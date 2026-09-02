Tiene un alberca natural color turquesa y un romántico lugar llamado “Paseo del Beso”: el pueblito poco conocido de Nayarit que aún no se ha gentrificado

Ubicado en la Riviera Nayarit y dentro del municipio de Compostela, este poblado pesquero está junto a Rincón de Guayabitos (Expedia)

Guardar

Los Ayala, en Nayarit, concentra en una franja de 1 kilómetro una playa de oleaje casi nulo, un sendero llamado Paseo del Beso y acceso a caletas e islas cercanas, una combinación que lo coloca como opción para viajeros que buscan mar tranquilo, estancias más discretas y precios de hospedaje y comida por debajo de destinos como Sayulita o Puerto Vallarta que ya luchan con la gentrificación.

Ubicado en la Riviera Nayarit y dentro del municipio de Compostela, este poblado pesquero está junto a Rincón de Guayabitos, aunque con menor afluencia de visitantes.

PUBLICIDAD

A este pueblo se llega en una hora en coche desde el aeropuerto de Puerto Vallarta y puede recorrerse a pie en menos de 15 minutos.

La playa principal forma una bahía cerrada protegida por montañas y vegetación tropical condición que reduce el oleaje y permite nadar, flotar, remar y practicar paddleboard con mayor facilidad, por lo que se ubica entre las preferidas de familias con niños pequeños.

(Google maps/ Pika Gutiérrez)

La bahía conecta con Playa del Beso, Playa Tortuga e Isla del Coral

A los costados de la playa principal están algunos de los puntos más buscados de la zona tales como Playa del Beso, también llamada Playa Frideras, la cual puede alcanzarse caminando por la orilla cuando baja la marea o en lancha.

PUBLICIDAD

Se trata de una pequeña caleta rodeada de formaciones rocosas y asociada con planes en pareja por su ambiente resguardado. En el mismo corredor costero también está Playa Tortuga, donde cada año anidan tortugas marinas.

Desde Los Ayala además salen lanchas hacia la Isla del Coral para hacer snorkel entre arrecifes y peces multicolores. La oferta acuática también incluye kayak, pesca deportiva y recorridos a la Isla del Cangrejo.

Uno de los atractivos más conocidos en tierra es el Paseo del Beso, un sendero de alrededor de 15 minutos que atraviesa vegetación tropical y enlaza la playa principal con Playa Frideras. La tradición local sostiene que las parejas que lo recorren de la mano fortalecen su relación, y al final del trayecto suele haber pedidas de matrimonio entre las rocas.

PUBLICIDAD

El pueblo también tiene una plaza principal con kiosco y pinturas de artistas locales exhibidas al aire libre. A eso se suma un mirador panorámico con vista a toda la bahía.

La tradición local sostiene que las parejas que lo recorren de la mano fortalecen su relación (Google maps)

Entre diciembre y marzo coincide el clima seco con avistamiento de ballenas

La temporada que se recomienda para visitar Los Ayala va de diciembre a marzo. En esos meses hay clima seco y avistamiento de ballenas jorobadas.

El perfil del destino se aleja de los resorts todo incluido, los antros y la vida nocturna orientada a públicos jóvenes. En su lugar predominan bungalows familiares, hoteles boutique pequeños y casas de renta vacacional.

Entre noviembre y abril el poblado recibe a residentes de Canadá y Estados Unidos que llegan atraídos por la tranquilidad y la calidad de vida del sitio. Fuera de ese periodo, la afluencia baja de forma marcada.

PUBLICIDAD

La temporada que se recomienda para visitar Los Ayala va de diciembre a marzo. (Google maps)

Entre las opciones de hospedaje mencionadas aparecen Santa Martha Bungalows, a pie de playa y con restaurante propio, y Villas de la Roca, con vistas panorámicas.

Tanto el alojamiento como la comida tienen precios más accesibles que en Sayulita, Punta Mita y Puerto Vallarta.

La cocina local gira alrededor del pescado zarandeado, preparación típica de la costa nayarita hecha con chiles secos, cítricos y especias, cocinado entero a la parrilla. Suele servirse con tortillas de maíz, salsas caseras, arroz y ensalada de nopales.

El recetario más repetido en las palapas frente al mar incluye tacos de pescado capeado con salsa de chipotle y limón, cocteles de camarón con salsa de tomate, cebolla morada, aguacate y galletas saladas, además de ceviches de sierra o pargo preparados al momento.

PUBLICIDAD

Para acompañar se ofrecen cerveza con Clamato o micheladas cubanas, y como postre cocada casera o plátanos rellenos con crema.