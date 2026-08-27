La nueva trampa que vacía cuentas bancarias en México: así te roban en menos de 80 segundos

Un teléfono móvil con una alerta bancaria por actividad sospechosa, una tarjeta y un papel para un código de reclamo ilustran la prevención de fraude digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fraude bancario parece ser el nuevo dolor de cabeza de los mexicanos debido a que se trata de un delito que va a la alza y ha desarrollado nuevos mecanismos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reporta un aumento del 18% en denuncias por fraudes entre enero y mayo de 2026, con más de 35,000 casos registrados.

Además, se estima que este tipo de fraudes ha provocado ya pérdidas por más de mil millones de dólares durante 2025 y los datos estiman que quienes sufren de este tipo de fraude llegan a recuperar apenas un 1.4% del dinero robado, de acuerdo con información de Banxico y la Conducef.

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El impacto no solo está en el volumen del daño, sino en la forma de operar. Hace una década, las estafas digitales solían identificarse por correos con faltas de ortografía o páginas que imitaban mal a los bancos.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas, ese modelo quedó atrás pues ahora los elementos comunes en estos fraudes son la suplantación de identidad institucional, el uso de mensajes alarmistas y la presión para actuar de inmediato.

Los delincuentes buscan obtener contraseñas, claves, tokens o datos bancarios, que permiten acceder a las cuentas para vaciarlas incluso en menos de dos minutos.

Un teléfono móvil, iluminado con un borde rojo, exhibe una notificación de advertencia sobre un pago pendiente frente a la silueta de una persona encapuchada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los fraudes bancarios más comunes en México que pueden vaciar cuentas en pocos minutos

Como mencionamos antes, cifras de instituciones bancarias señalan que en la actualidad, hasta un 90% de los fraudes bancarios involucran alguna llamada telefónica.

Los datos también señalan que los delincuentes ya no se enfocan solamente en adultos mayores, ahora dirigen sus ataques a personas de entre 18 y 59 años, especialmente en el rango de 30 a 50 años, sin importar género ni nivel de ingresos.

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Aprovechan el ritmo acelerado de la vida cotidiana y el estrés para presionar a las víctimas a actuar rápido, sin verificar la información.

Las modalidades principales de fraudes bancarios en la actualidad incluyen las siguientes:

Un estafador contacta a una persona mayor con mensajes de texto y llamadas telefónicas que simulan ser de un banco para robarle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para protegerte y prevenir fraudes bancarios

Estos son los consejos más actualizados y recomendados por la Condusef y autoridades financieras para prevenir fraudes bancarios en México:

No compartas información sensible: Nunca reveles contraseñas, NIP, códigos de verificación, tokens ni números de tarjeta por teléfono, mensajes, correos electrónicos o enlaces de dudosa procedencia. Los bancos no solicitan estos datos por esos medios.

Desconfía de mensajes alarmistas: Si recibes mensajes o llamadas que te presionan para actuar de inmediato (por supuestos bloqueos, cargos, multas o problemas con tu cuenta), ignóralos y bloquea al remitente.

No abras enlaces desconocidos: Evita dar clic en links enviados por SMS, WhatsApp o correo electrónico, aunque aparenten ser de tu banco, paquetería, el SAT o tiendas. Podrían llevarte a sitios falsos de phishing.

Verifica siempre en la fuente oficial: Si tienes dudas sobre alguna alerta, comunícate directamente con tu banco usando los teléfonos que aparecen en el reverso de tu tarjeta o en la app oficial. No uses los datos de contacto enviados en mensajes sospechosos.

No transfieras dinero por instrucciones ajenas: Si te depositan dinero y te piden devolverlo porque fue un “error”, acude directamente al banco para iniciar el trámite oficial de reversión. No transfieras ni entregues efectivo a desconocidos.

Refuerza la seguridad de tus cuentas: Activa la verificación en dos pasos o autenticación biométrica en apps y banca en línea. Cambia tus contraseñas con regularidad y utiliza combinaciones seguras.

Actualiza tus dispositivos: Mantén actualizado el sistema operativo y antivirus de tu celular y computadora para reducir riesgos de software malicioso.

No descargues aplicaciones de fuentes no oficiales: Instala apps bancarias solo desde las tiendas oficiales (Google Play, App Store).

Consulta portales oficiales: Antes de responder a un mensaje, revisa en los sitios oficiales de Condusef y tu banco si el número, enlace o aviso está reportado como fraudulento.

Una guía informativa señala las medidas recomendadas por la Condusef para prevenir fraudes bancarios en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que si eres una víctima o intentan estafarte, conserva capturas de pantalla y reporta el hecho ante tu banco, la Condusef y la autoridad correspondiente.