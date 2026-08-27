José Eduardo Derbez rompe el silencio sobre su presunta separación con Paola Dalay

José Eduardo Derbez aclaró los rumores de su presunta separación con la modelo y diseñadora de belleza (Redes Sociales)

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En los últimos días acrecentaron los rumores sobre la posible ruptura de la influencer Paola Dalay y el actor José Eduardo Derbez, quien este miércoles 26 de agosto atendió a los medios de comunicación para aclarar las versiones de su presunta separación con la modelo y diseñadora de belleza.

Y es que Paola Dalay, al ser cuestionada sobre haber terminado su relación amorosa con José Eduardo Derbez, ella pidió a la prensa que “Vayan y pregúntenle a él”, declaración que el hijo de Eugenio Derbez tomó con humor.

“Bueno, yo lo que les puedo decir es: vayan y pregúntenle a ella”, dijo el actor desatando las risas de los comunicadores antes de hablar con la verdad sobre si continúa siendo pareja de Paola Dalay o su vínculo amoroso finalizó hace algunas semanas.

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“No, no, no, no, todo es... a ver, yo me fui como dijo ella (Paola Dalay), ella tenía cosas de trabajo. Mañana, de hecho, tengo una alfombra roja, ella va a estar conmigo, me va a acompañar... no, no, todo está muy bien”, aseguró José Eduardo Derbez.

“Estamos muy bien, estamos muy contentos”, reiteró el actor mexicano que estuvo varios días fuera de México, ya que viajó recientemente al norte de España, exactamente en Bilbao, para las grabaciones de su nueva serie cómica llamada “Hotel Todo Incluido”, por lo que lidió con los rumores de su separación lejos del país.

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“Yo tenía ya este viaje planeado desde hace mucho tiempo, y a ella le salió trabajo y a mí me interesa que ella siga creciendo en su trabajo y en lo que a ella le gusta”, subrayó José Eduardo Derbez

“Yo venía de estar fuera de México grabando otras cosas y le expliqué como de: “Oye, pues me llevo a la niña, luego nos alcanzas”. Nos iba a alcanzar, pero pues ya no le dio tiempo en esas series", añadió.

Mientras estuvo enfocado en sus proyectos, José Eduardo Derbez afirmó haberse enterado de las suposiciones que daban por hecho el fin de su relación de amor con Paola Dalay, pero afirma que la misma está bien y marcha de manera “sólida”.

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“¿Qué te dijo? Yo escuché muchos chismes por allá, pero todo bien, creo que se pueden decir muchas cosas, pero nuestra relación está sólida, está todo muy bien", puntualizó el actor de películas y telenovelas de comedia.

¿Por qué Paola Dalay borró las fotos con José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay llevan un poco más de un año de relación. (Foto: @paodalay_2203/ Instagram)

De la misma forma que respondió a las preguntas anteriores, José Eduardo Derbez repitió que su relación con la modelo “está bien” y reveló el motivo que condujo a eliminar las fotografías que tenía con él en sus respectivas redes sociales.

“Pues yo creo que (los rumores comenzaron) porque yo me fui, Tessa se fue conmigo, como después también, pues ella borró fotos, pero no las borró por algo en específico, las borró porque quiere... No sé cómo se llama esto pero en su Instagram como que lo hacen más de colores”, sentenció.

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Historia de amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)

La relación de amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay inicia alrededor del año 2020. Los dos se conocieron a través de la red sociales Instagram. El actor tomó la iniciativa de enviar un mensaje al estar cautivado al ver una foto de la modelo mexicana.

Un comentario de tono sencillo y casual fue suficiente para iniciar una conversación con Paola Dalay que se prolongó por varias semanas, meses hasta que finalmente se animaron a una primera cita al cine y una cena romántica que despertaría el amor entre los dos.

Sin embargo, la diferencia de edad y la distancia han sido varios desafíos que con el paso del tiempo han logrado fortalecer su vínculo. Aunque mencionaron que no pensaban en formalizar una familia, en junio de 2024 nació su hija Tessa, consolidando aún más su conexión amorosa.

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Ambos comparten detalles de su vida en redes sociales, no obstante la desaparición de varias fotografías de José Eduardo Derbez y Paola Dalay despertó las versiones de un supuesto rompimiento y que el nacimiento de su hija sea lo único que los mantiene juntos.

Pese a los rumores, José Eduardo Derbez afirmó que su relación con Paola Dalay está bien y el día jueves 27 de agosto estarán juntos en una alfombra roja, lo que ayudará a descartar sospechas de si continúan como pareja o existe un distanciamiento entre los dos.