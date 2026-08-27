Esposa de Fernando Farías Laguna denuncia persecución en Hermosillo y pide protección

Mónica Gámez denuncia que la siguen en Hermosillo y pide seguridad.

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Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto líder de una red de contrabando de hidrocarburos, denunció haber sido seguida por sujetos desconocidos en Hermosillo, Sonora, y solicitó medidas de protección al gobierno estatal.

La mujer relató que, después de llegar a Hermosillo, se trasladó desde el residencial donde vive hacia la casa de sus padres, ubicada en dirección a la carretera Internacional Nogales.

Durante el trayecto, afirmó haber identificado una camioneta blanca que permaneció detrás de ella.

Mónica Gámez denuncia seguimiento y expresa temor por su seguridad

De acuerdo con su testimonio, el vehículo la siguió a distancia hasta que aparentemente sus ocupantes se percataron de que ella había notado su presencia. Gámez Grijalva explicó que, cuando comenzó a rebasar, la camioneta habría cambiado de dirección y regresado.

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Esposa de Farías identifica camioneta que presuntamente la seguía.

Ante esta situación, hizo un llamado al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para que se le otorgue seguridad o medidas cautelares, al considerar que existe un riesgo para su integridad.

“Pido por favor al gobernador Alfonso Durazo que me mande seguridad o medidas cautelares porque tengo mucho miedo”, expresó.

La denuncia ocurre mientras su esposo enfrenta una audiencia judicial relacionada con una investigación federal por presuntos delitos vinculados con el tráfico ilegal de combustibles.

Fernando Farías enfrenta audiencia por presunto huachicol fiscal

Este miércoles se reanudó la audiencia inicial de Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega.

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Fernando Farías enfrenta audiencia por presunto “huachicol fiscal”.

La diligencia se realiza mediante videoconferencia y busca determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

La FGR sostiene que Farías Laguna habría encabezado una organización dedicada al contrabando y distribución de hidrocarburos, así como a maniobras relacionadas con el ocultamiento y evasión de impuestos.

Su defensa, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, anticipó una sesión extensa y anunció que buscará cuestionar alrededor de 100 datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

Entre los principales argumentos de la defensa se encuentran:

Cuestionar los elementos que relacionan a Farías Laguna con las aduanas investigadas .

Presentar testimonios y peritajes para controvertir las acusaciones .

Sostener que el exmarino no encabezaba una organización criminal .

Analizar si Farías Laguna rendirá declaración durante esta etapa del proceso.

El exmando naval fue entregado a autoridades mexicanas este 20 de agosto tras ser deportado de Argentina. Crédito: FGR

La audiencia se mantiene cerrada a los medios de comunicación, debido a que las autoridades argumentaron razones relacionadas con la seguridad nacional.

Semar dio de baja a Farías Laguna antes de su captura

En paralelo al procedimiento penal, la Secretaría de Marina determinó la baja definitiva de Farías Laguna. La separación de las Fuerzas Armadas ocurrió el 16 de abril de 2026, antes de que se conociera públicamente su paradero en Argentina.

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La medida significó la pérdida de su grado de contralmirante, así como de los derechos y prerrogativas asociados con su pertenencia a la institución naval. El procedimiento administrativo es independiente de la causa penal que actualmente enfrenta.

Semar dio de baja a Farías antes de su captura. Crédito: Especial

De Argentina al Altiplano: la ruta del excontralmirante

Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires después de salir de México y pasar por distintos países, entre ellos El Salvador, España, Colombia y Guatemala. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, durante ese periodo habría utilizado documentación falsa y otra identidad.

Tras su localización, autoridades argentinas concretaron su entrega a México en agosto. Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, donde permanece mientras avanza el proceso judicial.

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Mientras la defensa intenta desacreditar las acusaciones de la FGR, la denuncia de Mónica Gámez abrió un nuevo frente de preocupación alrededor del caso. La esposa del exmarino pidió públicamente protección y sostuvo que teme por su seguridad tras el presunto seguimiento ocurrido en Hermosillo.