacia los demás.

PUBLICIDAD

Aldo Rendón compartió su opinión sobre Marina Ochoa mientras realizaba ejercicio
Aldo Rendón compartió su opinión sobre Marina Ochoa mientras realizaba ejercicio con Karina Torres. (Captura de pantalla )

El reclamo por la compra de la inmunidad

El cuestionamiento central de Rendón llegó al vincular ese discurso de justicia con la decisión de Ochoa de comprar la inmunidad durante la gala del lunes.

La cantante ofertó el 40 por ciento del presupuesto semanal de la casa en la dinámica “La sala de acuerdos” y se quedó con el beneficio tras superar las pujas de Karina Torres y Brianda Deyanara.

“¿Por qué si eres tan justa y tan perfecta, según tú, vas y te cag*s en toda la casa?”, cuestionó Rendón.

Agregó que la decisión afecta a los demás habitantes aunque cumplan con las reglas del juego: “Aunque nosotros hagamos todo perfecto, no tenemos comida, para que tú te salves”.

El stylist cerró ese señalamiento con un insulto directo: “Güey, no seas naca. Eso es lo que opino”.

La Casa de los Famosos México
La cantante ofertó el 40 por ciento del presupuesto semanal de la casa en la dinámica “La sala de acuerdos”. (Captura de pantalla YouTube)

Rendón señaló de “mustia” a Mariana Ochoa

Rendón explicó qué tipo de jugada sí le parece aceptable dentro del reality. Sostuvo que si una persona sin ese discurso de perfección hubiera comprado la inmunidad, no habría problema, porque se entendería como una jugada estratégica abierta.

“Se sabe que lo estás haciendo pa’ cagar el palo. Es muy diferente cuando te haces la mustia a cuando cagas palo”, señaló.

Aclaró que ese tipo de estrategia sí le genera simpatía: “Cuando cagan palo a mí sí me da risa y estoy de acuerdo”.

El problema, según Rendón, aparece cuando la jugada se combina con un discurso de cuidado hacia los demás habitantes. “Pero cuando navegan y mis hijos y mi niña. Ay, chin*a tu madre, perr*, nos dejaste sin tragar”, expresó el estilista.

Aldo Rendón
Rendón explicó qué si una persona sin ese discurso de perfección hubiera comprado la inmunidad, no habría problema. (Facebook La Casa de los Famosos México)

El impacto de la subasta en el presupuesto de la casa

La subasta por inmunidad dejó a los habitantes con solo el 60 por ciento del presupuesto semanal disponible luego de que Ochoa comprometiera el 40 por ciento.

Yahir mostró molestia por la decisión y se retiró del patio, aunque después le dijo a la cantante que respetaba su forma de jugar.

Ochoa reconoció sentir “un poquito de culpa, no mucha” por el costo que la jugada representa para sus compañeros. La cantante explicó que su objetivo es llegar a la semana diez del reality.

Mariana Ochoa reconoció sentir “un poquito de culpa, no mucha”. (ViX)
Mariana Ochoa reconoció sentir “un poquito de culpa, no mucha”. (ViX)

La madre de Ochoa ya había confrontado a Rendón

El nuevo ataque se suma a una tensión que se arrastra desde el inició del reality.

Incluso durante una gala, Yolanda Reyes, madre de Mariana Ochoa, lanzó un mensaje en vivo a Rendón por afirmar que su hija fue expulsada de OV7.

Reyes aclaró que el grupo se desintegró por “malos manejos de la empresa” y le exigió que “le parara a su tren”.

Mariana Ochoa
Rendón aseguró dentro del reality que OV7 expulsó a Mariana Ochoa. Su madre salió a desmentirlo: el grupo se desintegró por malos manejos de la empresa que los representaba. (Captura de pantalla YouTube)

Horas después, Rendón y Gema Garoa se burlaron del vestido de Ochoa sin notar que ella estaba detrás escuchando la conversación.

El stylist llegó a llamarla “gata naca, inmunda, asquerosa” y aseguró que “no la quieren ni los de OV7”.

Este roce se une a la serie de desencuentros y declaraciones entre los participantes de La Casa de los Famosos México 2026.

Temas Relacionados

Aldo RendónMarina OchoaLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4Última horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exigen destitución de la fiscal de feminicidios de la CDMX luego de audiencia por el caso Paola Buenrostro

Activistas responsabilizaron a la funcionaria de la FGJCDMX por discriminación hacia mujeres trans

Exigen destitución de la fiscal de feminicidios de la CDMX luego de audiencia por el caso Paola Buenrostro

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 01 de septiembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 01 de septiembre

Fiscalía de Veracruz reactiva orden de aprehensión contra la ex cuñada de Javier Duarte

La investigación federal la ubica dentro de una presunta red de prestanombres ligada al exgobernador de Veracruz, mientras un recurso judicial mantiene congelada su posible captura inmediata

Fiscalía de Veracruz reactiva orden de aprehensión contra la ex cuñada de Javier Duarte

PT cierra filas con Claudia Sheinbaum y respalda reformas de la 4T rumbo a 2027

Reginaldo Sandoval defendió las reformas impulsadas por los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum y llamó a fortalecer la coalición oficialista

PT cierra filas con Claudia Sheinbaum y respalda reformas de la 4T rumbo a 2027

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Línea 2 del STC con retrasos en diferentes estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Línea 2 del STC con retrasos en diferentes estaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

Buscan en San Luis Potosí a Vanessa Almanza, colombiana vista por última vez el 28 de agosto

Así intentaron traficar por el AICM casi un kilo de extracto de ayahuasca procedente de Perú

Procesan a 12 adultos y un menor por secuestro exprés: robaron un tráiler con más de 2 mil cajas de vino tinto en el Edomex

Vigila, ataca y neutraliza: así es el dron Quetzal que crearon estudiantes universitarios para contrarrestar al narco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

Encuesta revela al habitante favorito del público de La Casa de los Famosos México 2026

Estrenan “En el camino” en streaming, la película mexicana que va para los Óscar: dónde verla

Ese Pérez habla de su relación con Flor Vigna y niega haberla invitado a su cuarto

De Marvel a violento thriller policíaco: Tenoch Huerta protagonizará “Copperhead” con Jason Momoa y Miles Teller

DEPORTES

Matías Almeyda deja atrás su pasado con Chivas y le quita peso al duelo contra América

Matías Almeyda deja atrás su pasado con Chivas y le quita peso al duelo contra América

Checo Pérez cede el volante: Cadillac dará oportunidad a Colton Herta en Monza

El Wolverhampton de Raúl Jiménez cae goleado por el West Ham de Edson Álvarez

Afición de Cruz Azul explota contra los representantes de Erik Lira por la caída del fichaje al Mónaco

Obed Vargas convence al Atlético de Madrid y podría seguir con los colchoneros