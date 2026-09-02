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Cuándo podría debutar el mexicano Santi Giménez con el Porto

El delantero ya entrena con los Dragones para aportar en la Primeira Liga tras llegar a préstamo desde el AC Milan

El nuevo refuerzo del Porto afrontará intensas semanas en la Primeira Liga y Champions League, y su debut dependerá con Francesco Farioli (X/ @FCPorto)
El nuevo refuerzo del Porto afrontará intensas semanas en la Primeira Liga y Champions League, y su debut dependerá con Francesco Farioli (X/ @FCPorto)
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Santiago Giménez comienza a tomar ritmo en Portugal después de cerrar su esperada llegada al Porto a préstamo desde el AC Milan.

El delantero mexicano ya tuvo su primera sesión con el plantel y afronta los días previos a una nueva etapa en el futbol europeo.

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Santiago Giménez se incorporó al Porto a préstamo desde el AC Milan y comienza a entrenar con el plantel en Portugal. (X/ @FCPorto)
Santiago Giménez se incorporó al Porto a préstamo desde el AC Milan y comienza a entrenar con el plantel en Portugal. (X/ @FCPorto)

El calendario le presenta varios compromisos al conjunto portugués durante septiembre. La decisión sobre cuándo tendrá sus primeros minutos dependerá de su adaptación a los entrenamientos y de la planificación que defina el cuerpo técnico.

Moreirense aparece como la primera opción para su estreno

El partido ante Moreirense representa la oportunidad más próxima para que el exjugador de Cruz Azul tenga sus primeros minutos con la camiseta del Porto.

El encuentro está previsto para el viernes 4 de septiembre en el Estádio do Dragão. La cercanía de la fecha será un factor para definir su participación. Santiago recién se incorporó a los entrenamientos, por lo que contará con pocos días de trabajo junto a la plantilla antes de ese compromiso.

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  • Partido: Porto vs Moreirense
  • Competencia: Primeira Liga
  • Fecha: viernes 4 de septiembre
  • Jornada: quinta
  • Sede: Estádio do Dragão
  • Horario estimado: 13:15 horas del centro de México
El partido Porto vs Moreirense se perfila como la opción más próxima para el debut del Chaquito en el Estádio do Dragão. REUTERS/Miguel Vidal
El partido Porto vs Moreirense se perfila como la opción más próxima para el debut del Chaquito en el Estádio do Dragão. REUTERS/Miguel Vidal

La convocatoria contra el Moreirense todavía no está confirmada. El club puede optar por incluirlo como alternativa desde el banco o darle más tiempo para conocer los movimientos del equipo y alcanzar el ritmo competitivo que exige la Primeira Liga.

La Champions League y Casa Pia surgen como alternativas

Si Giménez no recibe minutos este 4 de septiembre, sus siguientes opciones llegarían en los partidos posteriores del Porto:

  • Posible alternativa: Porto vs Manchester City
  • Competencia: Champions League
  • Condición: sujeto a la convocatoria de Francesco Farioli y al calendario oficial

El duelo europeo podría representar una oportunidad para que el cuerpo técnico valore su estado físico y su adaptación antes de exponerlo en un partido de mayor exigencia.

El encuentro Porto vs Manchester City en la Champions League aparece como alternativa, sujeto a las convocatorias de Francesco Farioli. REUTERS/Miguel Riopa
El encuentro Porto vs Manchester City en la Champions League aparece como alternativa, sujeto a las convocatorias de Francesco Farioli. REUTERS/Miguel Riopa

Otra fecha que figura como posibilidad es el partido de la Primeira Liga frente a Casa Pia, previsto para el 12 de septiembre.

  • Posible alternativa: Casa Pia vs Porto
  • Competencia: Primeira Liga
  • Fecha: 12 de septiembre
  • Condición: dependerá de si Giménez participa en los encuentros anteriores

En este sentido, por ahora, la única fecha inmediata y concreta sería la del Moreirense. Las demás posibilidades están sujetas a su evolución en los entrenamientos, las decisiones del entrenador y la lista de convocados para cada jornada.

Giménez inicia su tercera experiencia en el futbol europeo

El “Chaquito” se despidió del AC Milan con un emotivo mensaje: “Los llevaré siempre en mi corazón”. El texto marcó el cierre de su paso por Italia, donde disputó 37 partidos oficiales, anotó siete goles y dio seis asistencias.

Antes de llegar al Milan, Santiago tuvo una grata etapa con el Feyenoord, club con el que registró 65 goles y 14 asistencias en 105 encuentros.

Héctor Herrera, Tecatito Corona, Miguel Layún y Diego Reyes (Foto: Twitter/@lopezdoriga/@jcdiazmurrieta/@FCPorto)
Santiago se incorporó a la lista de mexicanos que miliaron en el Porto. (Especial)

De esta manera, el atacante, formado en Cruz Azul, también se incorporará a la lista de mexicanos que jugaron en el primer equipo del Porto. Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona, Miguel Layún, Diego Reyes y Jorge Sánchez tuvieron participación con los Dragones en distintas temporadas.

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