Con la presidencia de la SCJN en juego, Lenia Batres se toma foto con el magnate Carlos Slim

La ministra Lenia Batres, que busca la Presidencia de la SCJN, se tomó una fotografía con el empresario Carlos Slim. Crédito: X/ @LeniaBatres

Guardar

Este martes, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, compartió en sus redes sociales la fotografía que se tomó con el magnate y empresario mexicano, Carlos Slim.

Cabe señalar que a su arribo a Palacio Nacional, donde la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su Segundo Informe de Gobierno, la autodenominada “Ministra del Pueblo” se fotografío con diversos personajes públicos.

PUBLICIDAD

Lenia Batres también se toma foto con Ernestina Godoy

A través de su cuenta de X, la togada subió las fotografías que se tomó, acompañadas del hashtag #MinistraDelPueblo. Sin embargo, la que más destaca es en la que aparece con el dueño de Telmex y Telcel, Carlos Slim Helú.

Batres Guadarrama también se tomó fotografías con el actor Damián Alcázar y con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Aparece además junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en una imagen que incluye al ministro presidente Hugo Aguilar y a sus compañeros del Pleno, Sara Irene Herrerías e Irving Espinosa.

PUBLICIDAD

Busca presidencia de la Suprema Corte

La estrategia de exposición pública de Batres coincide con su aspiración declarada de encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 1 de septiembre de 2027, de acuerdo con un reportaje de Proceso. La ministra, de 56 años, ya compitió por la presidencia del tribunal en la elección anterior, en la que fue superada por Hugo Aguilar Ortiz.

La ministra Lenia Batres también se tomó una foto con el actor Damián Alcázar. Crédito: X/ @LeniaBatres

Batres mantiene desde entonces un perfil activo en redes sociales, donde se presenta como la “Ministra del Pueblo”. Esa etiqueta reaparece en la publicación de las fotografías con Slim, Alcázar, Godoy y el resto de los funcionarios presentes en el informe presidencial.

PUBLICIDAD

Artículo de la Constitución beneficia a Yasmín Esquivel

De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución mexicana, mismo que fue modificado con la reforma al Poder Judicial que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, la renovación de la presidencia de la Suprema Corte se dará cada dos años de forma rotatoria, correspondiendo a quien haya tenido el mayor número de votos en la elección popular.

Con base en ese numeral, Lenia Batres tendría que ser designada ministra presidenta de la SCJN en el 2027, en lugar de Hugo Aguilar.

Sin embargo, el Legislativo también dejó activo el artículo 97 de la Constitución, el cual establece, en uno de sus párrafos, que el Pleno del Máximo Tribunal del país elegirá cada cuatro años a su presidente de entre sus propios miembros, sin posibilidad de reelección inmediata.

PUBLICIDAD

Lenia Batres también se fotografió con la fiscal Ernestina Godoy. Crédito: X/ @LeniaBatres

De acuerdo con diversos reportes, este último artículo beneficia a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien sería la favorita de los empresarios para presidir la Corte, ya que le daría más certidumbre a sus inversiones en el país.

En consecuencia, la mayoría de sus compañeros ministros votarían por ella el año entrante.

No corrigen doble proceso de designación

Con la antinomia constitucional, que los legisladores no corrigieron en la segunda reforma judicial que votaron y aprobaron hace unos meses, el Pleno de la Corte deberá decidir con cuál artículo elegirán a su próxima presidenta o presidente.

La ministra Lenia Batres estuvo presente en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @LeniaBatres

Tampoco se debe olvidar que, hace unas semanas, Sheinbaum Pardo reconoció que los empresarios le plantearon nombres distintos a Batres Guadarrama para encabezar la Corte. Reportes sobre aquella reunión colocaron a Slim entre los asistentes.

PUBLICIDAD

Vamos a ver si la foto entre Lania Batres y Carlos Slim trae un beneficio para las aspiraciones de la “Ministra del Pueblo” al interior de la SCJN, justamente, en un evento de Claudia Sheinbaum.