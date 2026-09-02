México

El santuario de burros de Otumba y otros destinos que podrás conocer con los Paseos Culturales del INAH

Otumba, Taxco, las Grutas de Cacahuamilpa, Guachimontones y los Llanos de Apan serán parte de los Paseos Culturales del INAH en septiembre

Una mujer con visera le da una zanahoria a un burro sobre un muro de piedra
Otumba cuenta con el primer santuario de burros del continente americano. (INAH)
Guardar

El santuario de burros de Otumba será uno de los destinos de los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante septiembre.

El recorrido está previsto para el 20 de septiembre y permitirá conocer el espacio creado para proteger a esta especie, junto con la historia local y la Casa Museo Gonzalo Carrasco.

PUBLICIDAD

Los Paseos Culturales del INAH ofrecerán visitas en el Estado de México, Guerrero y Jalisco mediante recorridos guiados por especialistas.

La programación busca acercar a las y los visitantes a sitios arqueológicos, paisajes naturales, patrimonio arquitectónico y procesos históricos que explican la identidad de distintas regiones del país.

Otumba alberga el primer santuario de burros de América

El paseo “Los burritos de Otumba: nobles rostros de un Pueblo Mágico mexiquense” pondrá el foco en una especie que durante generaciones facilitó las labores agrícolas, el transporte de personas y el traslado de materiales.

La localidad mexiquense cuenta con el primer santuario de burros del continente americano. El recinto fue creado en 2006 con el objetivo de proteger al mamífero mexicano, cuya población ha disminuido hasta colocarlo en peligro de extinción.

PUBLICIDAD

La visita permitirá reconocer la relación entre los habitantes de México y estos animales, que fueron parte de actividades cotidianas en comunidades rurales y zonas de producción agrícola.

El INAH informó que el recorrido también abordará el pasado de Otumba, una localidad vinculada con la batalla ocurrida el 7 de julio de 1520 entre el antiguo pueblo otomí y el ejército encabezado por Hernán Cortés.

La ruta incluirá la Casa Museo Gonzalo Carrasco, instalada en una construcción del siglo XIX donde nació el jesuita y pintor. Sus salas muestran elementos relacionados con el estilo de vida de aquella época.

El programa combina el acercamiento a la conservación de los burros con el conocimiento del patrimonio histórico local.

La propuesta busca mostrar que la memoria de un sitio también se construye a partir de las especies que acompañaron el trabajo y la vida diaria de sus habitantes.

Muro de piedra con una puerta de hierro en arco, una torre de campanario al fondo y una cúpula junto a árboles y cielo despejado
El recorrido también abordará el pasado de Otumba, una localidad vinculada con la batalla ocurrida el 7 de julio de 1520 entre el antiguo pueblo otomí y el ejército encabezado por Hernán Cortés. (INAH)

Chimalhuacán abrirá la agenda el 6 de septiembre

La primera visita del mes será “La tierra de los chimales. Chimalhuacán, Estado de México”, programada para el domingo 6 de septiembre.

El itinerario recorrerá los municipios de Chimalhuacán, Los Reyes La Paz y San Sebastián, territorios con un pasado prehispánico que aún conserva referencias de los pueblos originarios.

Los espacios novohispanos de la zona formarán parte de la explicación sobre el proceso evangelizador. Las construcciones y las calles permitirán observar distintas etapas de la transformación histórica de la región.

El organismo cultural indicó que estos recorridos están diseñados para acercar al público a lugares donde el patrimonio arqueológico, religioso y urbano permanece integrado a la vida contemporánea.

Las Grutas de Cacahuamilpa y Taxco reunirán naturaleza e historia minera

El domingo 13 de septiembre se realizará “Viaje al corazón de la Tierra. Explorando las Grutas de Cacahuamilpa, estado de Guerrero”.

La expedición recorrerá uno de los sistemas de cavernas más impresionantes del mundo. Durante la visita se explicará cómo el agua, las rocas y el paso de millones de años formaron el paisaje subterráneo.

El paseo concluirá en Taxco, ciudad cuya identidad está marcada por la actividad minera. La propuesta contempla una conversación sobre esa historia y una aproximación a la comida guerrerense.

La ruta conecta dos expresiones distintas del patrimonio: un entorno natural modelado durante largos periodos y una ciudad que conserva la huella de una actividad económica que definió su desarrollo.

Caverna subterránea iluminada con estalactitas en el techo, grandes estalagmitas en el suelo, luces artificiales y siluetas de personas
En Viaje al corazón de la Tierra. Explorando las Grutas de Cacahuamilpa, se explorará uno de los sistemas de cavernas más grandes de México. (INAH)

Guachimontones recibirá una visita de tres días en Teuchitlán

Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, los Paseos Culturales del INAH llegarán a la Zona Arqueológica de Guachimontones, en el municipio jalisciense de Teuchitlán.

El recorrido permitirá conocer las estructuras cónicas que distinguen a este sitio arqueológico. Las visitas también contemplan el Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”.

La estancia de tres días propone una aproximación más amplia al espacio y a los elementos que forman parte de su legado arqueológico.

El programa del INAH integra este destino a una agenda que reúne sitios de distintas épocas y regiones. La arqueología de Jalisco se suma así a los recorridos por el Estado de México y Guerrero.

Los Llanos de Apan mostrarán la arquitectura del México pulquero

El domingo 27 de septiembre se realizará “Arquitectura del México pulquero”, una visita por los Llanos de Apan, en el Estado de México.

La región se distinguió por el cultivo del maguey y por la producción de aguamiel. El itinerario mostrará también los testimonios arquitectónicos que permanecen como parte del auge pulquero.

El recorrido abordará el impacto de esa actividad en la organización territorial, el paisaje cultural y la historia del México decimonónico y moderno.

La propuesta permitirá observar cómo una actividad productiva transformó la economía regional y dejó huellas materiales que todavía forman parte de la identidad de los Llanos de Apan.

Estructura escalonada circular rodeada de árboles y colinas al atardecer, con el logotipo de INAH en la esquina inferior derecha
Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, los Paseos Culturales del INAH llegarán a la Zona Arqueológica de Guachimontones, en el municipio jalisciense de Teuchitlán. (INAH)

El INAH programa más de 100 destinos culturales cada año

Los Paseos Culturales del INAH cuentan con 60 años de experiencia y programan más de 100 destinos al año con especialistas en los temas y en la historia de los sitios visitados.

El Instituto señaló que el programa es pionero en la difusión del legado histórico mexicano y reúne recorridos centrados en arqueología, historia, arquitectura, patrimonio natural y expresiones culturales regionales.

Las personas interesadas pueden consultar costos, agendas, reservaciones y recomendaciones en los teléfonos (55) 5212 2371, (55) 5553 2365 y (55) 5553 3822, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas.

El correo electrónico habilitado para las reservaciones es reservaciones@inah.gob.mx.

Temas Relacionados

InahEstado De MexicoEdomexGuerreroJaliscoTaxcoTurismo En MexicoTurismo MexicoQue Hacermexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería Nacional Sorteo Mayor 4026: premio mayor y números ganadores del martes 1 de septiembre

El conteo del plazo de 60 días naturales para reclamar el premio iniciará al día siguiente de la publicación de los resultados

Resultados Lotería Nacional Sorteo Mayor 4026: premio mayor y números ganadores del martes 1 de septiembre

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Línea A del STC con retrasos en diferentes estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Línea A del STC con retrasos en diferentes estaciones

Nostalgia Toon Fest 2026: cosplay, coleccionables y actores de doblaje en un evento gratis en la Alcaldía Venustiano Carranza

Bart Simpson, Daphne, Rigby, Wolverine y Burbuja estarán presentes a través de las voces de sus intérpretes en el Nostalgia Toon Fest 2026

Nostalgia Toon Fest 2026: cosplay, coleccionables y actores de doblaje en un evento gratis en la Alcaldía Venustiano Carranza

Snack de avena con canela y chocolate blanco: delicioso, fácil y listo en solo 15 minutos

Este snack de canela que emula el sabor de los deliciosos rolles tradicionales y lo puedes preparar en minutos

Snack de avena con canela y chocolate blanco: delicioso, fácil y listo en solo 15 minutos

Ronald Johnson reconoce a México por el abatimiento del “R5”, líder del Cártel de Los Reyes

El embajador presentó la muerte del jefe criminal como prueba de que la presión sostenida y la cooperación bilateral pueden debilitar a grupos que operan en Michoacán y afectan a comunidades de ambos países

Ronald Johnson reconoce a México por el abatimiento del “R5”, líder del Cártel de Los Reyes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

Ronald Johnson reconoce a México por el abatimiento del “R5”, líder del Cártel de Los Reyes

Buscan en San Luis Potosí a Vanessa Almanza, colombiana vista por última vez el 28 de agosto

Así intentaron traficar por el AICM casi un kilo de extracto de ayahuasca procedente de Perú

Procesan a 12 adultos y un menor por secuestro exprés: robaron un tráiler con más de 2 mil cajas de vino tinto en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Así se vivió el concierto de Juan Gabriel de Bellas Artes en el cine

Así se vivió el concierto de Juan Gabriel de Bellas Artes en el cine

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

Joven actor revela fuerte accidente por bullying durante película de Adrián Uribe

Aldo Rendón vuelve a atacar a Mariana Ochoa y la llama “mustia” tras comprar la inmunidad

Encuesta revela al habitante favorito del público de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

El mexicano Jonathan Gómez deja el PAOK para jugar en Alemania

El mexicano Jonathan Gómez deja el PAOK para jugar en Alemania

Julio César Chávez se muestra emotivo con el cariño de su público: “Es increíble cómo se movía México cuando peleaba”

Checo Pérez cede el volante: Cadillac dará oportunidad a Colton Herta en Monza

Cuándo podría debutar el mexicano Santi Giménez con el Porto

Matías Almeyda deja atrás su pasado con Chivas y le quita peso al duelo contra América