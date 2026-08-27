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Mar Contreras le responde a Luis Chaparro por llamarla “mueble” en La Casa de los Famosos México

La actriz no se quedó callada ante el comentario de Luis Chaparro en La Casa de los Famosos 2026

La actriz no se quedó callada ante el comentario de Luis Chaparro en La Casa de los Famosos 2026
La actriz no se quedó callada ante el comentario de Luis Chaparro en La Casa de los Famosos 2026
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La controversia alrededor de La Casa de los Famosos México 2026 volvió a subir de tono después de que Luis Chaparro mencionó a Mar Contreras dentro del reality y reactivó un cruce que ya tenía antecedentes en redes y en una entrevista. El señalamiento ocurrió cuando el creador de contenido reaccionó a que él, Yanet García y Ese Pérez fueron enviados al “exilio” tras ser considerados “muebles”.

La discusión venía escalando desde días atrás, cuando Contreras criticó públicamente los “posicionamientos” de la temporada y la productora Rosa María Noguerón respondió en entrevista, con una frase que detonó nuevas réplicas. Hasta ahora, el intercambio quedó en publicaciones y declaraciones; no se registraron nuevas respuestas entre la actriz y la productora.

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Mar Contreras criticó el contenido del reality y lo llevó a X con dos publicaciones consecutivas. En su primer mensaje escribió: “Le di oportunidad a esta segunda semana para ver cómo se ponían los posicionamientos y honestamente, dejan mucho que desear. ¿El mejor posicionamiento? Ninguno”.

Tres tuits de Mar Contreras con su foto de perfil, texto, iconos de comentarios, retuits, me gusta, vistas y la hora de publicación
Mar Contreras critica los posicionamientos de los participantes en La Casa de los Famosos 4 a través de tres publicaciones en redes sociales. (Captura de pantalla: X)

Ante la reacción de usuarios, la actriz publicó después: “Ya salieron los perros a ladrar jajaja. Me avisan quién sale, ya me puse a ver una película en Netflix”.

La respuesta de Rosa María Noguerón a Mar Contreras

Tras la postura de Mar Contreras, Noguerón concedió una entrevista a TVNotas en la que respondió a la crítica. “Cada quien dirá lo que quiere decir. Me parecería muy triste que alguien muerda la mano que le dio de comer”, dijo la productora.

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Rosa María Noguerón también negó que las palabras de la actriz estuvieran ligadas a su ausencia en el promocional de la nueva temporada. Según la productora, Contreras sí fue invitada, pero el acuerdo no se cerró: “Ella sabe perfectamente que ese contrato fue y vino con sus abogados varias veces”, señaló la productora de La Casa de los Famosos México.

La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El intercambio pareció enfriarse, pero el tema volvió a encenderse cuando Flor Vigna llamó “muerto de hambre” al reality, y Contreras respondió con una alusión directa a la frase de la productora: “Ahora resulta que una es la que ‘mordió’ la mano que le dio de comer…“.

Luis Chaparro la mencionó como ejemplo de “mueble” y Mar Contreras le responde

La nueva tiradera de Mar Contreras contra el reality show vino dentro del programa, tras la llegada de Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez al “exilio” de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que fueran considerados “muebles”. En ese contexto, Chaparro dijo que “personalidades” así llegaron a la final en temporadas pasadas, en referencia a Contreras.

La actriz contestó en X con una burla a la expresión usada en el reality: “Jajaja, espero que me llegue a ‘Las patas’… Y llegue a la final”.

Mar Contreras
(La Casa de los Famosos México)

En otro intercambio, a partir del comentario de una seguidora, Contreras remató: “Pa’ todos tengo”. Hasta el momento, no existieron más reacciones públicas de Mar Contreras ni de Rosa María Noguerón.

¿Cómo le fue a Mar Contreras en La Casa de los Famosos México?

Mar Contreras participó en la edición 2025 del reality, que corrió del 27 de julio al 5 de octubre. Compitió hasta la gala final, donde la audiencia la ubicó en cuarto lugar de seis finalistas. El trofeo se lo llevó Aldo de Nigris con más de 19 millones de votos, en la final con mayor participación en la historia del programa: 43,155,107 votos en total.

Ese historial es el que Chaparro invocó cuando mencionó a Contreras como ejemplo de “personalidades” que llegaron lejos en temporadas anteriores, pese a ser consideradas “muebles”.

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