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El Wolverhampton de Raúl Jiménez cae goleado por el West Ham de Edson Álvarez

El delantero dejó el toque decisivo para el tanto de Marshall Munetsi, aunque el cuadro londinense se impuso en la Championship, firmando un 4-2 contundente

El duelo que prometía un cara a cara entre mexicanos terminó con un atacante vigente y un mediocampista fuera de la convocatoria una vez más. (REUTERS: Carl Recine/Phil Noble)
El duelo que prometía un cara a cara entre mexicanos terminó con un atacante vigente y un mediocampista fuera de la convocatoria una vez más. (REUTERS: Carl Recine/Phil Noble)
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El choque entre Wolverhampton y West Ham en la Championship 2026/27 prometía ser un duelo de mexicanos en Inglaterra.

Sin embargo, la realidad fue distinta: Raúl Jiménez sí fue titular y participó en el primer gol de los Wolves, mientras que Edson Álvarez volvió a ser relegado de la convocatoria, confirmando que su futuro en los Hammers es incierto.

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El Wolverhampton vs West Ham en la Championship 2026/27 terminó con un 4-2 a favor de los Hammers, dejando un contraste entre Raúl Jiménez y Edson Álvarez. (X/ @WestHam)
El Wolverhampton vs West Ham en la Championship 2026/27 terminó con un 4-2 a favor de los Hammers, dejando un contraste entre Raúl Jiménez y Edson Álvarez. (X/ @WestHam)

El marcador final de 4-2 a favor del West Ham reflejó no sólo la contundencia de los locales, sino también el contraste en las trayectorias de ambos futbolistas: uno sigue compitiendo, el otro parece vivir sus últimos días en el club.

Raúl Jiménez, referente en la derrota

Aunque el Wolverhampton cayó de manera contundente, Raúl mostró destellos de liderazgo ofensivo.

  • Minutos jugados: 65, salió de cambio por Jordan James.
  • Participación ofensiva: un disparo al travesaño y otro a portería.
  • Influencia: toque clave en el gol de Munetsi, que acercó a Wolves 2-1 antes del descanso.
  • Experiencia: su rol va más allá de los goles, aporta presión y guía a los jóvenes.
  • Contrato vigente: firmado por dos años, con la misión de liderar el ascenso a Premier League.
Raúl Jiménez fue titular con el Wolverhampton y participó en el primer gol de los Wolves con un pase clave en la anotación de Munetsi. REUTERS/Tony Obrien
Raúl Jiménez fue titular con el Wolverhampton y participó en el primer gol de los Wolves con un pase clave en la anotación de Munetsi. REUTERS/Tony Obrien

De esta manera, el delantero mexicano, a sus 35 años, sigue siendo pieza fundamental en el esquema de César Peixoto. Su presencia en el campo es símbolo de vigencia y compromiso.

Edson Álvarez, ausente y con futuro incierto en Inglaterra

La ausencia del “Machín” fue uno de los temas más comentados alrededor del partido.

  • No convocado: por cuarta jornada consecutiva en Championship.
  • Mensaje del club: Nuno Espírito Santo no lo contemplaría en sus planes.
  • Mercado de fichajes: se habrían caído negociaciones con clubes como Sevilla, Real Sociedad y Olympiacos.
  • Escenario más probable: permanecer en el West Ham, relegado en Championship.
  • Selección Mexicana: su falta de minutos compromete su rol como líder rumbo al siguiente ciclo mundialista.
Edson Álvarez quedó fuera de la convocatoria por cuarta jornada consecutiva con el West Ham en la Championship. Reuters/Ed Syke
Edson Álvarez quedó fuera de la convocatoria por cuarta jornada consecutiva con el West Ham en la Championship. Reuters/Ed Syke

En este sentido, Edson, enfrenta un dilema: quedarse sin ritmo competitivo en Inglaterra o buscar ligas de menor nivel en Europa. Su situación preocupa tanto a la afición como al cuerpo técnico nacional.

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Implicaciones para los mexicanos en Europa

El partido dejó una lectura clara sobre el presente de ambos jugadores.

  • Jiménez: mantiene protagonismo en Wolves, con goles y asistencias recientes que lo respaldan.
  • Álvarez: su exclusión anticipa el cierre de ciclo con el West Ham, sin alternativas de primer nivel.
  • Selección Mexicana: el contraste genera debate sobre un delantero veterano aún vigente y un mediocampista en riesgo de perder ritmo competitivo.
La falta de minutos de Edson Álvarez en Inglaterra compromete su rol con el Tri rumbo al siguiente ciclo mundialista y abre debate sobre los mexicanos en Europa. REUTERS/Fernando Carranza
La falta de minutos de Edson Álvarez en Inglaterra compromete su rol con el Tri rumbo al siguiente ciclo mundialista y abre debate sobre los mexicanos en Europa. REUTERS/Fernando Carranza

Así, la goleada del West Ham no sólo fue un marcador más en la Championship, sino también un reflejo de las distintas trayectorias de dos referentes mexicanos en Europa.

Mientras Jiménez sigue compitiendo y proyecta mantenerse en buen nivel para un posible regreso a México con la Águilas del América, Álvarez se enfrenta a la incertidumbre de un futuro sin minutos en Inglaterra.

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