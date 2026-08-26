México Deportes

América pierde a Raúl Zúñiga por lesión, confirman que fue operado

“La Pantera” Zúñiga no ha tenido minutos con Guillermo Almada, ahora estará ausente debido a una lesión en la rodilla

América pierde a Raúl Zúñiga por lesión, confirman que fue operado (Ilustración: Jovani Pérez)
América pierde a Raúl Zúñiga por lesión, confirman que fue operado (Ilustración: Jovani Pérez)
Guardar

Malas noticias para Raúl Zúñiga pues seguirá sin actividad con el club América. La tarde de este miércoles 26 de agosto, el equipo azulcrema confirmó que La Pantera Zúñiga fue operado debido a una lesión en la rodilla, por lo que no tendrá minutos con el club.

Esta situación se suma a que el delantero colombiano no ha sido considerado por Guillermo Almada desde el inicio del campeonato Apertura 2026, por lo que se prolongará su ausencia en las canchas. La tarde de este miércoles 26 de agosto, las Águilas dieron a conocer el reporte médico del jugador.

PUBLICIDAD

“El Club América informa que Raúl Zúñiga presentó una lesión de cartílago en cóndilo medial, misma que fue tratada con una intervención exitosa. La recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”. Hasta el momento, América no precisó cuánto tiempo estará ausente el futbolista de 32 años.

Reporte médico de Raúl Zúñiga (X/ @ClubAmerica)
Reporte médico de Raúl Zúñiga (X/ @ClubAmerica)

¿Qué es una lesión de cartílago en el cóndilo medial?

Una lesión de cartílago en el cóndilo medial se refiere a un daño en el cartílago que cubre el cóndilo medial, una de las dos prominencias óseas situadas en la parte inferior del fémur (hueso del muslo), dentro de la articulación de la rodilla. Esta zona amortigua los movimientos bruscos.

PUBLICIDAD

Luego de operarse, el tiempo promedio para recuperarse de este tipo de lesión es de entre 3 a 6 meses, dependiendo de la rehabilitación que lleve el jugador, así como factores de la edad y la efectividad del tratamiento quirúrgico.

La Pantera Zúñiga sigue sin consolidarse en América

El delantero colombiano Raúl Zúñiga no ha logrado consolidarse como un elemento relevante en el Club América tras su llegada, pese a haber sido campeón de goleo en el Clausura 2025. Durante dos torneos bajo la dirección técnica de André Jardine, el atacante participó con las Águilas sin alcanzar la trascendencia esperada dentro del plantel.

La llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema acentuó las dificultades para Zúñiga. El director técnico uruguayo no lo ha contemplado en sus planes y ha decidido no incluirlo como parte fundamental del primer equipo, a pesar de que el club lo registró oficialmente para el Apertura 2026 ante la Liga MX.

La Pantera Zúñiga sigue sin consolidarse en América (REUTERS/Raquel Cunha)
La Pantera Zúñiga sigue sin consolidarse en América (REUTERS/Raquel Cunha)

Ante este escenario, la directiva del América ha intentado gestionar la salida de Zúñiga, antes de que se lesionara buscó ubicarlo en otro club. No obstante, hasta el momento no se ha recibido una oferta que permita concretar su traspaso. A esta situación se suma una lesión en la rodilla que podría complicar aún más el futuro del delantero en Coapa, lo que pondría en duda su continuidad y reduciría las posibilidades de una transferencia próxima.

¿Quién es Raúl “La Pantera” Zúñiga?

Raúl La Pantera Zúñiga es un delantero colombiano de 32 años que juega para el Club América en la Liga MX. Llegó al equipo azulcrema para el torneo Apertura 2025, procedente de Xolos de Tijuana, luego de ser campeón de goleo en el Clausura 2025. Porta el dorsal número 19 y fue incorporado como alternativa ofensiva para el club.

Desde su llegada, Zúñiga ha jugado 28 partidos de Liga MX entre el Apertura 2025, Clausura 2026 y lo que va del Apertura 2026, con un registro de cuatro goles. Sin embargo, en el actual torneo no ha tenido minutos bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, y tampoco fue considerado en la Leagues Cup.

Su recuperación dependerá de la evolución física. En la última jornada que jugó, Zúñiga participó apenas unos minutos en el torneo previo, y su futuro inmediato en el club es incierto debido a la lesión y las pocas oportunidades que ha tenido con los recientes cuerpos técnicos.

Temas Relacionados

José Raúl ZúñigaEl Pantera ZúñigaRaúl Zúñigaclub AméricaLiga MXmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 05:46 horas, a una distancia de 50 km de Arriaga y tuvo una profundidad de 111.6 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Huelga en el Monte de Piedad: qué decisión tendrá que tomar la Suprema Corte para resolver el conflicto que lleva 11 meses

La reapertura de más de 300 sucursales aún no tiene fecha

Huelga en el Monte de Piedad: qué decisión tendrá que tomar la Suprema Corte para resolver el conflicto que lleva 11 meses

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

40 años de prisión como mínimo: a qué se enfrentan el “R1” y el “R2” del CJNG tras ser acusados en EEUU

Acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Procesan a Sergio “N”, alias “El Búho”, por el homicidio de la periodista Roxana Guzmán

Con videograbaciones y un reporte anónimo: así fue el secuestro y rescate de una persona en CDMX por la que pidieron 20 mdp

ENTRETENIMIENTO

Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, confiesa cómo han enfrentado sus hijos los años que ha vivido en prisión: “Han crecido y aprendido a comunicarse con su papá”

Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, confiesa cómo han enfrentado sus hijos los años que ha vivido en prisión: “Han crecido y aprendido a comunicarse con su papá”

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Cuarto Tulum estaría en riesgo por hacer complot para la nominación de La Casa de los Famosos 2026

Disney en Concierto en el Auditorio Nacional: fecha, horarios y precios de los boletos

Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de Televisa que antes vendió zapatos en la calle y autos Ford en Monterrey

DEPORTES

Canelo Álvarez vive tierno momento durante su preparación rumbo a la pelea ante Christian Mbilli

Canelo Álvarez vive tierno momento durante su preparación rumbo a la pelea ante Christian Mbilli

Esta sería la fecha para el debut del “Chino” Huerta en su regreso a Pumas

Checo Pérez se muestra honesto tras un año en Cadillac: “Aquí soy mucho más que un piloto”

Así respondió Erik Lira a los aficionados de Cruz Azul ante los cuestionamientos sobre su inminente partida al Mónaco

Huiqui niega conflicto con Iván Alonso en medio de la crisis de Cruz Azul: “Mi relación es respetuosa”