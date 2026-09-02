México

Checo Pérez cede el volante: Cadillac dará oportunidad a Colton Herta en Monza

La escudería confirmó que el estadounidense pilotará el monoplaza del corredor mexicano durante la práctica 1 del Gran Premio de Italia

El piloto estadounidense conducirá el auto de Checo en la FP1
El piloto estadounidense conducirá el auto de Checo en la FP1
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Este fin de semana la Fórmula Uno continuará con la celebración del Gran Premio de Italia, donde habrá cambios en la escudería Cadillac e involucra al piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, y al novato estadounidense Colton Herta.

Cadillac F1 decidió que el mexicano deje su asiento para que Colton Herta tenga participación en la FP1 como parte del programa obligatorio para corredores rookies dispuesto por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

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La determinación llena de ilusión al estadounidense, pues desea contribuir en Cadillac junto con su propio programa de Fórmula 2 en uno de los circuitos más emblemáticos del deporte motor este fin de semana.

Esta será la tercera ocasión que Colton Herta tendrá participación en Cadillac F1, después de sustituir a Sergio Checo Pérez en los entrenamientos de Barcelona-Cataluña en junio y reemplazó a Valtteri Bottas en la práctica 1 en Hungaroring en julio.

“Esta es una excelente oportunidad para experimentar diferentes aspectos del MAC-26. Tras haber conducido en los circuitos de alta carga aerodinámica de Barcelona y Budapest, el desafío será muy diferente en Monza”, dijo el norteamericano.

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“Con el coche configurado para una baja resistencia al aire, se moverá más, lo que exigirá mayor precisión en las frenadas y en trazar las curvas con una precisión milimétrica en las chicanas”, explicó Colton Herta que sigue en la búsqueda de su Superlicencia para poder competir oficialmente en la Fórmula Uno.

Monza, lugar de buenos recuerdos para Checo Pérez

Dos pilotos de Fórmula 1 con trajes de competición y gorras en un podio mientras uno levanta los puños.
El piloto mexicano realizó una de sus mejores carreras con la escudería Sauber. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Pérez Mendoza volverá a conducir en Italia, donde en 2012, siendo competidor de la escudería Sauber, realizó una remontada fantástica, de P12 a P2, para subir al pódium y ganar el respeto del histórico piloto Niki Lauda en la ceremonia de premiación.

Ahora, en el equipo Cadillac, Checo Pérez quiere revivir esa voltereta espectacular en el Autódromo Nacional de Monza para subir por vez primera a la zona de puntos. La primera prueba será romper la barrera de la Qualy 1 y luego hacer su mejor carrera de la temporada 2026.

Cadillac Fórmula One Team ha vivido dificultades en la presente campaña y lo que Checo Pérez exige para esta segunda mitad es mayor desarrollo y más rendimiento en su monoplaza, en vista que sus últimas carreras han sido “una decepción” para el mexicano.

“Creo que las últimas carreras han sido una decepción. Hay mucha decepción porque no hemos estado evolucionando ni mejorando. Y, al ser un equipo nuevo, eso es precisamente lo que deberíamos estar haciendo continuamente”, dijo en el pódcast Beyond the Grid.

“Sentí que hubo cierto estancamiento en las últimas carreras y por eso tuvimos que revisar cómo estábamos haciendo las cosas. Obviamente, al ser un equipo nuevo, hay muchas cosas que estamos aprendiendo constantemente”, complemento Sergio Pérez.

Resultados parciales de Checo Pérez en la temporada 2026

Pérez Mendoza intentará sumar sus primeros puntos en Bélgica
Sergio Pérez intentará sumar sus primeros puntos en Monza(X / Sergio Pérez)

El mexicano ya competió en doce ocasiones con la escudería Cadillac este año, así desfilan los puntajes de Sergio Pérez antes de celebrar el Gran Premio de Italia:

  • Gran Premio de Australia: 16º lugar.
  • Gran Premio de China: 15º posición.
  • Gran Premio de Japón: 17º escalón.
  • Gran Premio de Miami: 16º puesto.
  • Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera.
  • Gran Premio de Mónaco: 15º sitio (por sanción de 10 segundos).
  • Gran Premio de Barcelona: 14º peldaño.
  • Gran Premio de Austria: 21º casilla.
  • Gran Premio de Gran Bretaña: 14º posicionamiento.
  • Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia.
  • Gran Premio de Hungría: Abandonó el gran premio.
  • Gran Premio de Países Bajos: 15º lugar.

Horarios para ver a Sergio Pérez en Monza

Primer plano de un hombre sonriente con gafas de sol, gorra negra con el logo de Cadillac Formula 1 Team y una chaqueta oscura con parches de patrocinadores.
Cadillac F1 contrató al mexicano para competir en la temporada 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viernes 4 de septiembre

  • Práctica dos: 8:00 am

Sábado 5 de septiembre

  • Práctica tres: 4:30 am
  • Clasificación: 8:00 am

Domingo 6 de septiembre

  • Gran Premio de Italia: 7:00 am

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