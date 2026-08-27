Marco Asensio, exfutbolista del Real Madrid, niega romance con Karina Torres

El futbolista lo desmintió.

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Marco Asensio, exfutbolista del Real Madrid, negó romance con Karina Torres después de que su nombre fuera relacionado en redes sociales con una confesión realizada por la influencer dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

La polémica comenzó cuando Karina Torres contó que durante un viaje a Turquía tuvo una aventura con un futbolista español al que describió como atractivo, famoso y con millones de seguidores en Instagram.

Aunque nunca mencionó su identidad, una publicación en redes de la usuaria Daniela Requena, identificada como @danielasirena3 en Instagram, retomó sus declaraciones y señaló las coincidencias que apuntaban hacia el jugador español.

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La especulación rápidamente llegó a distintos medios y, horas después, el propio Asensio respondió para negar cualquier vínculo con la influencer.

(redes sociales)

Así surgió la especulación entre Karina Torres y Marco Asensio

La historia comenzó con las declaraciones de Karina Torres, quien durante una conversación con Aldo Rendón dentro del reality recordó que en uno de sus viajes a Turquía había conocido a un futbolista español.

La influencer contó que el jugador era conocido, muy atractivo y que contaba con una importante cantidad de seguidores en Instagram.

Karina también relató que tiempo después había hablado públicamente sobre aquella experiencia durante una transmisión en vivo. Según su versión, el propio futbolista se puso en contacto con ella para reclamarle que hubiera contado la anécdota y dado pistas que podían llevar a identificarlo.

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Sin embargo, en ningún momento la integrante de Las Perdidas pronunció el nombre de Marco Asensio. La relación entre ambos comenzó posteriormente en redes sociales, después de que la usuaria Daniela Requena retomara el relato y planteara la posibilidad de que el futbolista señalado fuera el exjugador del Real Madrid.

Las especulaciones encontraron terreno fértil por varias coincidencias. Asensio es español, cuenta con millones de seguidores en Instagram y juega actualmente en Turquía con el Fenerbahçe, club al que llegó en septiembre de 2025. Además, distintas publicaciones ubicaron a Karina en Turquía durante el periodo en el que el futbolista ya se encontraba en el país.

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A partir de esos elementos, el nombre del jugador comenzó a circular en redes y posteriormente fue retomado por diferentes medios de comunicación. No obstante, hasta ese momento no existía ninguna declaración de Karina que confirmara que Asensio fuera el hombre de su historia.

Marco Asensio niega cualquier vínculo con Karina Torres

La especulación tomó un nuevo giro cuando Marco Asensio decidió responder públicamente. El futbolista rechazó que la versión que circulaba en redes correspondiera con la realidad y cuestionó que su nombre fuera utilizado para generar atención.

“Entiendo que en estos tiempos pongais lo que sea para conseguir likes, visualizaciones o fama, pero poner este tipo de mentiras a mi costa no lo puedo permitir. Espero que rectifiqueis pronto”, escribió el jugador.

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Con este mensaje, Asensio dejó clara su postura frente a las publicaciones que lo relacionaron con Karina Torres. Su respuesta también modificó el rumbo de una historia que hasta entonces se había construido únicamente a partir de coincidencias y especulaciones.

La situación es relevante porque el nombre de Asensio no apareció originalmente en boca de Karina. Fue la interpretación de usuarios en redes la que llevó a vincularlo con el relato de la influencer y, posteriormente, esa teoría comenzó a ser reproducida en distintos espacios.

Por ello, aunque las pistas compartidas por Karina generaron curiosidad entre sus seguidores, no existe una confirmación de que Marco Asensio sea el futbolista español al que ella hizo referencia. De hecho, el propio jugador salió públicamente a negar que haya tenido el supuesto encuentro.

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Por ahora, Karina Torres mantiene en secreto la identidad del futbolista español del que habló en La Casa de los Famosos México, mientras que Marco Asensio ya fijó públicamente su postura y negó estar relacionado con aquella aventura.