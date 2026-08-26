América pierde a Raúl Zúñiga por lesión, confirman que fue operado (Ilustración: Jovani Pérez)

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Malas noticias para Raúl Zúñiga pues seguirá sin actividad con el club América. La tarde de este miércoles 26 de agosto, el equipo azulcrema confirmó que La Pantera Zúñiga fue operado debido a una lesión en la rodilla, por lo que no tendrá minutos con el club.

Esta situación se suma a que el delantero colombiano no ha sido considerado por Guillermo Almada desde el inicio del campeonato Apertura 2026, por lo que se prolongará su ausencia en las canchas. La tarde de este miércoles 26 de agosto, las Águilas dieron a conocer el reporte médico del jugador.

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“El Club América informa que Raúl Zúñiga presentó una lesión de cartílago en cóndilo medial, misma que fue tratada con una intervención exitosa. La recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”. Hasta el momento, América no precisó cuánto tiempo estará ausente el futbolista de 32 años.

Reporte médico de Raúl Zúñiga (X/ @ClubAmerica)

¿Qué es una lesión de cartílago en el cóndilo medial?

Una lesión de cartílago en el cóndilo medial se refiere a un daño en el cartílago que cubre el cóndilo medial, una de las dos prominencias óseas situadas en la parte inferior del fémur (hueso del muslo), dentro de la articulación de la rodilla. Esta zona amortigua los movimientos bruscos.

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Luego de operarse, el tiempo promedio para recuperarse de este tipo de lesión es de entre 3 a 6 meses, dependiendo de la rehabilitación que lleve el jugador, así como factores de la edad y la efectividad del tratamiento quirúrgico.

La Pantera Zúñiga sigue sin consolidarse en América

El delantero colombiano Raúl Zúñiga no ha logrado consolidarse como un elemento relevante en el Club América tras su llegada, pese a haber sido campeón de goleo en el Clausura 2025. Durante dos torneos bajo la dirección técnica de André Jardine, el atacante participó con las Águilas sin alcanzar la trascendencia esperada dentro del plantel.

La llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema acentuó las dificultades para Zúñiga. El director técnico uruguayo no lo ha contemplado en sus planes y ha decidido no incluirlo como parte fundamental del primer equipo, a pesar de que el club lo registró oficialmente para el Apertura 2026 ante la Liga MX.

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La Pantera Zúñiga sigue sin consolidarse en América (REUTERS/Raquel Cunha)

Ante este escenario, la directiva del América ha intentado gestionar la salida de Zúñiga, antes de que se lesionara buscó ubicarlo en otro club. No obstante, hasta el momento no se ha recibido una oferta que permita concretar su traspaso. A esta situación se suma una lesión en la rodilla que podría complicar aún más el futuro del delantero en Coapa, lo que pondría en duda su continuidad y reduciría las posibilidades de una transferencia próxima.

¿Quién es Raúl “La Pantera” Zúñiga?

Raúl La Pantera Zúñiga es un delantero colombiano de 32 años que juega para el Club América en la Liga MX. Llegó al equipo azulcrema para el torneo Apertura 2025, procedente de Xolos de Tijuana, luego de ser campeón de goleo en el Clausura 2025. Porta el dorsal número 19 y fue incorporado como alternativa ofensiva para el club.

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Desde su llegada, Zúñiga ha jugado 28 partidos de Liga MX entre el Apertura 2025, Clausura 2026 y lo que va del Apertura 2026, con un registro de cuatro goles. Sin embargo, en el actual torneo no ha tenido minutos bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, y tampoco fue considerado en la Leagues Cup.

Su recuperación dependerá de la evolución física. En la última jornada que jugó, Zúñiga participó apenas unos minutos en el torneo previo, y su futuro inmediato en el club es incierto debido a la lesión y las pocas oportunidades que ha tenido con los recientes cuerpos técnicos.

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