México

Partido Verde ratifica su respaldo a Claudia Sheinbaum y cierra la puerta a coalición con el PRI

La fuerza política sostiene que sus definiciones electorales se tomarán en los tiempos correspondientes

La dirigencia ecologista afirmó que solo mantendrá acuerdos con las fuerzas que integran el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. (Archivo Infobae)
La dirigencia ecologista afirmó que solo mantendrá acuerdos con las fuerzas que integran el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. (Archivo Infobae)
Guardar

El Partido Verde rechazó este 26 de agosto cualquier alianza fuera del bloque con Morena y ratificó su respaldo a Claudia Sheinbaum, horas después de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, planteó en San Luis Potosí una posible coalición con esa fuerza para la elección de junio de 2027.

La definición del Verde se dio después del escenario que abrió Moreno en conferencia de prensa, donde afirmó que el PRI busca construir una “gran coalición” rumbo a 2027 para ganaren San Luis Potosí y evitar que Morena llegue al gobierno estatal. También dijo que con ese partido “tenemos relación siempre”.

PUBLICIDAD

En un comunicado difundido este 26 de agosto, el Partido Verde sostuvo que “no tenemos interés de generar alianzas con ninguna fuerza política distinta a las que acompañamos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Esa posición fijó su ruta de cara a los próximos procesos electorales y cerró la puerta a un entendimiento con el priismo en esa entidad.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

Partido VerdePRISan Luis PotosíMorenaAlito MorenoClaudia SheinbaumElecciones 2027 MéxicoÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esposa de Fernando Farías Laguna denuncia persecución en Hermosillo y pide protección

La mujer relató que una camioneta blanca habría seguido su vehículo y pidió apoyo al gobernador Alfonso Durazo

Esposa de Fernando Farías Laguna denuncia persecución en Hermosillo y pide protección

Marco Asensio, exfutbolista del Real Madrid, niega romance con Karina Torres

Luego de que la influencer dijera en el reality show que se relacionó con un futbolista español, diferentes medios retomaron que se trataba de Asensio

Marco Asensio, exfutbolista del Real Madrid, niega romance con Karina Torres

Defensa de Ernesto Ruffo no ha pedido cambios en su medida cautelar; continuará recluido en el Altiplano

La fiscalía asegura que no tiene aviso de una solicitud de la defensa de Ernesto Ruffo y sostiene que el exgobernador recibe cuidados médicos y garantías legales en reclusión

Defensa de Ernesto Ruffo no ha pedido cambios en su medida cautelar; continuará recluido en el Altiplano

Estos son los cines donde podrás ver el documental de Pulp por un único día en México

El documental de la banda británica se proyectará en más de 50 cines del país

Estos son los cines donde podrás ver el documental de Pulp por un único día en México

José Eduardo Derbez rompe el silencio sobre su presunta separación con Paola Dalay

Las declaraciones se dieron luego de varios días de especulaciones donde se cuestionaba la continuidad de la pareja

José Eduardo Derbez rompe el silencio sobre su presunta separación con Paola Dalay
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Caen en Ecuador dos mexicanos presuntamente ligados al CJNG: coordinaban el envío de droga hacia EEUU

FGR cateó dos bodegas en la CDMX vinculadas a la red de huachicol fiscal encabezada por Ernesto Ruffo

Detienen en Puebla a uno de los presuntos asesinos del influencer César Gastélum, atacado durante una transmisión en vivo en Culiacán

Capturan a un sujeto por extorsionar en nombre del CJNG a una adulta mayor en Tláhuac: es el cuarto detenido ligado al caso

ENTRETENIMIENTO

Marco Asensio, exfutbolista del Real Madrid, niega romance con Karina Torres

Marco Asensio, exfutbolista del Real Madrid, niega romance con Karina Torres

Estos son los cines donde podrás ver el documental de Pulp por un único día en México

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se preparan para la Gala de Nominación

Faisy rechazó reconciliación con Mariana Echeverría porque “rompió su programa”

Gema Garoa es acusada de robar perfume de Yanet García en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Marco Asensio, exfutbolista del Real Madrid, niega romance con Karina Torres

Marco Asensio, exfutbolista del Real Madrid, niega romance con Karina Torres

Esta fue la reacción de Esteban Solari a la llegada del Chino Huerta a Pumas

Estas son las razones por las que Andrés Guardado rechazó ser auxiliar del AS Mónaco

Quién es y cómo juega Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

Aficionados de Cruz Azul despiden a Erik Lira ante posible salida al Mónaco: “Esta siempre será tu casa”