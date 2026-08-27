Partido Verde ratifica su respaldo a Claudia Sheinbaum y cierra la puerta a coalición con el PRI

La dirigencia ecologista afirmó que solo mantendrá acuerdos con las fuerzas que integran el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. (Archivo Infobae)

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El Partido Verde rechazó este 26 de agosto cualquier alianza fuera del bloque con Morena y ratificó su respaldo a Claudia Sheinbaum, horas después de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, planteó en San Luis Potosí una posible coalición con esa fuerza para la elección de junio de 2027.

La definición del Verde se dio después del escenario que abrió Moreno en conferencia de prensa, donde afirmó que el PRI busca construir una “gran coalición” rumbo a 2027 para “ganar” en San Luis Potosí y evitar que Morena llegue al gobierno estatal. También dijo que con ese partido “tenemos relación siempre”.

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En un comunicado difundido este 26 de agosto, el Partido Verde sostuvo que “no tenemos interés de generar alianzas con ninguna fuerza política distinta a las que acompañamos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”. Esa posición fijó su ruta de cara a los próximos procesos electorales y cerró la puerta a un entendimiento con el priismo en esa entidad.

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