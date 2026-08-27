Caen en Ecuador dos mexicanos presuntamente ligados al CJNG: coordinaban el envío de droga hacia EEUU. X - @JohnReimberg

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Ecuador capturó a dos ciudadanos mexicanos presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante una serie de operativos simultáneos ejecutados la madrugada del miércoles 26 de agosto, en los que la Policía Nacional desarticuló la red aérea clandestina que esa organización criminal mexicana operaba junto a Los Lobos para enviar cocaína hacia Norteamérica. La acción, coordinada con la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos, dejó 43 detenidos y 2,5 toneladas de droga incautada en seis provincias ecuatorianas.

Los dos mexicanos arrestados no eran simples correos: según las autoridades, actuaban como operadores del CJNG dentro de la estructura de Los Lobos, la banda criminal ecuatoriana catalogada por Washington como organización terrorista extranjera. Su función era coordinar el envío de cargamentos de droga mediante pistas de aterrizaje clandestinas y avionetas desde territorio ecuatoriano hacia México y Estados Unidos.

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La alianza CJNG – Los Lobos y la ruta hacia Norteamérica

La conexión entre el cártel mexicano y la organización ecuatoriana no era circunstancial. Según informó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, los mexicanos detenidos “estaban en operaciones con la estructura de Los Lobos para el envío de drogas a través de Ecuador, usando las pistas clandestinas, las avionetas hacia Norteamérica”.

Caen en Ecuador dos mexicanos presuntamente ligados al CJNG: coordinaban el envío de droga hacia EEUU. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Las investigaciones revelaron que la droga, según un comunicado de la DEA, cocaína y sustancias sintéticas, era concentrada en centros de acopio en la provincia del Guayas antes de ser cargada en aeronaves con destino a México y Estados Unidos. En el cantón Durán, las autoridades localizaron uno de esos centros: un predio que albergaba combustible de aviación y una avioneta en proceso de reparación, lista para reanudar operaciones.

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Junto a ese hallazgo, la Policía Nacional identificó e inutilizó dos pistas de aterrizaje clandestinas que, según las autoridades, sostenían el puente aéreo entre Ecuador y los mercados del norte. Ambas fueron inhabilitadas durante el operativo.

Operativo Factoría: golpe al corazón de Los Lobos

El operativo denominado Factoría fue el resultado de varios meses de investigación y se desplegó de forma simultánea en Guayas, Santo Domingo, El Oro, Manabí y Los Ríos. Los uniformados ejecutaron más de 20 allanamientos, varios de ellos en urbanizaciones de La Aurora, en el cantón Daule, y en la vía a Salitre.

Entre los 24 detenidos figuran tres presuntos cabecillas de Los Lobos, identificados por las autoridades policiales como José Miguel Ambuludí Alburquerque y los hermanos Carlos Humberto y Luis Lozner La Fuerte Rodríguez. A ellos se suman los dos ciudadanos mexicanos del CJNG. En cuanto al material incautado, los agentes decomisaron una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización, USD 1 millón en efectivo, una avioneta, 20 vehículos, 15 armas de fuego entre fusiles y pistolas, 200 municiones de distintos calibres, chalecos antibalas y combustible de aviación.

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Caen en Ecuador dos mexicanos presuntamente ligados al CJNG: coordinaban el envío de droga hacia EEUU. X - @JohnReimberg

El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, calificó la operación como “un duro golpe para Los Lobos que, en coordinación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se dedicaban a cometer delitos como extorsión, minería ilegal, sicariato y tráfico de sustancias”.

La DEA y el Comando Sur, detrás de la operación

La captura de los dos mexicanos no fue un golpe de azar. El personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA), por sus siglas en inglés, colaboró durante toda la investigación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de Ecuador. El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) brindó apoyo antinarcóticos en coordinación con ambas instituciones.

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El administrador de la DEA, Terry Cole, celebró los resultados: “Felicitamos a nuestros socios ecuatorianos por esta importante operación contra las organizaciones terroristas extranjeras designadas, Los Lobos y Los Choneros. Esta operación demuestra lo que nuestras naciones pueden lograr mediante una cooperación sólida y constante contra el narcoterrorismo”.

En la misma línea, el general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, describió los operativos como “una victoria decisiva para la región” y subrayó que “asestan un duro golpe a la logística, las finanzas y el liderazgo de una red ilícita regional que ha propagado la corrupción y la violencia en todo el hemisferio occidental”.

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