Karol Rojas regresa a Exatlón México: la derrota que cambió su forma de competir y alerta a sus rivales

La participante Karol viste la camiseta roja tras llegar como refuerzo a la décima temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta semana Exatlón México se renueva en las pantallas de TV Azteca. La décima temporada vive una transmisión de cuatro horas, algo nunca antes visto en el programa conducido por Antonio Rosique, quien anuncio que habría nuevos competidores en las playas de República Dominicana.

Para reforzar al Equipo Rojo, el narrador le dio la bienvenida a la mexicana Karol Rojas, de Guanajuato, con raíces familiares en Jalisco, para tomar revancha en las tierras del Exatlón tras ser la eliminada número 24 en la novena edición del reality.

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Al ser entrevistada por la producción, la atleta de 21 años recordó su derrota más dolorosa en Exatlón México y cuáles fueron los aprendizajes de su última actuación para ser una mejor competidora en este décimo aniversario del programa transmitido por Azteca Uno.

“Mi mayor derrota fue conmigo misma. Finalmente no la pude controlar del todo, por eso digo que vengo más fuerte ahora, ya sé a lo que vengo, ya sé de qué trata esto. Y hablando de juego, pues mi peor derrota fue cuando perdimos el juego por la familia. Ese juego me dolió bastante”, recordó Karol Rojas.

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¿Cuál fue su mayor victoria?

La mexicana viene a la temporada 10 para reforzar al equipo Rojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso contrario, también rememoró su mejor triunfo dentro de Exatlón México.

“Una de las victorias más marcadas que tengo, yo creo que es cuando me gané mi primer medalla, que la verdad es que la veía un tanto lejos, pero al final lo pude hacer y sé que soy muy capaz de hacer varias cosas”. destacó la gimnasta nacional.

¿Qué rival quiere volver a enfrentar en Exatlón?

Karol Rojas la desea enfrentar y afirma tener buenos consejos de la multicampeona. (FB/ExatlonMX)

A lo largo de la historia del Exatlón, han habido muchas rivalidades épicas. Karol Rojas, en su primera participación, reveló que una participante quedó marcada en su memoria y la desearía enfrentar pronto en alguno de los circuitos.

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Sin embargo, en esta décima temporada no sería posible, pues la persona señalada es la vigente campeona Mati Álvarez, quien no hizo el viaje a República Dominicana al anunciar su retiro del programa tras consolidarse como la máxima ganadora del Exatlón México.

No obstante, Karol advirtió a sus oponentes que vuelve a las tierras y playas del Exatlón con muchos consejos de Mati Álvarez y siente que es una ventaja a su favor en su segunda aparición en el programa deportivo de la cadena TV Azteca.

“No era mi rival, pero alguna vez me tocó competir con ella en una Danger Zone. Jamás voy a olvidar que tuve la oportunidad de competir contigo, contra la campeona vigente, la pentacampeona. Aprendí demasiado de Mati (Álvarez), vengo con muchos consejos de ella, entonces ella a pesar de que no es mi rival, pude competir contra ella alguna vez, entonces puede que ella sea”. comentó Karol Rojas.

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Estas palabras dedicaría a quien era antes

La gimnasta de 21 años refuerza al equipo rojo en esta décima temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven atleta admite que en esta décima versión de Exatlón México hay contrincantes con diferentes cualidades. Karol Rojas reconoce que la pueden considerar una rival a modo, pero ella advierte que es capaz de hacer muchas cosas y se aconseja a sí misma estar centrada en el ahora, en lugar de preocuparse por lo que suceda en el futuro.

“Le diría que deje de preocuparse por el futuro, que se concentre en su presente y en todo lo que está viviendo y la oportunidad que está teniendo de estar aquí, que es muy capaz de hacer muchas cosas, que de pensar que no puede”, enfatizó.

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“Vengo a darlo todo”

Luego de competir en Exatlón México el año pasado, la gimnasta Karol Rojas describió al programa como un “reto gigante” y “algo inexplicable”, tanto que después de vivir esta experiencia, promete no repetir lo de su última vivencia para llegar más lejos en este décimo aniversario.

“Para mí Exatlón es un reto gigante, es algo que jamás me hubiera imaginado vivir. Es algo inexplicable. Literalmente, el estar aquí otra vez me pone unos nervios padrísimos, no son nervios como la primera vez que venía algo nuevo. Ya lo conozco y vengo a darlo todo de mí”, recalcó.