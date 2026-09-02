Senadora de Morena defiende los resultados de Sheinbaum en paridad: “El feminismo no es un adorno de la Cuarta Transformación”

Martha Lucía Micher afirmó que el feminismo es un pilar de Morena y lo presentó como parte de una disputa por el modelo de Estado. (Senadores Morena)

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La senadora de Morena, Martha Lucía Micher, defendió los resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum durante su intervención de este 1 de septiembre en el Pleno del Senado.

Al inicio del periodo ordinario del Congreso de la Unión y después de la entrega del Segundo Informe de Gobierno, Lucía Micher dijo en un mensaje que vinculó a la llamada Cuarta Transformación con la igualdad sustantiva, la autonomía económica de las mujeres y la incorporación de una vida libre de violencias al centro de la acción del Estado.

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En su discurso, la legisladora sostuvo que para su partido el feminismo “no es un adorno” del proyecto político, sino uno de sus pilares. Planteó que esa “transformación feminista” forma parte de una disputa mayor sobre qué Estado se quiere construir y a quién debe servir.

Afirmó Micher que la mejor forma de medir ese proyecto es comparar “resultados, no discursos”. En ese recuento aseguró que en julio las exportaciones superaron los 81 mil millones de dólares y que durante el primer semestre la inversión extranjera directa alcanzó casi 35 mil millones de dólares, cifras que presentó como marcas sin precedente.

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Micher liga la cuarta transformación con igualdad sustantiva y resultados económicos

La legisladora dijo que durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se inauguraron 32 hospitales públicos y hay 274 mil viviendas en construcción. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La senadora también dijo que, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han inaugurado 32 hospitales públicos y hay 274 mil viviendas en construcción. A esa lista añadió el aumento del salario, que, según expuso, pasó de 2 mil 800 a 9 mil 582 pesos.

Con esos datos, Micher construyó un contraste con Argentina. Señaló que en ese país el gobierno desapareció el Ministerio de las Mujeres, disolvió el programa de vivienda PRO.CRE.AR y redujo 90% el gasto nacional destinado a hospitales respecto de 2023.

A partir de esa comparación, la morenista cuestionó a la oposición sobre el modelo de gobierno que propone. “¿Esa es la derecha? ¿Esa es la derecha que ustedes intentan implantar como modelo de gobierno o tienen otro?”, dijo desde tribuna.

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La legisladora sostuvo que los partidos opositores “están vacíos” y carecen de proyecto de nación. En su intervención, presentó los avances económicos y sociales como prueba de que la Cuarta Transformación sí tiene una ruta de gobierno definida.

Cree la senadora que las cifras solo sirven si llegan a las familias

La senadora de Morena descartó que los programas sociales se financien con impuestos, destacó el papel de la "austeridad republicana". FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Micher afirmó que la relación con Estados Unidos y con países de Europa se ha mantenido mediante un “diálogo constante”. A partir de ese punto, aseguró que mientras los salarios suben, el desempleo baja y la inflación se mantiene controlada.

También dijo que la clase media está en crecimiento y atribuyó esa tendencia a una política de colaboración internacional sin subordinación. “México no está aislado ni sometido. México produce, atrae inversión y decide su rumbo”, expresó.

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Para la senadora, las cifras económicas solo tienen valor si se traducen en condiciones concretas para los hogares. En ese sentido, aseguró que en 2026 más de 42 millones de personas son derechohabientes de los programas para el bienestar.

Micher afirmó que salarios, desempleo e inflación muestran estabilidad. (Foto: Twitter@MaluMicher)

Micher rechazó que esos recursos provengan de los impuestos, y afirmó que son resultado de la “austeridad republicana”. Desde esa lógica, defendió que los apoyos permiten que una persona adulta mayor no tenga que elegir entre comer o comprar medicinas, que una joven siga estudiando, que una mujer tenga ingreso propio y que una familia aspire a una vivienda digna.

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La titular de la Segob ,Rosa Icela Rodríguez, entregó este martes 1 de septiembre el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión durante la Sesión de Congreso General en la Cámara de Diputados, un acto que activó la revisión legislativa del estado que guarda la Administración Pública Federal entre 2025 y 2026.