México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

Guardar

El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este martes 1 de septiembre.

En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.

11:15 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones de forma normal este martes 1 de septiembre.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsCDMXSTCmexico-serviciosmexicos-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

Usuarios se burlan de Nodal tras confesar que le es más fácil escribir canciones de despecho que románticas: “No lo inspira Ángela”

El cantante y Ángela Aguilar ya llegaron a Marbella, sede que este año recibe por primera vez la gala de los premios fuera de América

Usuarios se burlan de Nodal tras confesar que le es más fácil escribir canciones de despecho que románticas: “No lo inspira Ángela”

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre

“El Wicho” o “R5”: qué revelan los corridos del líder del Cártel de Los Reyes

Un enfrentamiento armado el 31 de agosto en Michoacán habría dejado sin vida a Luis Enrique Barragán Chávez

“El Wicho” o “R5”: qué revelan los corridos del líder del Cártel de Los Reyes

Precio de la gasolina en Puebla este martes 1 de septiembre

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Puebla este martes 1 de septiembre

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nuevos detalles de la visita del Papa: la misa central será en el Monumento a los Españoles y se confirma la visitó al penal de Devoto

Nuevos detalles de la visita del Papa: la misa central será en el Monumento a los Españoles y se confirma la visitó al penal de Devoto

Cómo se escribe: operación despensa, en minúscula

Minerales críticos: el Perú tiene los recursos, pero necesita dominar la tecnología

Cuando el MEF recordó su misión

Mario Pergolini habló del retiro de Lionel Messi de la Selección: “¿Alguien pensaba que iba a seguir?”

INFOBAE AMÉRICA

Juez ordena alimentar por la fuerza al acusado del ataque que mató a una integrante de la Guardia Nacional en Washington

Juez ordena alimentar por la fuerza al acusado del ataque que mató a una integrante de la Guardia Nacional en Washington

Zohran Mamdani firmó una ley que permite comer al aire libre en Nueva York durante todo el año

El choque contra la realidad: ¿por qué el Zeitgeist moderno necesita al antisemitismo?

Quién es Duane "Keffe D" Davis, el exlíder pandillero que reveló el crimen de Tupac Shakur en un libro y cayó casi 30 años después

León XIV recorrerá la rambla de Montevideo y hará un acto cívico el día de su llegada: nuevos detalles de su agenda

DEPORTES

Messi casi fue “Leonardo”: el insólito error de la AFA que pudo cambiar para siempre su historia con la Selección

Messi casi fue “Leonardo”: el insólito error de la AFA que pudo cambiar para siempre su historia con la Selección

“Fin de una época” y “Un hueco imposible de reemplazar”: el retiro de Messi de la selección argentina en la tapa de los diarios del mundo

La vez que Messi quiso dejar la Selección y nadie se enteró: el episodio desconocido que contó su primer biógrafo oficial

Naomi Osaka sorprendió a todos en el US Open con un extravagante look inspirado en una leyenda de la NBA

Cómo está la renovación de Scaloni tras la despedida de Messi de la Selección y la baja clave que puede sufrir el cuerpo técnico