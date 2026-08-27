Ariadna Montiel defiende las coordinaciones de Morena, buscan combatir campañas de la oposición

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, informó que las coordinaciones organizan asambleas informativas, entregan el periódico Regeneración y credenciales de afiliación. (Captura de pantalla)

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Morena presentó este 26 de agosto a sus coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en cinco entidades.

Según Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, la tarea principal de esas coordinaciones es organizar asambleas informativas, entregar el periódico Regeneración y credenciales de afiliación casa por casa para “combatir las campañas de la oposición en contra de Morena”.

La presidenta detalló que la primera etapa concluye el próximo fin de semana (29 y 30 de agosto) y que los trabajos se reiniciarán después del Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con una ruta que se extiende hasta diciembre.

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Morena presentó a sus coordinadores estatales de la Defensa en cinco entidades

El proceso interno de Morena definió como coordinadora estatal en Aguascalientes a Nora Ruvalcaba Gámez. Crédito: X/ @PartidoMorenaMx

En el proceso interno, el partido informó que el “pueblo” eligió como coordinaciones estatales a Nora Ruvalcaba Gámez en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche, Rosa María Bayardo Cabrera en Colima, Santiago Nieto Castillo en Querétaro e Imelda Castro Castro en Sinaloa.

Montiel Reyes afirmó que el método da “certidumbre y certeza” a los aspirantes. Explicó que la Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández Mora, analiza ejercicios demoscópicos y convoca a quienes se registraron en cada estado; en entidades con más de seis aspirantes, añadió, primero se identificó a los más conocidos con un ejercicio telefónico y después se realiza el demoscópico para definir el resultado.

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El senador Enrique Inzunza deja Morena y se declara legislador independiente

La renuncia a la bancada se formalizó este 26 de agosto con una carta dirigida al coordinador Ignacio Mier Velazco. (Foto: redes sociales)

Enrique Inzunza dejó Morena en el Senado y se mantiene como legislador independiente con fuero, una salida que lo aparta de la defensa política de la bancada mientras enfrenta señalamientos de autoridades de Estados Unidos. El cambio, formalizado este miércoles 26 de agosto en una carta enviada al coordinador morenista Ignacio Mier Velazco, le permite conservar el escaño, pero lo deja sin el respaldo del grupo parlamentario.

La separación no altera, según el senador morenista Emmanuel Reyes, la capacidad del bloque oficialista para aprobar reformas constitucionales. De acuerdo con el legislador, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo suman 87 votos, dos por encima de los 85 que exige la mayoría calificada.

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Reyes sostuvo que la decisión del sinaloense reduce la presión interna sobre la bancada en un periodo legislativo que consideró complejo y en la antesala de las elecciones de 2027. Según explicó, la salida permite que cualquier cuestionamiento contra Inzunza ya no recaiga de forma automática sobre Morena.

Enrique Inzunza conserva el escaño, pero pierde posiciones dentro de la bancada

Emmanuel Reyes afirmó que Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo conservan 87 votos, dos por encima de los 85 de la mayoría calificada. (Foto: Facebook Emmanuel Reyes Carmona)

Inzunza decidió no solicitar licencia, por lo que seguirá como senador y conservará el fuero constitucional asociado al cargo. En su posicionamiento, rechazó las acusaciones en su contra y dijo que continuará con su defensa jurídica.

La separación de la bancada también implica la pérdida de espacios internos que tenía como integrante de Morena. Entre ellos está la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

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Para Reyes, el efecto político es directo: Inzunza dejó de ser parte del grupo parlamentario y deberá responder de manera individual por sus posicionamientos y argumentos. “Ya no es el senador de Morena, ya es el senador independiente”, resumió el senador.

El legislador morenista también aclaró que él nunca salió a defender personalmente a Inzunza frente a los señalamientos, aunque reconoció que otros integrantes de la bancada sí expresaron solidaridad o acompañamiento político. A su juicio, la ruptura libera a Morena de cualquier compromiso de defensa política o moral en este caso.

Reyes afirmó que la mayoría calificada del oficialismo se mantiene intacta pese a la salida del senador sinaloense. Bajo esa lógica, dijo que la bancada podrá concentrarse en su propia agenda legislativa sin que el caso de Sinaloa condicione sus posiciones.

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