Quién es Jonathan Gomez, mexicano convocado a la Europa League con PAOK

El mexicano buscará avanzar en la competición europea. [Captura de Pantalla]

Luego de consolidarse como titular en la Segunda División de España durante la última temporada, Jonathan Gómez vuelve a tener una oportunidad en la élite del futbol europeo.

El lateral izquierdo mexicano fue incluido por el PAOK en la convocatoria para disputar la fase previa de la UEFA Europa League, donde el conjunto griego buscará avanzar al torneo continental enfrentando al Dynamo Kyiv.

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La noticia representa un nuevo capítulo para un futbolista que, con apenas 22 años, continúa construyendo su carrera en Europa y busca dar el salto definitivo al máximo nivel.

Jonathan Gómez, el lateral mexicano que busca consolidarse en Europa

Nacido el 1 de septiembre de 2003 en North Richland Hills, Texas, Jonathan Gómez cuenta con ascendencia mexicana y desde muy joven llamó la atención por sus condiciones como lateral izquierdo.

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Formado en las categorías inferiores de FC Dallas, debutó como profesional siendo adolescente y rápidamente despertó el interés de clubes europeos gracias a su capacidad para incorporarse al ataque, velocidad por la banda y buen manejo del balón.

Jonathan Gomez jugó la Copa Mundial Sub-20 con USA. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Su crecimiento lo llevó a fichar por la Real Sociedad, donde continuó su desarrollo en el equipo filial antes de sumar experiencia mediante una cesión con el Mirandés. Posteriormente, en 2024, fue transferido al PAOK de Grecia, una institución acostumbrada a competir tanto en la Superliga griega como en torneos organizados por la UEFA.

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Con el objetivo de tener mayor continuidad, Gómez fue cedido al Albacete para la temporada 2025-26. Ahí logró consolidarse como uno de los habituales en el esquema del conjunto español, acumulando más de 40 apariciones oficiales y superando el centenar de partidos como profesional entre sus distintas experiencias en Europa.

Ese recorrido le permitió regresar al PAOK con mayores argumentos para competir por un lugar en la plantilla principal.

La convocatoria con PAOK representa una nueva oportunidad

El regreso de Jonathan Gómez al club griego llega acompañado de una oportunidad importante. El mexicano fue considerado para la serie de clasificación de la competición UEFA, en la que el PAOK buscará obtener uno de los boletos a la competencia continental de la Champions enfrentando al Dynamo Kyiv.

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Aunque aún deberá ganarse minutos dentro del equipo dirigido por el conjunto heleno, aparecer en la convocatoria refleja la confianza del cuerpo técnico para integrarlo nuevamente al proyecto deportivo.

Además, el club mantiene al mexicano registrado dentro de su plantilla para la temporada 2026-27, donde comparte posición con futbolistas de experiencia internacional.

A nivel internacional, Gómez también ha vivido una trayectoria particular. Durante su proceso formativo representó tanto a Estados Unidos como a México en distintas categorías juveniles.

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Incluso recibió convocatorias con ambas federaciones, aunque fue con el Tricolor donde debutó con la selección mayor en un partido amistoso en 2022. Esa experiencia lo mantiene como un futbolista elegible para futuros procesos de la Selección Mexicana, siempre que logre consolidar regularidad en el futbol europeo.

Con apenas 22 años, Jonathan Gómez todavía se encuentra en una etapa de crecimiento.

El lateral suma minutos en Europa desde chico. (Instagram/ @_jonathan.gomez)

Su convocatoria con el PAOK para disputar la fase previa de la Europa League representa mucho más que una simple aparición en una lista: es la posibilidad de demostrar que está listo para competir en escenarios internacionales de mayor exigencia.

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Si logra aprovechar esta oportunidad, el lateral mexicano podría dar un paso importante en su carrera y volver a colocarse entre los futbolistas nacionales que buscan hacerse un lugar en el futbol europeo.