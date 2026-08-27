México

Estos son los cines donde podrás ver el documental de Pulp por un único día en México

El documental de la banda británica se proyectará en más de 50 cines del país

La historia de Pulp llega a la pantalla grande por solo una noche. (MUBI Latinoamérica)
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Pulp regresa a México, pero esta vez a la pantalla grande.

La legendaria banda británica será protagonista de una función exclusiva el 24 de septiembre, cuando su documental ¿Qué Harías Por Una Canción Más? se proyecte en más de 50 complejos Cinemex distribuidos en 23 ciudades del país.

Será una única oportunidad para ver la película en cines antes de su lanzamiento en la plataforma MUBI, programado para el 25 de septiembre.

Dirigido por Garth Jennings y narrado por Jarvis Cocker, el filme recorre desde los inicios de la agrupación en Sheffield hasta su consolidación como emblema del britpop, mostrando imágenes inéditas y momentos clave de su gira de 2025.

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La función especial representa una invitación para revivir la energía de la banda tras su reciente presentación en el Palacio de los Deportes y, al mismo tiempo, conectar con la historia y el legado de Pulp a través de la experiencia inmersiva de la sala de cine.

¿Qué cines de la Ciudad de México proyectarán el documental de Pulp?

La Ciudad de México contará con una selección de complejos Cinemex que abrirán sus puertas para la función única.

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La función especial representa una invitación para revivir la energía de la banda tras su reciente presentación en el Palacio de los Deportes. (AP Photo/Chris Pizzello, File)

Estas son las sedes confirmadas en la capital donde se podrá disfrutar del documental:

  • Cinemex Reforma 222 Market
  • Cinemex Parque Delta
  • Cinemex Patriotismo Market
  • Cinemex Galerías
  • Cinemex Manacar
  • Cinemex Plaza Insurgentes
  • Cinemex Universidad
  • Cinemex Altavista
  • Cinemex Galerías Coapa
  • Cinemex Gran Sur
  • Cinemex Market Interlomas
  • Cinemex Santa Fe
  • Cinemex Encuentro Oceanía
  • Cinemex Lindavista

Esta variedad de ubicaciones en la CDMX permite que los fanáticos accedan fácilmente a la función, sin importar en qué zona de la ciudad se encuentren.

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La lista corresponde a las sedes confirmadas hasta ahora; para actualizaciones consulta la cartelera de Cinemex.

Complejos Cinemex en otras ciudades de México

El documental también se exhibirá en otras ciudades importantes como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Mérida, además de muchas otras.

Los boletos para todas las sedes pueden adquirirse tanto en taquilla como en la página oficial de Cinemex, lo que facilita la planeación y asegura el acceso a este evento único.

La cobertura nacional responde al entusiasmo de los seguidores de Pulp en distintas regiones del país, que han acompañado a la banda tanto en conciertos como en este tipo de experiencias cinematográficas.

El atractivo de esta función exclusiva

La proyección de ¿Qué Harías Por Una Canción Más? en salas de cine permitirá a los asistentes sumergirse en la historia, la música y el espectáculo visual de Pulp.

La película fusiona imágenes de su gira más reciente con material de archivo nunca antes visto, abarcando cuatro décadas de trayectoria.

Tanto quienes han seguido a la banda durante años como quienes apenas los descubren podrán disfrutar de una narrativa construida a partir de momentos clave y testimonios directos de los propios protagonistas, especialmente de Jarvis Cocker, cuya voz guía el relato.

¿Cómo adquirir boletos y prepararse para la proyección?

Para asegurar su lugar en esta función especial, los interesados pueden comprar sus entradas en las taquillas de cada complejo Cinemex o de forma digital a través de cinemex.com.

Debido a la expectativa y la exclusividad de la fecha, se recomienda adquirir los boletos con antelación.

Quienes no logren asistir a la función en cines tendrán la opción de ver el documental en MUBI a partir del 25 de septiembre, aunque la vivencia colectiva de la sala y el sonido envolvente hacen de la proyección en pantalla grande una experiencia singular.

Un tributo en pantalla grande a cuatro décadas de historia musical

¿Qué Harías Por Una Canción Más? es más que una crónica de conciertos: es un homenaje a la creatividad, el talento y la evolución de una banda que marcó a toda una generación.

El 24 de septiembre será la oportunidad ideal para celebrar ese legado y compartir, en comunidad, la emoción de una banda que ha dejado huella en la historia musical de México y el mundo.

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