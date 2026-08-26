Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

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Karina Torres está envuelta en una nueva polémica dentro de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que realizara un desafortunado comentario sobre una de las marcas patrocinadoras del reality show de Televisa.

La Licenciada calificó de “corriente” a la marca de salsa que forma parte de los patrocinadores oficiales de la casa, marcando un claro desprecio al sabor que tiene el producto, lo cual provocó las críticas en las redes sociales.

El momento ocurrió durante la comida de este martes 25 de agosto dentro del encierro de la casa, cuando los habitantes se encontraban compartiendo los alimentos; el comentario de Karina fue compartido por la audiencia que está al pendiente del 24/7 del programa.

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Karina llama “corriente” a la salsa Yaya, patrocinador de La Casa de los Famosos México 2026

Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)

Este martes por la tarde los habitantes se encontraban en el comedor de la casa compartiendo los alimentos, cuando llegó Karina Torres con su plato para sentarse junto a Aldo Rendón, fue ahí cuando la influencer soltó el polémico comentario.

Memo Schutz, quien estaba frente a la Licenciada, le ofreció salsa Yaya para su platillo, y la respuesta de Karina sorprendió a los demás habitantes: “No, se me hace muy corriente”, fueron las palabras de la creadora de contenido.

El gesto de Karina cambió inmediatamente cuando se dio cuenta de lo que había dicho, e intentó que pasara desapercibido diciendo “se me hace muy no sé”, sin embargo, los fans lo grabaron y viralizaron en las redes sociales.

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Memo Schutz reacciona al comentario de Karina Torres en La Casa de los Famosos México

Las polémicas de Karina Torres en La Casa de los Famosos México

La Licenciada ha sido objetivo de las críticas en los últimos días tras el choque que tuvo con Masad Altamimi, por decirle que “parecía vieja” o que usaba “vestido” durante la pelea del árabe con Ese Pérez, es por ello que sus detractores están al pendiente de todo lo que dice para poder seguir criticándola en el encierro.

Otro de los señalamientos que ha tenido Torres en La Casa de los Famosos es por “sentirse poderosa” en la casa, ya que sus haters la tachan de soberbia al juntarse con Aldo Rendón, Gema Garoa y Ese Pérez.

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Yahir también ofendió al aceite patrocinador de La Casa de los Famosos

Esta no es la primera ocasión en la que un habitante de La Casa de los Famosos México 2026 hace comentarios negativos sobre una marca patrocinadora, ya que hace unas semanas Yahir señaló que el aceite Nutrioli era “aceite de carro”.

Marca de aceite responde a dichos de Yahir. (Anayeli Tapia/Infobae)

El momento ocurrió cuando estaban haciendo el presupuesto de la semana y el cantante pidió que agregaran aceite de aguacate en la lista, a lo que Yanet García respondió que había aceite suficiente del patrocinador. La respuesta de Yahir fue: “Es dañino, ese aceite es dañino. Malo, malo, malo. Es aceite de carro”.

Nutrioli respondió que no era patrocinador del reality

Nutrioli respondió con un comunicado en el que se deslindó del programa de Televisa con una frase directa: “Nutrioli no es patrocinador del reality show de los famosos. Por ello, cualquier expresión o contenido dentro de dicha producción es ajeno a nuestra marca y no representa nuestros principios ni valores”.

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La marca se defendió asegurando que su compromiso es crear productos de calidad para la población mexicana: “Nuestro compromiso sigue siendo ofrecer productos de calidad y promover hábitos que contribuyan al bienestar de las familias mexicanas, guiados siempre por la responsabilidad y el respeto”.

(Instagram: Nutrioli)

De momento, la marca Yaya no se ha manifestado al respecto de los comentarios de Karina Torres sobre sus productos.