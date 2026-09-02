El santuario de burros de Otumba y otros destinos que podrás conocer con los Paseos Culturales del INAH

Otumba cuenta con el primer santuario de burros del continente americano. (INAH)

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El santuario de burros de Otumba será uno de los destinos de los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante septiembre.

El recorrido está previsto para el 20 de septiembre y permitirá conocer el espacio creado para proteger a esta especie, junto con la historia local y la Casa Museo Gonzalo Carrasco.

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Los Paseos Culturales del INAH ofrecerán visitas en el Estado de México, Guerrero y Jalisco mediante recorridos guiados por especialistas.

La programación busca acercar a las y los visitantes a sitios arqueológicos, paisajes naturales, patrimonio arquitectónico y procesos históricos que explican la identidad de distintas regiones del país.

Otumba alberga el primer santuario de burros de América

El paseo “Los burritos de Otumba: nobles rostros de un Pueblo Mágico mexiquense” pondrá el foco en una especie que durante generaciones facilitó las labores agrícolas, el transporte de personas y el traslado de materiales.

La localidad mexiquense cuenta con el primer santuario de burros del continente americano. El recinto fue creado en 2006 con el objetivo de proteger al mamífero mexicano, cuya población ha disminuido hasta colocarlo en peligro de extinción.

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La visita permitirá reconocer la relación entre los habitantes de México y estos animales, que fueron parte de actividades cotidianas en comunidades rurales y zonas de producción agrícola.

El INAH informó que el recorrido también abordará el pasado de Otumba, una localidad vinculada con la batalla ocurrida el 7 de julio de 1520 entre el antiguo pueblo otomí y el ejército encabezado por Hernán Cortés.

La ruta incluirá la Casa Museo Gonzalo Carrasco, instalada en una construcción del siglo XIX donde nació el jesuita y pintor. Sus salas muestran elementos relacionados con el estilo de vida de aquella época.

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El programa combina el acercamiento a la conservación de los burros con el conocimiento del patrimonio histórico local.

La propuesta busca mostrar que la memoria de un sitio también se construye a partir de las especies que acompañaron el trabajo y la vida diaria de sus habitantes.

El recorrido también abordará el pasado de Otumba, una localidad vinculada con la batalla ocurrida el 7 de julio de 1520 entre el antiguo pueblo otomí y el ejército encabezado por Hernán Cortés. (INAH)

Chimalhuacán abrirá la agenda el 6 de septiembre

La primera visita del mes será “La tierra de los chimales. Chimalhuacán, Estado de México”, programada para el domingo 6 de septiembre.

El itinerario recorrerá los municipios de Chimalhuacán, Los Reyes La Paz y San Sebastián, territorios con un pasado prehispánico que aún conserva referencias de los pueblos originarios.

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Los espacios novohispanos de la zona formarán parte de la explicación sobre el proceso evangelizador. Las construcciones y las calles permitirán observar distintas etapas de la transformación histórica de la región.

El organismo cultural indicó que estos recorridos están diseñados para acercar al público a lugares donde el patrimonio arqueológico, religioso y urbano permanece integrado a la vida contemporánea.

Las Grutas de Cacahuamilpa y Taxco reunirán naturaleza e historia minera

El domingo 13 de septiembre se realizará “Viaje al corazón de la Tierra. Explorando las Grutas de Cacahuamilpa, estado de Guerrero”.

La expedición recorrerá uno de los sistemas de cavernas más impresionantes del mundo. Durante la visita se explicará cómo el agua, las rocas y el paso de millones de años formaron el paisaje subterráneo.

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El paseo concluirá en Taxco, ciudad cuya identidad está marcada por la actividad minera. La propuesta contempla una conversación sobre esa historia y una aproximación a la comida guerrerense.

La ruta conecta dos expresiones distintas del patrimonio: un entorno natural modelado durante largos periodos y una ciudad que conserva la huella de una actividad económica que definió su desarrollo.

En Viaje al corazón de la Tierra. Explorando las Grutas de Cacahuamilpa, se explorará uno de los sistemas de cavernas más grandes de México. (INAH)

Guachimontones recibirá una visita de tres días en Teuchitlán

Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, los Paseos Culturales del INAH llegarán a la Zona Arqueológica de Guachimontones, en el municipio jalisciense de Teuchitlán.

El recorrido permitirá conocer las estructuras cónicas que distinguen a este sitio arqueológico. Las visitas también contemplan el Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”.

La estancia de tres días propone una aproximación más amplia al espacio y a los elementos que forman parte de su legado arqueológico.

El programa del INAH integra este destino a una agenda que reúne sitios de distintas épocas y regiones. La arqueología de Jalisco se suma así a los recorridos por el Estado de México y Guerrero.

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Los Llanos de Apan mostrarán la arquitectura del México pulquero

El domingo 27 de septiembre se realizará “Arquitectura del México pulquero”, una visita por los Llanos de Apan, en el Estado de México.

La región se distinguió por el cultivo del maguey y por la producción de aguamiel. El itinerario mostrará también los testimonios arquitectónicos que permanecen como parte del auge pulquero.

El recorrido abordará el impacto de esa actividad en la organización territorial, el paisaje cultural y la historia del México decimonónico y moderno.

La propuesta permitirá observar cómo una actividad productiva transformó la economía regional y dejó huellas materiales que todavía forman parte de la identidad de los Llanos de Apan.

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Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, los Paseos Culturales del INAH llegarán a la Zona Arqueológica de Guachimontones, en el municipio jalisciense de Teuchitlán. (INAH)

El INAH programa más de 100 destinos culturales cada año

Los Paseos Culturales del INAH cuentan con 60 años de experiencia y programan más de 100 destinos al año con especialistas en los temas y en la historia de los sitios visitados.

El Instituto señaló que el programa es pionero en la difusión del legado histórico mexicano y reúne recorridos centrados en arqueología, historia, arquitectura, patrimonio natural y expresiones culturales regionales.

Las personas interesadas pueden consultar costos, agendas, reservaciones y recomendaciones en los teléfonos (55) 5212 2371, (55) 5553 2365 y (55) 5553 3822, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas.

El correo electrónico habilitado para las reservaciones es reservaciones@inah.gob.mx.